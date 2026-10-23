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Να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ επιθυμεί ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο οποίος παράλληλα προτίθεται να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Οπως γράφει το protothema.gr, την πρόθεση του παλαίμαχου διεθνούς μπασκετμπολίστα και προπονητή μετέφερε στον ανακριτή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, Ανδρέας Μητσαινάς, ο οποίος προσήλθε νωρίτερα για να τον ενημερώσει σχετικά.

Το όνομα του Παναγιώτη Γιαννάκη περιλαμβάνεται στη δικογραφία, καθώς, σύμφωνα με κατάθεση επιχειρηματία που θεωρείται μάρτυρας-κλειδί στην υπόθεση, το 2018 είχε αποβληθεί με δεύτερη τεχνική ποινή από αγώνα του Φάρου με τον Άρη, στον οποίο ήταν προπονητής της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση συγκαταλέγεται σε εκείνες που διερευνώνται για ενδεχόμενη χειραγώγηση.

Την εξέταση τριών παραγόντων της διαιτησίας ζητά ο Λιόλιος

Στο μεταξύ, νέα εξέλιξη σημειώθηκε και από την πλευρά του κατηγορούμενου Βαγγέλη Λιόλιου, πριν ξεκινήσει η απολογία του πρώτου κατηγορουμένου, Πέτρου Παπαπέτρου. Ειδικότερα, ο συνήγορος του κ. Λιόλιου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, υπέβαλε αίτημα να κληθούν για εξέταση τρία πρόσωπα με θεσμικό ρόλο στον χώρο της διαιτησίας.

Πρόκειται για τον πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ), ένα μέλος της ίδιας επιτροπής και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ελλάδος. Τα αιτήματα υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διερεύνηση των καταγγελιών περί χειραγώγησης αγώνων καλαθοσφαίρισης.

«Κατέθεσαν τρεις διαιτητές και άνθρωποι της ομοσπονδίας και της διαιτησίας, που εξήγησαν τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται οι διαιτητές. Οι μάρτυρες κατέθεσαν στον ανακριτή στοιχεία με τα οποία αξιολογούνται οι διαιτητές, κατέθεσαν γεγονότα για το πως λειτουργούσαν οι εμφανείς και θεσμικοί, όπως ο Λιόλιος, αλλά και οι…αφανείς» σχολίασε σε δηλώσεις του ο συνήγορος του κ. Λιόλιου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου.