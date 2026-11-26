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Έναν οργανωμένο «τιμοκατάλογο» για την έκδοση εικονικών αποδείξεων διαμονής είχαν διαμορφώσει οι δύο ομάδες που φέρονται να εμπλέκονται στην απάτη των 12,67 εκατ. ευρώ με τις εκτός έδρας αποζημιώσεις ενστόλων και άλλων δημοσίων υπαλλήλων. Αρχικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να προμηθευτούν παραστατικά για διαμονή ενός μήνα καταβάλλοντας από 120 έως 250 ευρώ, ώστε στη συνέχεια να διεκδικήσουν από το Δημόσιο αποζημιώσεις που μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 3.120 ευρώ.

Όταν όμως άλλαξε η νομοθεσία και κατέστη υποχρεωτική η ηλεκτρονική εξόφληση συναλλαγών αξίας 500 ευρώ και άνω, οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, προσάρμοσαν τον μηχανισμό τους. Οι μετακινούμενοι κατέβαλλαν τραπεζικά ολόκληρη την αξία των παραστατικών και στη συνέχεια λάμβαναν πίσω σε μετρητά το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, αφού προηγουμένως είχε παρακρατηθεί η προσυμφωνημένη αμοιβή.

Η αλλαγή αυτή αύξησε κατακόρυφα τις ανάγκες των δύο ομάδων για μετρητά και οδήγησε σε αναπροσαρμογή των χρεώσεων, οι οποίες έφτασαν, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα 450 ή ακόμη και τα 630 ευρώ τον μήνα.

Οι λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στο διαβιβαστικό της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, συνολικής έκτασης 1.189 σελίδων, το οποίο περιγράφει τη δράση δύο ανεξάρτητων κυκλωμάτων με 33 φερόμενα μέλη και περισσότερους από 1.300 ένστολους και δημόσιους υπαλλήλους που κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν τα συγκεκριμένα παραστατικά.

Πόσο κόστιζε μια εικονική απόδειξη

Σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι δύο ομάδες είχαν καθορίσει συγκεκριμένες αμοιβές ανάλογα με την περιοχή και τη διάρκεια της υπηρεσιακής μετακίνησης.

Για περιοχές όπου το Δημόσιο δικαιολογούσε αποζημίωση 104 ευρώ ανά διανυκτέρευση, η πρώτη ομάδα ζητούσε αρχικά 250 ευρώ τον μήνα ή, σε άλλες περιπτώσεις, 25 ευρώ για κάθε διανυκτέρευση.

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