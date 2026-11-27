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Σε μια συνολική αναμόρφωση του Λυκείου προσανατολίζεται το υπουργείο Παιδείας, με το Εθνικό Απολυτήριο να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας, αξιολόγησης και προετοιμασίας των μαθητών για τις σπουδές ή την επαγγελματική τους πορεία.

Το πλαίσιο των προτεινόμενων αλλαγών αποτυπώνεται στην Ενδιάμεση Έκθεση του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, την οποία παρουσίασε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ο πρόεδρος της αρμόδιας Επιτροπής, καθηγητής Μιχάλης Σφακιανάκης.

Η έκθεση θέτει τις βάσεις για ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για ορισμένα από τα σημαντικότερα ζητήματα. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας, το σύστημα εξετάσεων και οι προϋποθέσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, που παραμένουν στο επίκεντρο του διαλόγου.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, επιχείρησε να οριοθετήσει το πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι αλλαγές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε τρεις παραμέτρους: τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων, τη δίκαιη αποτύπωση της συνολικής προσπάθειας των μαθητών και την αποφυγή αιφνιδιασμών για τις οικογένειες. Όπως ξεκαθάρισε, καμία από τις εναλλακτικές προτάσεις που περιλαμβάνονται στην Ενδιάμεση Έκθεση δεν αποτελεί ειλημμένη κυβερνητική απόφαση. Αντιθέτως, αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης, ενώ η διαδικασία εισαγωγής στα πανεπιστήμια θα πρέπει να διατηρήσει την αξιοπιστία και την αδιαβλητότητά της.

«Όταν λέμε διάλογος, το εννοούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι μια εκπαιδευτική αλλαγή με διάρκεια, η οποία δεν θα εξαρτάται από τη θητεία μιας κυβέρνησης ή ενός υπουργού. «Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να αποκτήσουμε ένα νέο απολυτήριο. Είναι να βελτιώσουμε την εκπαίδευση που αυτό πιστοποιεί. Να έχει αξία κάθε ημέρα στο Λύκειο, για κάθε μαθητή και κάθε μαθήτρια, όποια διαδρομή κι αν επιλέξει μετά το σχολείο», σημείωσε.

Από το εξεταστικό Λύκειο στο σχολείο της ουσιαστικής μάθησης

Στον πυρήνα της προτεινόμενης μεταρρύθμισης βρίσκεται η προσπάθεια να απομακρυνθεί το Λύκειο από τη μονοδιάστατη λειτουργία του ως προθάλαμου των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Η εκπαιδευτική εμπειρία των τριών τάξεων, σύμφωνα με την κατεύθυνση που περιγράφει το υπουργείο, θα πρέπει να αποκτήσει αυτοτελή αξία, ανεξάρτητα από το αν ένας μαθητής επιλέξει να συνεχίσει τις σπουδές του σε πανεπιστήμιο ή να ακολουθήσει διαφορετική εκπαιδευτική και επαγγελματική διαδρομή.

Η Σοφία Ζαχαράκη συνέδεσε την αναβάθμιση του Λυκείου με συγκεκριμένα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι μαθητές και οι οικογένειές τους: την έντονη εξεταστική πίεση, το οικονομικό βάρος της εξωσχολικής προετοιμασίας και τον περιορισμένο χρόνο που απομένει στους εκπαιδευτικούς για ουσιαστική διδασκαλία, εμβάθυνση και δημιουργικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η διαμόρφωση ενός ισχυρού κοινού μορφωτικού πυρήνα, ο οποίος θα εξασφαλίζει βασικές γνώσεις και δεξιότητες για όλους, παράλληλα με δυνατότητες επιλογής και εμβάθυνσης σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.

Στις θεματικές που αναδεικνύονται περιλαμβάνονται η γλώσσα και τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, η χρηματοοικονομική παιδεία, η ιστορία, η πολιτειότητα και οι τέχνες, ενώ προβλέπεται και ενίσχυση της φυσικής αγωγής.

Παράλληλα, εξετάζεται ο εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης και του αριθμού των μαθημάτων, στα οποία οι μαθητές υποβάλλονται σε ενδοσχολικές εξετάσεις. Η αναθεώρηση αυτή, όπως επισημαίνεται, θα πρέπει να στηρίζεται σε επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια και όχι απλώς σε μια αριθμητική μείωση των εξεταζόμενων αντικειμένων. «Αν θέλουμε τα παιδιά να κατανοούν και να εφαρμόζουν όσα μαθαίνουν, πρέπει να τους δώσουμε και τον χρόνο να το κάνουν», τόνισε η υπουργός.

Εθνικό Απολυτήριο: Τρεις επιλογές για τη σύνδεση με τα πανεπιστήμια

Το πιο σύνθετο και ευαίσθητο σκέλος του διαλόγου αφορά τον τρόπο, με τον οποίο το Εθνικό Απολυτήριο θα συνδέεται με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η Ενδιάμεση Έκθεση περιλαμβάνει τρεις θεσμικές εναλλακτικές για τη σχέση του απολυτηρίου με την πρόσβαση στα ΑΕΙ και τέσσερις διαφορετικές προσεγγίσεις για τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Πρόκειται για σενάρια, που επιχειρούν να απαντήσουν στο βασικό ερώτημα: σε ποιον βαθμό θα πρέπει να συνυπολογίζεται η συνολική επίδοση ενός μαθητή στο Λύκειο και με ποιον τρόπο θα διατηρηθεί η αξιοπιστία της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων για τα πανεπιστήμια.

Στο τραπέζι βρίσκονται ο ρόλος των βαθμών της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου, η ενδεχόμενη συνεκτίμηση της επίδοσης στην Α΄ Λυκείου, καθώς και ο συνδυασμός της σχολικής αξιολόγησης με εθνικού χαρακτήρα εξετάσεις.

Η πρόκληση είναι διπλή: από τη μία πλευρά, να αναγνωρίζεται η προσπάθεια που καταβάλλει ο μαθητής σε βάθος χρόνου και όχι αποκλειστικά η επίδοσή του σε ορισμένες εξεταστικές ημέρες. Από την άλλη, να αποτρέπεται η δημιουργία διαφορετικών μέτρων και σταθμών βαθμολόγησης μεταξύ σχολείων, περιοχών και εκπαιδευτικών.

Για τον λόγο αυτό, κεντρική προϋπόθεση αποτελεί η συγκρισιμότητα των σχολικών επιδόσεων. Εξετάζεται η καθιέρωση κοινών μαθησιακών προτύπων, σαφών κριτηρίων αξιολόγησης και μηχανισμών επαλήθευσης της βαθμολόγησης, ενώ στο πλαίσιο των προτάσεων περιλαμβάνεται και η συγκρότηση σώματος βαθμολογητών.

Η υπουργός αναφέρθηκε, μάλιστα, στη βούληση για τη δημιουργία σώματος βαθμολογητών και Εθνικής Αρχής Εξετάσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι εγγυήσεις αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας. Το μήνυμα που επιχείρησε να εκπέμψει είναι ότι η διεύρυνση του τρόπου αξιολόγησης δεν θα πρέπει να μετατραπεί σε πρόσθετο εξεταστικό μαραθώνιο. «Η αναγνώριση της συνολικής προσπάθειας του μαθητή δεν πρέπει να σημαίνει περισσότερες εξετάσεις», υπογράμμισε.

Η τελική επιλογή θα πρέπει, επομένως, να εξασφαλίζει ότι η σχολική επίδοση αποκτά ουσιαστικότερη βαρύτητα χωρίς να επιβαρύνει περαιτέρω τους μαθητές και τις οικογένειές τους.

Πότε θα εφαρμοστούν οι αλλαγές – Τι ισχύει για τους σημερινούς μαθητές

Ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν γονείς και μαθητές είναι το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του νέου συστήματος.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου έχει επαναλάβει ότι οι αλλαγές δεν πρόκειται να εφαρμοστούν αιφνιδιαστικά στους μαθητές που βρίσκονται ήδη στο Λύκειο ή στις τελευταίες τάξεις του Γυμνασίου. Η βασική διαβεβαίωση είναι ότι οι μαθητές θα γνωρίζουν το σύστημα που θα τους αφορά πριν από την είσοδό τους στο Λύκειο, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος προσαρμογής.

Μετά την παρουσίαση της Ενδιάμεσης Έκθεσης, η διαδικασία περνά στη φάση της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία, σύμφωνα με τις νεότερες ανακοινώσεις, αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα και να διαρκέσει τουλάχιστον έναν μήνα.

Ακολούθως θα συνταχθεί το τελικό πόρισμα και θα διαμορφωθεί η κυβερνητική πρόταση, με ορίζοντα την επεξεργασία της στη Βουλή τον Φεβρουάριο του 2027.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Εθνικό Απολυτήριο δεν αφορά μόνο την αλλαγή ενός τίτλου σπουδών, αλλά την αναμόρφωση ενός συστήματος που επηρεάζει τον προγραμματισμό των οικογενειών, τη λειτουργία των σχολείων και την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση.

Νέα βιβλία και 51 ανανεωμένα Προγράμματα Σπουδών

Παράλληλα με τη συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο, το υπουργείο προχωρά σε παρεμβάσεις που αφορούν το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και τα εργαλεία διδασκαλίας.

Συγκεκριμένα, βρίσκονται σε εξέλιξη:

– 51 νέα και επικαιροποιημένα Προγράμματα Σπουδών.

– 230 εκπαιδευτικά πακέτα και 440 βιβλία στο πλαίσιο του θεσμού του Πολλαπλού Βιβλίου.

– Προγραμματισμένη εφαρμογή του νέου συστήματος βιβλίων από τον Σεπτέμβριο του 2027.

– Νέα Τράπεζα Θεμάτων, με προϋπολογισμό 3,32 εκατ. ευρώ.

– Επικαιροποίηση 11.000 θεμάτων για Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ.

– Ανάπτυξη 12.000 νέων θεμάτων για τα Γενικά Λύκεια.

Στόχος είναι η νέα Τράπεζα Θεμάτων να είναι λειτουργικά έτοιμη τουλάχιστον για την Α΄ Λυκείου τον Σεπτέμβριο του 2027.

Η ανανέωση του εκπαιδευτικού υλικού συνδέεται άμεσα με τη φιλοσοφία των νέων Προγραμμάτων Σπουδών. Το ζητούμενο είναι να περιοριστεί η απομνημόνευση ως κυρίαρχη εκπαιδευτική πρακτική και να ενισχυθούν η κατανόηση, η κριτική σκέψη και η δυνατότητα εφαρμογής της γνώσης.

Το Πολλαπλό Βιβλίο, ειδικότερα, φιλοδοξεί να δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στην εκπαιδευτική διαδικασία, με περισσότερες από μία εγκεκριμένες διδακτικές προσεγγίσεις για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο.

Ψηφιακό Φροντιστήριο και δωρεάν πιστοποιήσεις

Ιδιαίτερη θέση στον σχεδιασμό καταλαμβάνει η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων για τη μείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων.

Το δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο προσφέρει κατά τη φετινή σχολική χρονιά ζωντανή διδασκαλία σε 50 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Το υπουργείο σχεδιάζει την επέκταση της ζωντανής διδασκαλίας και στις τρεις τάξεις του Λυκείου, με επόμενα βήματα την Α΄ και τη Β΄ Λυκείου.

Παράλληλα, προωθείται η ανάπτυξη ψηφιακού βοηθού μέσω του EduAI, ο οποίος θα λειτουργεί υποστηρικτικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η προσπάθεια να αποκτήσουν οι μαθητές πρόσβαση σε πιστοποιημένες γνώσεις χωρίς να χρειάζεται να επιβαρύνουν οικονομικά τις οικογένειές τους.

Ειδικότερα:

– Προβλέπεται πιλοτική εφαρμογή έως το καλοκαίρι του 2027 του δωρεάν ηλεκτρονικού Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας σε τέσσερις γλώσσες.

– Προχωρά η περαιτέρω ανάπτυξη του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.

– Ενισχύεται ο επαγγελματικός προσανατολισμός, με την παροχή δύο δωρεάν συνεδριών σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών, καθώς η γνώση ξένων γλωσσών και ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί πλέον βασικό εφόδιο για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και τη συνέχιση των σπουδών.

Ειδική αγωγή: 3.448 νέα Τμήματα Ένταξης

Η αναβάθμιση του σχολείου, σύμφωνα με την υπουργό, δεν μπορεί να αφορά μόνο την αλλαγή της διδακτέας ύλης και του εξεταστικού συστήματος. Προϋποθέτει ένα σχολείο που θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έγκαιρη διάγνωση και στην εξατομικευμένη υποστήριξη των παιδιών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι παρεμβάσεις που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνουν:

– Δημιουργία δύο νέων Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ).

– Σύσταση 700 οργανικών θέσεων.

– Ανάπτυξη εννέα νέων διαγνωστικών εργαλείων.

– Δημιουργία 3.448 νέων Τμημάτων Ένταξης.

Η φιλοσοφία που περιέγραψε η Σοφία Ζαχαράκη συνοψίζεται στη διαπίστωση ότι η ισότητα στην εκπαίδευση δεν σημαίνει απαραίτητα ομοιόμορφη αντιμετώπιση όλων των μαθητών.

«Κοινοί μαθησιακοί στόχοι για όλους δεν σημαίνουν ίδια υποστήριξη για όλους. Σημαίνουν την κατάλληλη υποστήριξη για κάθε παιδί», ανέφερε.

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