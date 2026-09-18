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Ακόμα και την Τεχνητή Νοημοσύνη είχε επιστρατεύσει σπείρα απατεώνων με λεία 1 εκατ. ευρώ προκειμένου να πείθει τα θύματά της για την αληθοφάνεια της παγίδας που τους έστηναν.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ με αφορμή τη σύλληψη δύο εκ των μελών της σπείρας που είχαν τον ρόλο των «εισπρακτόρων», η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε τεχνολογία ΑΙ για να κλωνοποιεί τις φωνές συγγενών των υποψήφιων θυμάτων τους.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι απατεώνες αρχικά επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα και τα έπειθαν να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες κυρίως για θέματα που αφορούσαν δήθεν εγκατάσταση οπτικής ίνας.

Στη συνέχεια, όταν το θύμα είχε αμφιβολίες οι απατεώνες του ζητούσαν να επικοινωνήσει με συγγενή ή οικείο του για να το καθησυχάσει. Την ίδια στιγμή, όμως, ζητούσαν και έπαιρναν το τηλέφωνο του προσώπου στο οποίο θα απευθυνόταν το ανυποψίαστο θύμα.

Το επόμενο βήμα του «ιστού της αράχνης» που έστηνε η σπείρα περιελάμβανε τηλεφώνημα στο πρόσωπό αυτό με το πρόσχημα κλήσης από δήθεν εκπρόσωπο εταιρείας κινητής τηλεφωνίας.

Σε αυτό το τηλεφώνημα αποκτούσαν δείγμα της φωνής και με χρήση εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης, προέβαιναν στην κλωνοποίηση των χαρακτηριστικών της. Έτσι, τελικά, επικοινωνούσαν με τον αρχικό στόχος τους και αναπαράγοντας την κλωνοποιημένη φωνή «επιβεβαίωναν» τις οδηγίες που είχαν δώσει νωρίτερα.

Μέχρι στιγμής έχει πιστοποιηθεί η εμπλοκή των μελών της οργάνωσης σε τουλάχιστον έξι περιπτώσεις απάτης με παρόμοια μεθοδολογία.

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