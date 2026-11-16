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Στο νέο σύστημα επιτήρησης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο Έλον Μασκ, αναδημοσιεύοντας στο X ανάρτηση για την πλατφόρμα railway.gov.gr, η οποία αξιοποιεί τη δορυφορική τεχνολογία της SpaceX για την παρακολούθηση των αμαξοστοιχιών σε πραγματικό χρόνο.

«Το Starlink σώζει ζωές», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο του επικεφαλής της SpaceX, ο οποίος ανέδειξε με αυτόν τον τρόπο τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η δορυφορική συνδεσιμότητα στην ασφάλεια των μεταφορών.

Η τεχνολογία Starlink επιτρέπει τη συνεχή αποστολή πληροφοριών από τους συρμούς προς το κέντρο ελέγχου, ακόμη και όταν τα τρένα κινούνται σε ορεινές ή δυσπρόσιτες περιοχές, όπου τα παραδοσιακά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας παρουσιάζουν ελλιπή κάλυψη.

Starlink saves lives — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2026

Το νέο σύστημα παρακολούθησης των τρένων

Η ψηφιακή πλατφόρμα railway.gov.gr παρουσιάστηκε στις 10 Νοεμβρίου από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ως ένα επιπλέον εργαλείο για την αναβάθμιση της ασφάλειας στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Μέσω προηγμένων συστημάτων γεωεντοπισμού και δορυφορικής επικοινωνίας, καθίσταται δυνατή η συνεχής καταγραφή της θέσης των αμαξοστοιχιών και η μεταφορά δεδομένων προς το αρμόδιο κέντρο ελέγχου, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών κινδύνων.

Κατά την παρουσίαση, ο πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι πρόκειται για πρόσθετη δικλίδα ασφαλείας, η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα υπόλοιπα συστήματα ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Στις δυνατότητες της πλατφόρμας περιλαμβάνεται και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση των επικοινωνιών μεταξύ μηχανοδηγών και σταθμαρχών, ενισχύοντας τις δυνατότητες εποπτείας της λειτουργίας του δικτύου.

Όπως δε, εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης, το ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου αμαξοστοιχιών ETCS έχει ήδη εγκατασταθεί τόσο στις υποδομές της γραμμής όσο και στους συρμούς, ενώ βρίσκεται στο στάδιο της πιστοποίησης.