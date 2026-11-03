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Μετά την απολογία της για την υπεξαίρεση των 2,9 εκατ. ευρώ από εράνους που δόθηκαν στην ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» η Βασιλική Μανησιώτη κρίθηκε προφυλακιστέα. Κατά την απολογία η 35χρονη απέδωσε την υπεξαίρεση στον σύντροφό της και ιδρυτή της ΜΚΟ, Κωνσταντίνο Φιρινίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη, η οποία παρέμεινε για λιγότερο από δύο ώρες στο γραφείο του 1ου Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης, αρνήθηκε τις κατηγορίες και τις απέδωσε στον σύντροφό της. Η γυναίκα υποστήριξε ότι το ποσό της υπεξαίρεσης δεν ξεπερνά τις 900.000 ευρώ και φέρεται να είπε πως τα χρήματα αυτά τα ξόδεψε ο 37χρονος, ο οποίος είναι εθισμένος στον τζόγο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 35χρονη είπε ενώπιον του ανακριτή ότι «δεν είναι τόσα τα χρήματα που λένε ότι λείπουν από τους εράνους. Είναι περίπου 900.000 ευρώ, τόσα τα μέτρησα εγώ. Και αυτά τα πήρε ο πρώην σύζυγος μου και τα έπαιξε στον τζόγο. Είναι εθισμένος. Ήξερα και καταλάβαινα τι γινόταν και γι΄αυτό τον λόγο ζητώ συγγνώμη. Δεν κάναμε ζωή πολυτελή και δυστυχώς επιδεικνύονται αποσπασματικά στιγμές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα μας. Εμείς ζούμε σε ένα σπίτι στην περιοχή της Τούμπας, 68 τ.μ. και με μίσθωμα 500 ευρώ. Ζούσαμε συμβατικά λόγω των παιδιών».

Σε άλλο σημείο φέρεται να ανέφερε πως «πράγματι αγόρασα μια τσάντα Louis Vuitton. Έχω πάει δυο φορές σε σουίτες ξενοδοχείων αλλά δεκάδες φορές έχω μείνει σε σπίτια οικογενειών που με έχουν φιλοξενήσει όταν πήγαινα στην Αθήνα. Εχω βαφτίσει τρία παιδάκια», φέρεται να είπε.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι «δεν υπήρξε καμία καταγγελία από καμία οικογένεια. Ένα μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για προσωπικές ανάγκες και ανάγκες διαβίωσης, αλλά όχι για να κάνουμε πολυτελή βίο».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 37χρονος είχε έντονη στοιχηματική δραστηριότητα, καθώς είχε τοποθετήσει το ποσό των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ σε διαδικτυακές εταιρείες, με τις εισπράξεις του να ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Η 35χρονη «αποδέχτηκε ένα μέρος των πράξεων, αποδέχεται ότι έχει ευθύνη για αυτό που έχει συμβεί αλλά έδωσε στοιχεία -και επιφυλασσόμαστε να προσκομίσουμε περισσότερα στοιχεία- ότι το μέγεθος των χρημάτων που φέρεται να μην αποδόθηκαν στις οικογένειες των παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, δεν είναι αυτού του μεγέθους που αποδίδεται στο κατηγορητήριο και έχει δημοσιοποιηθεί, είναι πάρα πολύ μικρότερο», είπε ο δικηγόρος της, Κωνσταντίνος Τσάκος.

«Δεν επέρριψε ευθύνες στον σύζυγό της. Έδωσε εξήγηση για ποιο λόγο τα χρήματα αναλήφθηκαν από τους λογαριασμούς και δεν αποδόθηκαν στις οικογένειες. Κατά βάση η ευθύνη βαρύνει τον πρώην σύζυγό της, σύμφωνα με τα λεγόμενα της κατηγορούμενης. Δεν υπάρχει καμία πολυτελέστατη ζωή, αυτά είναι αποσπασματικά κομμάτια της κοινωνικής ζωής. Η οικογένεια διαβιούσε σε ένα σπίτι μισθωμένο 68 τ.μ. και δεν είχε πολυτελή βίο. Τώρα αποσπασματικά δύο φορές σε ένα ξενοδοχείο και μία φορά που αγοράστηκε μια τσάντα, θεωρώ ότι είναι στα πλαίσια του πραγματικού για όλες τις οικογένειες», συμπλήρωσε.

Ο κ. Τσάκος εκπροσωπεί και τον 37χρονο Κωνσταντίνο Φιρινίδη, βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης. «Αυτό που γνωρίζω ως τώρα, θα αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης του. Απλώς πρέπει να δοθεί η σωστή διάσταση στην υπόθεση. Εκεί έγκειται η διαφωνία μας και με το κατηγορητήριο και με αυτά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας», ανέφερε για τον 37χρονο.

«Θα προσκομιστούν στοιχεία. Δεν βρέθηκαν χρήματα. Αυτά τα χρήματα ξοδεύτηκαν γιατί υπήρχε μια μεγάλη εξάρτηση του κατηγορουμένου. Και θέλω να πω με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες πως το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων έχει αποδοθεί. Δεν θα έπρεπε να παρακρατηθεί ούτε ένα ευρώ, αυτό είναι το σωστό. Αλλά να προσδώσουμε τη σωστή διάσταση στην υπόθεση», ανέφερε.

Ο 32χρονος αδερφός της συντρόφου του Φιρινίδη και οι δύο παράγοντες διαιτησίας που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος, δικηγόρος του διαιτητή που αφέθηκε ελεύθερος δήλωσε πως ο περιοριστικός όρος που επιβλήθηκε στον πελάτη του είναι για απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. «Από την πρώτη στιγμή η θέση που κράτησε είναι ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ΜΚΟ και δεν συμμετείχε ποτέ σε προσυνεννοημένο αποτέλεσμα ή σε αγώνα χάρη στοιχήματος. Αρνήθηκε την κατηγορία και υποστήριξε ότι έκανε αυτό που ξέρει να κάνει, ένας τίμιος και εξελίξιμος διαιτητής. Δεν είχε καμία συνομιλία (σ.σ. 37χρονο Κωνσταντίνο Φιρινίδη), καμία συνάντηση, δεν ζήτησε χρήματα, δεν έλαβε χρήματα, δεν έδωσε υποσχέσεις και δεν έλαβε υποσχέσεις», είπε ο κ. Παπαδόπουλος.

«Ο δικός μου εντολέας ο οποίος φέρεται ότι μεσολάβησε σε δωροδοκία και σε χειραγώγηση αγώνα, από την πρώτη στιγμή υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση. Όποια τηλεφωνήματα υπήρξαν ήταν καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα, χωρίς κανένα ποινικό ενδιαφέρον. Ποτέ δωροδόκησε, ποτέ δεν πίεσε, καμία επαφή με τον διαιτητή, καμία επαφή με κανέναν άνθρωπο της δικογραφίας όσον αφορά τον στοιχηματισμό. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή σε οποιαδήποτε συνομιλία για χειραγώγηση αγώνα, δεν υπάρχει καμία ρητή εντολή, καμία ρητή δέσμευση, καμία πίεση του εντολέα μου προς οποιονδήποτε», δήλωσε ο δικηγόρος παράγοντα που απολογήθηκε, Αθανάσιος Ελευθεριάδης.