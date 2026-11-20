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Οικονομική ενίσχυση που αναμένεται να φτάσει κατά μέσο όρο τα 1.000 ευρώ, με αναδρομική ισχύ, σχεδιάζει να καταβάλει η κυβέρνηση πριν από τα Χριστούγεννα, μέσω του νέου Market Pass, σε περίπου 190.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Το νέο μέτρο, που αποσκοπεί στην κάλυψη βασικών διατροφικών αναγκών των πιο ευάλωτων νοικοκυριών, παρουσίασε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στον ΑΝΤ1 στις 12 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η τακτική οικονομική ενίσχυση θα διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 60 ευρώ τον μήνα, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Ωστόσο, η πρώτη καταβολή θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη, καθώς θα περιλαμβάνει αναδρομικά ποσά που έχουν εξασφαλιστεί έπειτα από διαπραγματεύσεις με τις ευρωπαϊκές αρχές.

Στόχος του υπουργείου είναι η ενεργοποίηση του προγράμματος να πραγματοποιηθεί πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, χωρίς πάντως να έχει ανακοινωθεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία πληρωμής.

Ποιοι θα λάβουν το νέο Market Pass

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε περίπου 190.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, οι οποίοι αποτελούν την ομάδα-στόχο της νέας παρέμβασης.

Η ενίσχυση θα χορηγείται με τη μορφή κουπονιών (vouchers) για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών διατροφής, ενώ το ύψος της θα προσαρμόζεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε νοικοκυριού.

Η κ. Μιχαηλίδου διευκρίνισε ότι το μηνιαίο ποσό θα κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 60 ευρώ, ενώ η αναδρομικότητα του μέτρου αναμένεται να αυξήσει την αξία της πρώτης καταβολής σε περίπου 1.000 ευρώ κατά μέσο όρο.

Τα ποσά αυτά είναι ενδεικτικά και δεν συνεπάγονται ότι κάθε δικαιούχος θα λάβει ακριβώς την ίδια ενίσχυση.

Πού θα χρησιμοποιούνται τα vouchers

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι δικαιούχοι θα προμηθεύονται τα τρόφιμα που χρειάζονται.

Το νέο Market Pass αντικαθιστά το προηγούμενο σύστημα διανομής προκαθορισμένων πακέτων τροφίμων, το οποίο εφαρμοζόταν μέσω του προγράμματος ΤΕΒΑ.

Αντί να παραλαμβάνουν συγκεκριμένα προϊόντα σε προκαθορισμένες ποσότητες, οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι τι χρειάζονται για το νοικοκυριό τους.

Τα κουπόνια προβλέπεται να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία και λαϊκές αγορές, διευρύνοντας τις επιλογές των ωφελουμένων.

Με αυτόν τον τρόπο, η οικονομική ενίσχυση θα συνδέεται περισσότερο με τις πραγματικές ανάγκες κάθε οικογένειας, αντί να περιορίζεται σε ένα ενιαίο πακέτο προϊόντων.

Τέλος στις ουρές και στη διανομή τροφίμων

Όπως εξήγησε η υπουργός, η αλλαγή του συστήματος επιδιώκει να αντιμετωπίσει και πρακτικά προβλήματα που είχαν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του προηγούμενου προγράμματος.

Μέχρι σήμερα, οι ωφελούμενοι καλούνταν να προσέρχονται σε συγκεκριμένα σημεία διανομής, προκειμένου να παραλάβουν τα πακέτα τροφίμων που είχαν προετοιμαστεί για αυτούς.

Με τη χορήγηση vouchers καταργείται η ανάγκη συγκέντρωσης των δικαιούχων σε χώρους διανομής, ενώ περιορίζονται οι ουρές και οι διαδικασίες παραλαβής.

Παράλληλα, σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, επιδιώκεται η μείωση του κοινωνικού στιγματισμού, καθώς οι πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν τις αγορές τους με μεγαλύτερη αυτονομία.

Η δυνατότητα επιλογής των προϊόντων αποτελεί βασικό στοιχείο της νέας προσέγγισης, με το υπουργείο να δίνει έμφαση στην αξιοπρεπή πρόσβαση των ευάλωτων νοικοκυριών σε βασικά αγαθά.

Πότε αναμένεται η πρώτη πληρωμή

Η πρώτη καταβολή του νέου Market Pass επιδιώκεται να γίνει πριν από τα Χριστούγεννα του 2026, ώστε οι δικαιούχοι να έχουν πρόσθετη οικονομική στήριξη σε μια περίοδο αυξημένων οικογενειακών δαπανών.

Η κυβέρνηση στοχεύει να αξιοποιήσει τη δυνατότητα αναδρομικής ενίσχυσης, με αποτέλεσμα η πρώτη πληρωμή να είναι υψηλότερη από το μηνιαίο ποσό που θα ακολουθήσει.

Προς το παρόν, δεν έχει προσδιοριστεί η ακριβής ημερομηνία ενεργοποίησης των vouchers, ούτε έχουν δημοσιοποιηθεί όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες της διαδικασίας.

Το βασικό στοιχείο του νέου προγράμματος είναι ότι η επισιτιστική βοήθεια μετατρέπεται από διανομή έτοιμων πακέτων τροφίμων σε οικονομική ενίσχυση συγκεκριμένης χρήσης, δίνοντας στους δικαιούχους μεγαλύτερη ευχέρεια να καλύπτουν τις καθημερινές τους ανάγκες.