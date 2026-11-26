Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Πρόσθετη οικονομική στήριξη ενόψει των Χριστουγέννων αναμένεται να λάβουν περίπου 190.000 δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), μέσω ενός νέου σχήματος ενίσχυσης που συνδυάζει αναδρομικές καταβολές και μηνιαία κουπόνια για την αγορά βασικών αγαθών.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, τα νοικοκυριά που εντάσσονται στο πρόγραμμα αναμένεται να ωφεληθούν από αναδρομικά ποσά που μπορούν να φτάσουν έως τα 1.000 ευρώ, με στόχο οι πρώτες καταβολές να πραγματοποιηθούν πριν από τις γιορτές.

Παράλληλα, προβλέπεται η χορήγηση μηνιαίου voucher ύψους περίπου 60 ευρώ, το οποίο θα προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη καθημερινών αναγκών διατροφής.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της αγοραστικής δυνατότητας των πιο ευάλωτων νοικοκυριών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί επιβαρύνονται από τις αυξημένες ανάγκες της εορταστικής περιόδου.

Πώς θα λειτουργούν τα voucher των 60 ευρώ

Η νέα παροχή θα συνδέεται με την αγορά βασικών ειδών διατροφής, δίνοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να επιλέγουν τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Τα κουπόνια θα μπορούν να αξιοποιούνται σε σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία και λαϊκές αγορές, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει παρουσιαστεί.

Με αυτόν τον τρόπο, η ενίσχυση θα κατευθύνεται απευθείας στις δαπάνες για τρόφιμα, χωρίς να περιορίζεται σε προκαθορισμένα πακέτα προϊόντων.

Το ύψος της μηνιαίας παροχής υπολογίζεται στα 60 ευρώ κατά μέσο όρο, ενώ η αναδρομική ενίσχυση που αναμένεται να δοθεί κατά την έναρξη του προγράμματος μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση, να προσεγγίσει τα 1.000 ευρώ.

Πάντως, το ποσό των 1.000 ευρώ δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο για κάθε δικαιούχο, καθώς η τελική καταβολή θα εξαρτηθεί από τις προϋποθέσεις και τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της ενίσχυσης

Στο επίκεντρο της νέας παροχής βρίσκονται τα νοικοκυριά που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το βασικό πρόγραμμα εισοδηματικής στήριξης για πολίτες που αντιμετωπίζουν συνθήκες οικονομικής δυσχέρειας.

Η ένταξη στο ΕΕΕ εξαρτάται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με βασικό κριτήριο το εισόδημα, ενώ λαμβάνεται υπόψη και η σύνθεση κάθε νοικοκυριού.

Τα εισοδηματικά όρια διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των ενηλίκων και των ανήλικων μελών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται για το πρόγραμμα, τα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: Το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 2.592 ευρώ.

Δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο παιδί: Το αντίστοιχο όριο διαμορφώνεται στα 3.888 ευρώ.

Τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικες με δύο ανήλικα παιδιά: Το όριο ανέρχεται στα 4.536 ευρώ.

Μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα παιδιά: Το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται επίσης στα 4.536 ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά αποτελούν τη βάση της εισοδηματικής αξιολόγησης, ενώ για την τελική ένταξη στο πρόγραμμα εφαρμόζονται και οι υπόλοιπες προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Πότε αναμένονται οι πληρωμές

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η πρώτη αναδρομική καταβολή θα πραγματοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα του 2026, ώστε οι δικαιούχοι να ενισχυθούν οικονομικά πριν από την κορύφωση των εορταστικών δαπανών.

Ωστόσο, δεν έχει προσδιοριστεί στο διαθέσιμο χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένη ημερομηνία πίστωσης των χρημάτων.

Αντίστοιχα, αναμένονται οι λεπτομέρειες για την ενεργοποίηση των voucher, τη διαδικασία διάθεσής τους και τους ακριβείς όρους εξαργύρωσης στα καταστήματα.

Η νέα παρέμβαση επιχειρεί να δημιουργήσει ένα σταθερότερο πλαίσιο στήριξης για τις αγορές τροφίμων, συνδυάζοντας μια μεγαλύτερη αρχική καταβολή με επαναλαμβανόμενη μηνιαία ενίσχυση.

Για τα περίπου 190.000 ευάλωτα νοικοκυριά που αναμένεται να ωφεληθούν, το ζητούμενο είναι η έγκαιρη ενεργοποίηση του προγράμματος και η δυνατότητα αξιοποίησης των χρημάτων και των κουπονιών στις καθημερινές τους ανάγκες.