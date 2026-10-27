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Με νέο, σύγχρονο φωτισμό θα φωτίζεται πλέον ο Λευκός Πύργος στη Θεσσαλονίκη, αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο την αρχιτεκτονική και την ιστορική του σημασία. Η επίσημη παρουσίαση του έργου θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στις 18:00, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες που υλοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα στο ιστορικό τοπόσημο αφορούσαν στην περαιτέρω ανάδειξή του μέσω φωτισμού υψηλών και σύγχρονων βιοκλιματικών προδιαγραφών.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ενιαία προσέγγιση στον φωτισμό και να αναδειχθούν οι λεπτομέρειες του μνημείου, όχι μόνο του Λευκού Πύργου, αλλά συνολικά του ιστορικού μετώπου της πόλης.

«Η φωτιστική ανάδειξή του προσφέρει μια σύγχρονη αισθητική προσέγγιση που αναδεικνύει την ιστορική αξία των μνημείων και την αρχιτεκτονική τους αρτιότητα» είχε δηλώσει το περασμένο καλοκαίρι η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, σχετικά με το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του οχυρωματικού συνόλου της Θεσσαλονίκης με την εγκατάσταση σύγχρονου φωτισμού σε μνημεία.

Το έργο περιλαμβάνει τον Λευκό Πύργο, το Επταπύργιο και τα βυζαντινά τείχη, τα οποία ανήκουν στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.