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Σε έξι ακόμη Περιφερειακές Ενότητες επεκτείνεται η οικονομική στήριξη των καλλιεργητών μηδικής που επηρεάστηκαν από τους περιορισμούς στη διακίνηση ζωοτροφών λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, με την εκτιμώμενη δαπάνη για τη νέα παρέμβαση να ανέρχεται σε 4.143.954 ευρώ.

Με την τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, στο καθεστώς ενίσχυσης εντάσσονται πλέον και οι παραγωγοί στις Περιφερειακές Ενότητες Ηλείας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Φθιώτιδας και Φλώρινας, διευρύνοντας την περίμετρο της στήριξης σε περιοχές στις οποίες οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν για την ανάσχεση της ζωονόσου είχαν άμεσες οικονομικές επιπτώσεις στην παραγωγή.

Η νέα διεύρυνση έρχεται να δώσει ουσιαστική οικονομική ανάσα σε ακόμη περισσότερους παραγωγούς, με τη στήριξη να εκτείνεται πλέον σε 22 Περιφερειακές Ενότητες και να καλύπτει ένα πολύ μεγάλο μέρος της χώρας που επηρεάστηκε από τις συνέπειες της ευλογιάς. Υπογραμμίζεται ότι με τους συγκεκριμένους πόρους, αλλά και με διαδοχικές παρεμβάσεις, η στήριξη φτάνει σε όλους όσοι υπέστησαν τις συνέπειες των περιορισμών που ήταν απαραίτητοι για την προστασία της κτηνοτροφίας.

Ειδικότερα, για τις έξι Περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται τώρα στο μέτρο, η ενίσχυση για την καλλιέργεια μηδικής ως κτηνοτροφικού φυτού για ζωοτροφή διαμορφώνεται σε:

10 ευρώ ανά στρέμμα για τις ξηρικές καλλιέργειες

20 ευρώ ανά στρέμμα για τις ποτιστικές καλλιέργειες.

Να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport από τις 10 έως και τις 18 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η καταβολή της ενίσχυσης προβλέπεται να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

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