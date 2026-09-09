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Τροχαίο ατύχημα με δύο αστικά λεωφορεία σημειώθηκε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ένα από τα οχήματα κατέληξε πάνω σε στάση όπου βρίσκονταν πολίτες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, όταν ένα αστικό λεωφορείο που προπορευόταν χτυπήθηκε στο πίσω μέρος από δεύτερο λεωφορείο.

Από τη σύγκρουση το πρώτο λεωφορείο έχασε την πορεία του και προσέκρουσε στη στάση, στην οποία εκείνη την ώρα περίμενε κόσμος.

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