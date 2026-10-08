Πόροι συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ κατανέμονται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του Σχεδίου Ανασυγκρότησης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, με στόχο την αποκατάσταση και ενίσχυση των υποδομών της περιοχής που επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021.

Η χρηματοδότηση εγκρίθηκε με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, υπό την προεδρία του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνου Κατσαφάδου, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο υπουργείων.

Τα κονδύλια προέρχονται από το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030 και θα κατευθυνθούν σε έργα βελτίωσης υφιστάμενων και δημιουργίας νέων υποδομών.

Στόχος είναι η περαιτέρω υποστήριξη της Ηλείας στην προσπάθεια ανασυγκρότησής της, πέντε χρόνια μετά τις μεγάλες πυρκαγιές που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στην περιοχή.

Παράλληλα, μέσω του ίδιου χρηματοδοτικού προγράμματος υποστηρίζονται και τα Σχέδια Ανασυγκρότησης της Εύβοιας και του Έβρου, που επίσης έχουν αντιμετωπίσει σοβαρές επιπτώσεις από φυσικές καταστροφές.

Επιπλέον 8,5 εκατ. ευρώ για μνημεία σε Άγιο Όρος και Ήπειρο

Την ίδια ώρα, με ξεχωριστή απόφαση του Νίκου Παπαθανάση, επίσης κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής υπό τον Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, εγκρίθηκε η διάθεση 8,5 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς σε μνημεία του Αγίου Όρους και των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων.

Η χρηματοδότηση αφορά παρεμβάσεις αποκατάστασης σε μνημεία που έχουν υποστεί φθορές από σεισμικές δονήσεις, με στόχο την αντιμετώπιση των ζημιών και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των συγκεκριμένων περιοχών.

Οι σχετικοί πόροι εντάσσονται επίσης στο ΕΠΑ 2026-2030, το οποίο προβλέπει χρηματοδότηση για δράσεις πρόληψης, αποκατάστασης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των υποδομών απέναντι σε φυσικούς κινδύνους.

Συνολικά, οι δύο αποφάσεις προβλέπουν χρηματοδοτήσεις 28,5 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας τόσο την ανασυγκρότηση πυρόπληκτων περιοχών όσο και την αποκατάσταση μνημείων που επλήγησαν από σεισμούς.