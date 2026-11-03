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Μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 24% στο 13%, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συχνότητα του Alpha Radio, διορθώνοντας μια φορολογική στρέβλωση που, όπως είπε, επιβάρυνε είδη απαραίτητα για την καθημερινότητα των γυναικών. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την παρέμβαση «κίνηση κοινωνικής και φυλετικής δικαιοσύνης», επισημαίνοντας ότι υπάρχουν κορίτσια που δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν ακόμη και αυτά τα βασικά προϊόντα.

Η παρέμβαση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη μείωση του φόρου. Ο κ. Μητσοτάκης αποκάλυψε ότι έχει ζητήσει να εξεταστούν προγράμματα δωρεάν παροχής προϊόντων περιόδου σε σχολεία, με προτεραιότητα σε περιοχές όπου οι κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες είναι μεγαλύτερες.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα φορολογούνται σήμερα με τον υψηλό συντελεστή 24%, παρότι αποτελούν βασική ανάγκη. Με τη μείωση κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες, όπως εξήγησε, η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει αυτή τη στρέβλωση, συνδυάζοντας τη φορολογική ελάφρυνση με την κοινωνική πολιτική.

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης για την ακρίβεια και τα περιθώρια περαιτέρω φορολογικών ελαφρύνσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε μειώσεις φόρων και επιθυμεί να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι μεγαλύτερες, γενικευμένες μειώσεις στον ΦΠΑ θα δημιουργούσαν δημοσιονομικό κενό.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου ως στοχευμένη παρέμβαση, με συγκεκριμένο κοινωνικό όφελος, χωρίς να παραβλέπονται τα όρια των δημόσιων οικονομικών.