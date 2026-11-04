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Βίαια επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα στο Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Το υπουργείο καταδίκασε απερίφραστα τα περιστατικά βίας και ζήτησε από την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ να αποστείλει άμεσα έγγραφη ενημέρωση για όσα συνέβησαν, καθώς και για τις ενέργειες που ακολούθησαν.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καταδικάζει απερίφραστα τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν σήμερα στο Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ζήτησε από την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ άμεση έγγραφη ενημέρωση για τα ακόλουθα:

– Εάν υπάρχουν επιβεβαιωμένοι τραυματισμοί και ποιος είναι ο αριθμός των τραυματιών.

– Εάν παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

– Πότε ενημερώθηκε η φύλαξη του Ιδρύματος και σε ποιες ενέργειες προχώρησε.

– Ποια μέτρα θα ληφθούν για την ασφαλή πρόσβαση των φοιτητών στο Τμήμα Μαθηματικών και με ποιον τρόπο θα ενημερωθούν για τη διεξαγωγή των μαθημάτων της επόμενης ημέρας.

Η βία στο πανεπιστήμιο προσβάλλει την ακαδημαϊκή κοινότητα, υπονομεύει την ελευθερία της έκφρασης και στρέφεται ευθέως κατά του δικαιώματος των φοιτητών να σπουδάζουν σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και σεβασμού. Είναι απαράδεκτο μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να βιώνουν τη βία και τον φόβο στον χώρο όπου σπουδάζουν, εργάζονται και δημιουργούν.

Οι αρμόδιες αρχές θα διερευνήσουν τις συνθήκες των επεισοδίων και θα εξακριβώσουν τι συνέβη.