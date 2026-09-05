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Σχεδόν αθόρυβα, χωρίς εγκαίνια και χωρίς την επικοινωνιακή καμπάνια που θα περίμενε κανείς για ένα εγχείρημα τέτοιας κλίμακας, η ιστορική Αγορά Μοδιάνο άνοιξε ξανά τις πόρτες της στη Θεσσαλονίκη.

Το soft opening των προηγούμενων ημερών σηματοδοτεί τη δεύτερη επανεκκίνηση του εμβληματικού κτιρίου, αυτή τη φορά με την Ergon Foods των αδελφών Θωμά και Γιώργου Δούζη να έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου τη λειτουργία του.

Πίσω από τη νέα αρχή βρίσκεται και μια σημαντική αλλαγή σκυτάλης. Η Ergon έχει υπεκμισθώσει την αγορά από τον όμιλο του Σάμι Φάις, ο οποίος παραμένει ιδιοκτήτης του ακινήτου και ήταν εκείνος που ανέλαβε τη μεγάλη αποκατάσταση και την πρώτη επαναλειτουργία της Μοδιάνο, τον Δεκέμβριο του 2022.

Το μοντέλο με τους διαφορετικούς ανεξάρτητους μισθωτές δεν κατάφερε τελικά να εδραιωθεί και η αγορά διέκοψε ξανά τη λειτουργία της το φθινόπωρο του 2025. Οι αδελφοί Δούζη επιχειρούν τώρα τη δεύτερη επανεκκίνηση, επενδύοντας περίπου 4 εκατ. ευρώ και αλλάζοντας εκ βάθρων τον τρόπο λειτουργίας της.

Η επιστροφή της Μοδιάνο συμπίπτει με την έναρξη της 90ής ΔΕΘ, που από σήμερα γεμίζει τη Θεσσαλονίκη με επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Για την Ergon το εγχείρημα κοιτάζει πολύ μακρύτερα: η εταιρεία χαρακτηρίζει τη νέα Μοδιάνο ως το πληρέστερο έργο που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα και θεωρεί ότι το μοντέλο μπορεί να επαναληφθεί και σε άλλες αγορές του κόσμου.

«Για τους περισσότερους ανθρώπους αυτό είναι ένα μεγάλο project. Για μένα είναι το σπίτι μου», έγραψε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Ergon Foods, Θωμάς Δούζης, μετά την επαναλειτουργία της αγοράς.

Νέο μοντέλο

Η βασική αλλαγή είναι ότι πίσω από τα δεκάδες διαφορετικά καταστήματα βρίσκεται πλέον ένας ενιαίος φορέας λειτουργίας. Η Ergon σχεδίασε τις εμπορικές ταυτότητες, τα μενού και τις συνταγές, οργάνωσε κουζίνες, προμήθειες και ροές εργασίας και έχει την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας.

Συνολικά λειτουργούν 32 διαφορετικά σημεία, με ισάριθμα μενού και κουζίνες από το πρωί έως το βράδυ. Περίπου 300 άνθρωποι εκπαιδεύτηκαν ώστε όλα να λειτουργούν ως ένας οργανισμός, ενώ στις εργασίες για τη νέα Μοδιάνο απασχολήθηκαν περίπου 500 άτομα.

Τον σχεδιασμό ανέλαβε η ERGON Atelier, η αρχιτεκτονική και δημιουργική ομάδα της Ergon, με την Boo Republic στο γραφιστικό σκέλος. Η προετοιμασία διήρκεσε περίπου έναν χρόνο μέσα στους περιορισμούς ενός προστατευόμενου ιστορικού μνημείου.

«Κάθε brand, κάθε μικρή λεπτομέρεια, κάθε μενού, κάθε συνταγή, κάθε κουζίνα και κάθε ροή εργασίας γεννήθηκαν από τα χέρια της ERGON FOODS», γράφει ο Θωμάς Δούζης, μιλώντας για μια ομάδα που έδωσε «την ψυχή της και έναν χρόνο από τη ζωή της» στο έργο.

Μικρή πόλη

Η νέα Μοδιάνο επιχειρεί παράλληλα να επιστρέψει στην ταυτότητα της καθημερινής αγοράς τροφίμων. Μανάβικο, κρεοπωλείο, ιχθυοπωλείο, φούρνος, παντοπωλείο, καφεκοπτείο και ζαχαροπλαστείο συνυπάρχουν με μαγειρείο, χασαποταβέρνα, τσιπουράδικο, καφενείο, πιτσαρία, μπεργκεράδικο και μπαρ.

Κάθε σημείο έχει διαφορετική αισθητική. Το παραδοσιακό μανάβικο συναντά το μαγειρείο και την ταβέρνα που παραπέμπουν σε παλιότερες εποχές της Θεσσαλονίκης, αλλά και σύγχρονους χώρους με ανοιχτές κουζίνες, μέταλλο και νέον. Παλιές φωτογραφίες και επιγραφές συνυπάρχουν με σύγχρονα στοιχεία σχεδιασμού μέσα στο αποκατεστημένο κέλυφος της αγοράς.

Πίσω από τις διαφορετικές εικόνες λειτουργεί ένα κοινό σύστημα. Τα προϊόντα της αγοράς τροφοδοτούν την εστίαση, το ψωμί παράγεται στον φούρνο και ο καφές καβουρδίζεται επί τόπου. Μέσα στη Μοδιάνο λειτουργεί μικροζυθοποιία που παράγει την μπίρα «Μαγιά», αλλά και μικρό τυροκομείο, η «Φάρμα Κοζάνης», για την παραγωγή γιαουρτιού και τυριού. Σχεδιάζονται επίσης προϊόντα αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη αγορά.

Ο επάνω όροφος θα ενεργοποιηθεί σε επόμενη φάση και προβλέπεται να φιλοξενήσει, μεταξύ άλλων, πολιτιστικές δράσεις.

Το στοίχημα

Το ζητούμενο είναι η Μοδιάνο να επιστρέψει στην καθημερινότητα των ίδιων των Θεσσαλονικέων και να μη στηριχθεί μόνο στην τουριστική κίνηση. Η Ergon σχεδίασε την αγορά για τρία κοινά: τον κάτοικο της πόλης, τον επισκέπτη που αναζητά μια γαστρονομική εμπειρία και τον τουρίστα, με αντίστοιχο εύρος επιλογών και τιμών.

Αυτό είναι και το σημείο στο οποίο δοκιμάστηκε η προηγούμενη προσπάθεια. Μετά την πρώτη επαναλειτουργία του 2022, η μεγάλη αρχική κίνηση δεν είχε την απαιτούμενη συνέχεια. Καταστήματα αποχώρησαν και η Μοδιάνο δεν απέκτησε τη σταθερή καθημερινή πελατεία που απαιτούσε το μοντέλο της.

Η συμφωνία με την Ergon αλλάζει πλέον και την κατανομή των ρόλων. Ο Σάμι Φάις διατηρεί μέσω του ομίλου του την ιδιοκτησία της Μοδιάνο, ενώ η εταιρεία των αδελφών Δούζη, ως υπεκμισθώτρια, έχει την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας και αναλαμβάνει το επιχειρηματικό ρίσκο της αγοράς.

Για την επανεκκίνηση, η ομάδα της Ergon μελέτησε ιστορικά αρχεία, χιλιάδες σχόλια, κριτικές και βίντεο για τη Μοδιάνο και επισκέφθηκε σκεπαστές αγορές σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και ΗΠΑ. Στις προσόψεις επανήλθε και η επιγραφή «Αγορά Κεντρική Θεσσαλονίκης», όπως εμφανιζόταν στα αρχικά σχέδια του κτιρίου.

Στον κόσμο

Η Μοδιάνο αποτελεί ταυτόχρονα δοκιμή μιας νέας δραστηριότητας για την Ergon. Η εταιρεία που δημιούργησαν οι αδελφοί Δούζη πριν από περίπου 15 χρόνια έχει αναπτυχθεί στα τρόφιμα, στην εστίαση, στη φιλοξενία και στο λιανεμπόριο, ενώ στο μετοχικό της κεφάλαιο έχει εισέλθει η Halcyon Equity Partners.

Με τη Μοδιάνο δοκιμάζει κάτι μεγαλύτερο από ένα ακόμη κατάστημα Ergon: τον σχεδιασμό και τη λειτουργία ενός ολόκληρου γαστρονομικού προορισμού. Η ίδια χαρακτηρίζει το εγχείρημα ως «το μοντέλο που γνωρίζουμε ότι μπορούμε να παραδώσουμε οπουδήποτε», βλέποντας πλέον πεδίο για τη δημιουργία και λειτουργία αντίστοιχων σύνθετων προορισμών διεθνώς.

Το ίδιο μήνυμα στέλνει και ο Θωμάς Δούζης, ο οποίος σημειώνει ότι πολύ λίγες ομάδες μπορούν να πάρουν ένα ιστορικό μνημείο και να παραδώσουν ταυτόχρονα 32 διαφορετικές εμπορικές ταυτότητες, 32 μενού και την πλήρη καθημερινή λειτουργία τους.

«Μετά από όσα είδα εδώ, ξέρω ότι [η ομάδα] είναι έτοιμη για το επόμενο, όπου κι αν βρίσκεται αυτό στον κόσμο», γράφει.

Η διεθνής ανάπτυξη έχει ήδη συγκεκριμένους επόμενους σταθμούς, με το ERGON House London και το ERGON Agora Miami να περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό της εταιρείας.

Η Μοδιάνο, όμως, είναι προσωπική υπόθεση για τον Θεσσαλονικιό επιχειρηματία. «One for my city!», έγραψε ο Θωμάς Δούζης. «Η γενέτειρά μου πήρε πίσω την αγορά της».

Και απευθυνόμενος στην ομάδα που εργάστηκε για περίπου έναν χρόνο για την επαναλειτουργία της, κατέληξε: «Αυτό που χτίσατε εδώ είναι μεγαλύτερο από μια αγορά. Δώσατε πίσω σε μια πόλη ένα κομμάτι της ψυχής της και η Θεσσαλονίκη δεν ξεχνά τους ανθρώπους που την αγαπούν».

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