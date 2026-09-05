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«Σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης των δύο προσφορών που υποβλήθηκαν για τον Προαστιακό Δυτικής Θεσσαλονίκης και τη σύνδεση του 6ου Προβλήτα του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης με το εθνικό δίκτυο» και πλέον βρισκόμαστε «προ των πυλών της ανάδειξης αναδόχου». Αυτό ανέφερε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας χθες, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στο 3o Οικονομικό Συνέδριο της «Η» στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι πρόκειται για ένα «σημαντικό έργο για τη Θεσσαλονίκη, για την οικονομία της, την κοινωνία της, τους πολίτες και το εμπόριο» και επισήμανε ότι στόχος είναι η υπογραφή της σύμβασης εντός του 2026, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες, με ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου τους 36 μήνες.

Αναφερόμενος στον συνολικό σχεδιασμό και την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομών, ο Αναπληρωτής Υπουργός υπογράμμισε ότι «έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια από το 2019 μέχρι και σήμερα, η οποία φαίνεται τώρα πόσο αποδίδει», καθώς «παραδίδονται έργα», προϊόν του σχεδιασμού και της μεθοδικότητας της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ίδια λογική διέπει και τα έργα της επόμενης περιόδου: «όσα σχεδιάζουμε σήμερα, θέλουμε να ολοκληρωθούν τα επόμενα χρόνια», προς όφελος των πολιτών, του γεωστρατηγικού ρόλου της πατρίδας μας και των επόμενων γενεών.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου στη Βόρεια Ελλάδα, πέρα από την ολοκλήρωση των έργων στον βασικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της γραμμής Θεσσαλονίκη – Ειδομένη, στη γραμμή Μουριές – Προμαχώνας και Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο, έργα που ενισχύουν τις διασυνδέσεις της Βόρειας Ελλάδας με τα γειτονικά κράτη.

Τέλος, ο κ. Κώτσηρας επισήμανε τη σημαντική βελτίωση του συγκοινωνιακού περιβάλλοντος της Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας ότι η πόλη βρίσκεται στον πυρήνα των κυβερνητικών πρωτοβουλιών στον τομέα των μεταφορών. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά καθώς και στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων τα τελευταία χρόνια, με πιο πρόσφατη την ένταξη 50 καινούργιων λεωφορείων στην κυκλοφορία στην πόλη, και έκανε λόγο για «βελτίωση της ποιότητας και του χρόνου των μετακινήσεων».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός υπογράμμισε ότι οι μεταφορές και το συγκοινωνιακό δίκτυο αποτελούν βασικό παράγοντα για την ποιότητα ζωής και ότι η κυβέρνηση επενδύει συστηματικά στον τομέα αυτό τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα.

Τέλος, αναφέρθηκε στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που δημιουργούν πρόσθετες δυνατότητες για την ενίσχυση των μεταφορών, με ιδιαίτερη έμφαση στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο, όπως τόνισε, θα αξιοποιηθεί για την περαιτέρω ενίσχυση του στόλου των λεωφορείων, αλλά και για στοχευμένες παρεμβάσεις προς όφελος ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων και των πολιτών στην ελληνική περιφέρεια.

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