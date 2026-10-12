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Ένα πλέγμα παρεμβάσεων που περιλαμβάνει αυξημένο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, δημιουργία νέων φοιτητικών κατοικιών, ανακαίνιση υφιστάμενων εστιών και ενίσχυση της δωρεάν σίτισης, προωθεί το υπουργείο Παιδείας, την ώρα που το στεγαστικό κόστος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οικονομικές επιβαρύνσεις για τις οικογένειες που έχουν παιδιά τα οποία σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Τον σχεδιασμό παρουσίασε εκ νέου η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε ανάρτησή της στις 11 Οκτωβρίου, ενώ σήμερα Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου ανακοινώθηκε μία ακόμη παρέμβαση: η δυνατότητα χρηματοδότησης με έως 7,45 εκατ. ευρώ για την αγορά και τη διαμόρφωση κτιρίου που θα στεγάσει, για πρώτη φορά, φοιτητική εστία της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ). Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται τόσο ενισχύσεις που ήδη παρέχονται όσο και επενδύσεις που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια προετοιμασίας και υλοποίησης.

Στεγαστικό επίδομα: Από τα 1.000 ευρώ έως τα 2.500 ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, το ύψος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος αυξήθηκε σταδιακά τα τελευταία χρόνια, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περιοχή φοίτησης και τη συγκατοίκηση.

Ειδικότερα, 1.500 ευρώ ετησίως προβλέπονται για φοιτητές στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 2.000 ευρώ ετησίως προβλέπονται για φοιτητές στις δύο αυτές πόλεις που πληρούν τις προϋποθέσεις συγκατοίκησης. 2.000 ευρώ ετησίως προβλέπονται για φοιτητές περιφερειακών ΑΕΙ, εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. 2.500 ευρώ ετησίως προβλέπονται για δικαιούχους σε περιφερειακά ΑΕΙ που πληρούν τις προϋποθέσεις συγκατοίκησης.

Η αύξηση του επιδόματος πραγματοποιήθηκε σταδιακά. Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, το βασικό ποσό αυξήθηκε από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ, ενώ το επίδομα συγκατοίκησης διαμορφώθηκε στα 2.000 ευρώ. Από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, η ενίσχυση αυξήθηκε περαιτέρω για τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Παράλληλα, αυξήθηκε σημαντικά και η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος. Το 2019 διατέθηκαν περίπου 41,76 εκατ. ευρώ, ενώ το 2026 ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 90 εκατ. ευρώ.

Η υπουργός Παιδείας έχει αναφερθεί σε αύξηση της χρηματοδότησης κατά 150% σε σχέση με το 2019 στην πρόσφατη παρουσίαση των παρεμβάσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τα αναλυτικά ποσά που δημοσιοποίησε το υπουργείο, εμφανίζεται αύξηση από 41,758 εκατ. ευρώ σε 90 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 115,5%.

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