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Σε νέα φάση εισέρχεται η υπόθεση των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ακύρωσαν τις άδειες τριών παραρτημάτων και τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις προγραμμάτων σπουδών.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε νέο χρονοδιάγραμμα για την επαναφορά των αδειών των Keele και York, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ακολουθήσει το Ανατόλια. Την ίδια ώρα, παραμένουν κρίσιμα τα ζητήματα που έθεσε το ΣτΕ για τον τρόπο, με τον οποίο εφαρμόστηκε το θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, αναφορικά με την υπόθεση των μη κρατικών πανεπιστημίων, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τον Αύγουστο του 2026 δεν αμφισβήτησε συνολικά τη δυνατότητα λειτουργίας παραρτημάτων αλλοδαπών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Ακύρωσε, όμως, συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις αδειοδότησης και πιστοποίησης, αναδεικνύοντας προβλήματα στη διαδικασία, που είχε ακολουθηθεί.

Λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση των αποφάσεων, η κυβέρνηση επιχειρεί να επανεκκινήσει τη διαδικασία, διορθώνοντας τα σημεία, στα οποία εντοπίστηκαν προβλήματα. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, τα μη κρατικά πανεπιστήμια Keele και York αναμένεται να έχουν ανακτήσει τις άδειές τους εντός της εβδομάδας, ενώ για το Ανατόλια τοποθετεί την επαναφορά της άδειας χρονικά στην επόμενη εβδομάδα. Η ίδια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σύμφωνη γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ και στις αλλαγές που δρομολογούνται στην αξιολόγηση από την ΕΘΑΑΕ.

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι πρόκειται για ανακοινωμένο χρονοδιάγραμμα και όχι για ήδη ολοκληρωμένες νέες πράξεις αδειοδότησης. Αυτό είναι μια σημαντική διάκριση, καθώς οι σχετικές διοικητικές πράξεις πρέπει να εκδοθούν και να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Τι ακριβώς ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας

Στις 13 Αυγούστου 2026 δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις 1167-1172/2026 του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε επταμελή σύνθεση. Οι αποφάσεις αφορούν τρία παραρτήματα Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ):

το CITY College – University of York,

το University of Keele,

το Anatolia College / Open University.

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