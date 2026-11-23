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Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης προετοιμάζεται να αυξήσει τη δυναμικότητά του έως και κατά 60%, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ταξιδιωτική ζήτηση και να ενισχύσει τις διεθνείς συνδέσεις και την οικονομία της Δανίας.

Η επέκταση θα επιτρέψει στο αεροδρόμιο να εξυπηρετεί έως και 55 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, έναντι του αριθμού-ρεκόρ των 34,5 εκατομμυρίων που αναμένεται να καταγραφεί το 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το αεροδρόμιο τη Δευτέρα.

«Ως μικρή χώρα με ανοιχτή οικονομία, η Δανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συνδέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο», δήλωσε στην ανακοίνωση ο διευθύνων σύμβουλος της Copenhagen Airports A/S, Κρίστιαν Πούλσεν. Όπως ανέφερε, το αεροδρόμιο χρειάζεται «ευέλικτες» συνθήκες που θα του επιτρέπουν να αναπτύσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες της Δανίας.

Η πρόταση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η SAS AB, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, επενδύει σημαντικά στην επέκταση των πτήσεων μεγάλων αποστάσεων μέσω της δανικής πρωτεύουσας. Τον Ιούνιο, η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε συμφωνία ύψους άνω των 10 δισ. δολαρίων για την απόκτηση έως και 40 αεροσκαφών της Airbus SE, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να αναπτύξει την Κοπεγχάγη ως τον κύριο διεθνή κόμβο της.

Η στρατηγική σημασία του αεροδρομίου αναδείχθηκε επίσης πέρυσι, όταν η κυβέρνηση της Δανίας απέκτησε πλειοψηφικό μερίδιο, αυξάνοντας τη συμμετοχή της σε σχεδόν 100%. Σήμερα, περίπου το ένα τρίτο της αξίας των εξαγωγών της Δανίας διέρχεται από το αεροδρόμιο, ενώ ο αερολιμένας και ο κλάδος των αερομεταφορών προβλέπεται να δημιουργήσουν επιπλέον 35.000 θέσεις εργασίας έως το 2030, σύμφωνα με ανάλυση της συμβουλευτικής εταιρείας Implement.

Οι εργασίες επέκτασης θα μπορούν να ξεκινήσουν μόλις εγκριθούν τα σχέδια, κάτι που αναμένεται το 2028, σύμφωνα με το αεροδρόμιο.