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Με 50 μαθήματα, 89 εκπαιδευτικούς και περίπου 500.000 χρήστες, το Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο διευρύνει τη λειτουργία του, ενισχύοντας τη δωρεάν εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών που προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της στελέχωσης για το διευρυμένο πρόγραμμα ζωντανής διδασκαλίας, με την προσθήκη εννέα αναπληρωτών εκπαιδευτικών και πέντε νέων μαθημάτων. Με την εξέλιξη αυτή, ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών φτάνει τους 89, ενώ τα διαθέσιμα μαθήματα αυξάνονται από 45 την προηγούμενη σχολική χρονιά σε 50.

Η επέκταση επικεντρώνεται στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή, με στόχο να καλυφθούν περισσότερες μαθησιακές ανάγκες και να ενισχυθεί η πρόσβαση σε οργανωμένη προετοιμασία, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας των μαθητών.

Παράλληλα, το υπουργείο σχεδιάζει το επόμενο στάδιο ανάπτυξης της υπηρεσίας, το οποίο περιλαμβάνει την αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, ώστε η εκπαιδευτική υποστήριξη να προσαρμόζεται περισσότερο στις ανάγκες κάθε μαθητή.

Ποια είναι τα πέντε νέα μαθήματα

Οι προσθήκες στο πρόγραμμα αφορούν κυρίως ειδικότητες και κατευθύνσεις που μέχρι σήμερα είχαν περιορισμένη κάλυψη από το Ψηφιακό Φροντιστήριο.

Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση εντάσσονται τρία επιπλέον μαθήματα: Ναυσιπλοΐα ΙΙ, Τεχνολογία Υλικών και Προγραμματισμός Η/Υ.

Την ίδια στιγμή, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση προστίθενται η Βιολογία και η Υγιεινή, διευρύνοντας τις επιλογές προετοιμασίας για τους μαθητές της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Με βάση τη νέα κατανομή, το πρόγραμμα καλύπτει πλέον 13 μαθήματα Γενικού Λυκείου, 21 μαθήματα Επαγγελματικού Λυκείου, εννέα ειδικά μαθήματα και επτά μαθήματα της Γ΄ Λυκείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Συνεχίζεται επίσης η ταυτόχρονη διερμηνεία των ζωντανών μαθημάτων στη νοηματική γλώσσα, ενώ οι βιντεοσκοπημένες παραδόσεις διατίθενται στη συνέχεια με ενσωματωμένους υπότιτλους, διευκολύνοντας την πρόσβαση μαθητών με διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στους 500.000 οι χρήστες – Περισσότερα από 3.100 βιντεοσκοπημένα μαθήματα

Η επέκταση του προγράμματος συνοδεύεται από αύξηση της χρήσης της πλατφόρμας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, κατά τα δύο πρώτα σχολικά έτη λειτουργίας του Ψηφιακού Φροντιστηρίου είχαν καταγραφεί περίπου 410.000 χρήστες.

Έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, η σωρευτική χρήση είχε φτάσει περίπου τους 500.000 χρήστες, αποτυπώνοντας τη διεύρυνση της απήχησης της υπηρεσίας.

Σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής υποστήριξης παρέχεται και εκτός του ωραρίου των ζωντανών μαθημάτων. Στην πλατφόρμα είναι διαθέσιμα περισσότερα από 3.100 βιντεοσκοπημένα μαθήματα, καθώς και πρόσθετο υλικό που αναρτάται μετά τις ζωντανές παραδόσεις.

Έτσι, οι μαθητές μπορούν να επανέρχονται σε ενότητες που δεν έχουν κατανοήσει πλήρως, να πραγματοποιούν επαναλήψεις και να οργανώνουν τη μελέτη τους σύμφωνα με τον προσωπικό τους ρυθμό.

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο συνδυάζει σήμερα τη ζωντανή διδασκαλία των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου με ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό που καλύπτει τις τάξεις από την Ε΄ Δημοτικού έως και τη Β΄ Λυκείου.

Στα επόμενα βήματα περιλαμβάνεται και η επέκταση της σύγχρονης διδασκαλίας στην Α΄ και Β΄ Λυκείου, ώστε η προετοιμασία των μαθητών να ξεκινά νωρίτερα και να μην περιορίζεται στην τελευταία σχολική χρονιά.

Ζαχαράκη: Ίδιες ευκαιρίες για τους μαθητές, όπου κι αν κατοικούν

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, υπογράμμισε ότι βασική επιδίωξη της πρωτοβουλίας είναι η εξασφάλιση ουσιαστικής εκπαιδευτικής υποστήριξης για κάθε μαθητή, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας.

Όπως επισήμανε, ένας μαθητής που κατοικεί σε μια απομακρυσμένη περιοχή ή σε ένα μικρό νησί μπορεί πλέον να παρακολουθεί την ίδια διδασκαλία, την ίδια στιγμή, με έναν συνομήλικό του που ζει στην Αθήνα.

Η δυνατότητα αυτή, σύμφωνα με την υπουργό, αποτελεί τον πυρήνα του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, καθώς περιορίζει τις γεωγραφικές ανισότητες στην πρόσβαση σε οργανωμένη προετοιμασία για τις εξετάσεις.

«Στόχος μας είναι κάθε παιδί, όταν βάζει έναν στόχο για το μέλλον του, να ξέρει ότι έχει την υποστήριξη που χρειάζεται για να τον διεκδικήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του υπουργείου, ο θεσμός αντιμετωπίζεται ως ένας σταθερός μηχανισμός δημόσιας, δωρεάν και ισότιμης εκπαιδευτικής υποστήριξης, ο οποίος επιδιώκει να καλύπτει διαφορετικά στάδια της σχολικής πορείας.

EduAI και AI Tutor: Πώς θα αξιοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη

Η επόμενη σημαντική αλλαγή αφορά στην εισαγωγή ψηφιακών εφαρμογών που θα αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για περισσότερο εξατομικευμένη μάθηση.

Στον σχεδιασμό του υπουργείου περιλαμβάνονται δύο εργαλεία, το EduAI και το AI Tutor, τα οποία θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς τη διδασκαλία των εκπαιδευτικών.

Το EduAI αναπτύσσεται με στόχο να προσαρμόζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο επίπεδο και στην πρόοδο κάθε μαθητή.

Μεταξύ των δυνατοτήτων που προβλέπονται είναι η αναγνώριση μαθησιακών κενών, η άμεση ανατροφοδότηση, η εξατομίκευση ασκήσεων και η προσαρμογή του βαθμού δυσκολίας, ανάλογα με την απόδοση του χρήστη.

Το δεύτερο εργαλείο, AI Tutor, αποτελεί δωρεά της Microsoft και προορίζεται για την προετοιμασία στα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά.

Η εφαρμογή σχεδιάζεται ώστε να προσφέρει οργανωμένη εξάσκηση, προσομοιώσεις εξετάσεων, αξιολόγηση απαντήσεων και στοχευμένη επανάληψη, βοηθώντας τους μαθητές να εντοπίζουν τις αδυναμίες τους.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, και οι δύο εφαρμογές θα συνοδεύονται από παιδαγωγικές δικλίδες ασφαλείας και προβλέψεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την προσβασιμότητα.

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι η τεχνολογία δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τους εκπαιδευτικούς, αλλά να ενισχύσει τις δυνατότητες υποστήριξης των μαθητών.

Με την προσθήκη νέων μαθημάτων, την ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη σχεδιαζόμενη ενσωμάτωση εφαρμογών AI, το Ψηφιακό Φροντιστήριο εξελίσσεται σε μια ευρύτερη πλατφόρμα εκπαιδευτικής υποστήριξης, με στόχο τη δωρεάν πρόσβαση στη γνώση και την καλύτερη προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.