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Στα 1.980 ευρώ ετησίως μπορεί να φτάσει η οικονομική ενίσχυση που λαμβάνουν από τον ΟΠΕΚΑ άτομα με σοβαρές κινητικές αναπηρίες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν μέρος των πρόσθετων εξόδων που συνεπάγονται οι καθημερινές μετακινήσεις τους. Πρόκειται για το επίδομα κίνησης, μια μηνιαία παροχή 165 ευρώ, η οποία καταβάλλεται ολόκληρη στους δικαιούχους, καθώς δεν υπόκειται σε φόρους, ασφαλιστικές κρατήσεις ή άλλες εισφορές.

Βασικό χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης ενίσχυσης είναι ότι δεν απαιτείται η κατοχή ή η χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου. Επομένως, η δυνατότητα χορήγησης του επιδόματος δεν εξαρτάται από το εάν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει επιβατικό όχημα στο όνομά του ή χρησιμοποιεί αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις του.

Η παροχή έχει ως στόχο να συμβάλει στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών μετακίνησης που αντιμετωπίζουν πολίτες με σημαντικούς κινητικούς περιορισμούς, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε δραστηριότητες και υπηρεσίες της καθημερινότητας.

Ωστόσο, η χορήγηση του ποσού δεν είναι οριζόντια για όλα τα άτομα με αναπηρία. Προϋποθέτει συγκεκριμένες ιατρικές πιστοποιήσεις, καθώς και την πλήρωση ορισμένων όρων διαμονής και μη λήψης αντίστοιχων παροχών.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 165 ευρώ

Το επίδομα κίνησης χορηγείται τόσο σε ασφαλισμένα όσο και σε ανασφάλιστα άτομα, εφόσον έχει διαπιστωθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι παρουσιάζουν συγκεκριμένη σοβαρή κινητική αναπηρία.

Στις κατηγορίες δικαιούχων περιλαμβάνονται:

Άτομα με ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων και πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω .

και πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας . Άτομα με ακρωτηριασμό και των δύο άνω άκρων , επίσης με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% .

, επίσης με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον . Άτομα με παράλυση και των δύο κάτω άκρων και ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω , ανεξάρτητα από το εάν είναι ιδιοκτήτες, κάτοχοι ή χρήστες ιδιωτικού επιβατικού οχήματος.

και ποσοστό αναπηρίας , ανεξάρτητα από το εάν είναι ιδιοκτήτες, κάτοχοι ή χρήστες ιδιωτικού επιβατικού οχήματος. Άτομα με παραπληγία ή παραπάρεση , με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% .

, με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον . Άτομα με τετραπληγία ή τετραπάρεση, με αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Οι περιπτώσεις παραπληγίας, παραπάρεσης, τετραπληγίας και τετραπάρεσης αντιμετωπίζονται, για τις ανάγκες της συγκεκριμένης παροχής, ως καταστάσεις που αντιστοιχούν στην προβλεπόμενη παράλυση των δύο κάτω άκρων.

Η πιστοποίηση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την αναγνώριση του δικαιώματος.

Οι βασικές προϋποθέσεις για την καταβολή

Πέρα από τα προβλεπόμενα ιατρικά κριτήρια, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν και συγκεκριμένες προϋποθέσεις σχετικά με τη διαμονή τους και τη λήψη άλλων παροχών.

Ειδικότερα, για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται:

Να μην περιθάλπονται σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή να μη διαμένουν ως εσωτερικοί σε προνοιακή δομή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.

Να μη λαμβάνουν επίδομα κίνησης από άλλον φορέα , είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να εμπίπτουν σε μία από τις προβλεπόμενες κατηγορίες δικαιούχων.

Ως προς το καθεστώς διαμονής, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν, εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, οι Έλληνες πολίτες, οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και πολίτες κρατών που καλύπτονται από τη σχετική Ευρωπαϊκή Σύμβαση.

Στις επιλέξιμες κατηγορίες περιλαμβάνονται επίσης αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, πολίτες τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της ΕΕ, καθώς και πρόσωπα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς διεθνούς προστασίας.

Δικαίωμα μπορεί να έχουν ακόμη όσοι διαθέτουν νόμιμη άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και οι κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται

Για την εξέταση του αιτήματος απαιτείται η προσκόμιση των προβλεπόμενων εγγράφων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται βεβαίωση νοσηλείας ή περίθαλψης, καθώς και τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ταυτότητα και το νόμιμο καθεστώς διαμονής του ενδιαφερομένου.

Τα δικαιολογητικά διαφοροποιούνται ανάλογα με την ιδιότητα του αιτούντος.

Συγκεκριμένα:

Έλληνες πολίτες: Απαιτείται δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Απαιτείται δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ: Χρειάζεται βεβαίωση καταγραφής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρειάζεται βεβαίωση καταγραφής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολίτες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και κρατών της σχετικής Ευρωπαϊκής Σύμβασης: Προσκομίζεται άδεια διαμονής σε ισχύ.

Προσκομίζεται άδεια διαμονής σε ισχύ. Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα: Απαιτείται δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα.

Απαιτείται δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα. Πολίτες τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της ΕΕ: Χρειάζεται ισχύουσα άδεια διαμονής μέλους οικογένειας.

Χρειάζεται ισχύουσα άδεια διαμονής μέλους οικογένειας. Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας: Προσκομίζεται το σχετικό δελτίο αναγνώρισης διεθνούς προστασίας.

Προσκομίζεται το σχετικό δελτίο αναγνώρισης διεθνούς προστασίας. Πολίτες τρίτων χωρών με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους: Απαιτείται η αντίστοιχη άδεια διαμονής.

Απαιτείται η αντίστοιχη άδεια διαμονής. Ομογενείς: Χρειάζεται η προσκόμιση Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.

Τα παραπάνω έγγραφα χρησιμοποιούνται για να διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος ανήκει σε μία από τις κατηγορίες προσώπων που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Πού και πώς υποβάλλεται η αίτηση

Η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος πραγματοποιείται μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών που διαχειρίζονται τις προνοιακές αναπηρικές παροχές.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, μέσω εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων:

Των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων .

. Των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΑ.

Η καταχώριση πραγματοποιείται στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προνοιακών Αναπηρικών Παροχών σε Χρήμα, μέσω του οποίου διεκπεραιώνονται τα σχετικά αιτήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα στοιχεία πιστοποίησης της αναπηρίας τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αντιστοιχούν στην προσωπική τους κατάσταση.

Η ενίσχυση καταβάλλεται σε μηνιαία βάση, με το ποσό των 165 ευρώ να αποδίδεται χωρίς φορολογικές παρακρατήσεις.

Πότε αναστέλλεται ή διακόπτεται το επίδομα

Η καταβολή της παροχής συνδέεται με τη συνεχή πλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησής της.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, η χορήγηση του επιδόματος διακόπτεται.

Παράλληλα, προβλέπεται αναστολή καταβολής όταν ο δικαιούχος απουσιάζει στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών.

Αντίστοιχη αναστολή εφαρμόζεται όταν το άτομο με αναπηρία περιθάλπεται σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή διαμένει ως εσωτερικός σε προνοιακή δομή για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

Οι συγκεκριμένοι χρονικοί περιορισμοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, καθώς μπορούν να επηρεάσουν τη συνέχιση της οικονομικής ενίσχυσης.

Το επίδομα κίνησης του ΟΠΕΚΑ αποτελεί μια σταθερή μηνιαία παροχή για συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων με σοβαρές κινητικές αναπηρίες, με ετήσια αξία 1.980 ευρώ σε περίπτωση καταβολής και τους δώδεκα μήνες.

Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι δεν απαιτείται ιδιόκτητο αυτοκίνητο, ενώ το ποσό καταβάλλεται αφορολόγητο και χωρίς κρατήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια χορήγησης.