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Προσωρινή αποκλιμάκωση καταγράφεται στις τιμές του ντίζελ σε όλη την ΕΕ, με την ενεργειακή αγορά να εξακολουθεί να δέχεται ισχυρές πιέσεις και το πετρέλαιο Brent αυτή την ώρα να ακουμπάει τα 104 δολάρια το βαρέλι. Παρά την ισχνή πτώση τιμών, που παρουσιάζεται και στους πίνακες παρακάτω, η «χαρά» δεν κράτησε για πολύ, αφού ένα «σήμα» του ΙΕΑ αποδείχθηκε ικανό να εκτινάξει τα συμβόλαια σε ημερήσιο επίπεδο και πλέον έχει καταστεί σαφές, ότι χωρίς πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία από πλευράς Βρυξελλών, η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τον κρατικό «κουμπαρά» θα αποδεχθεί εξαιρετικά δύσκολο έργο για τις εθνικές κυβερνήσεις.

Χαρακτηριστικά είναι τα νέα από την γειτονική Ιταλία. Η έκπτωση στις ειδικές φορολογίες κατανάλωσης που τους προηγούμενους μήνες είχε συγκρατήσει εν μέρει την άνοδο των τιμών του ντίζελ δεν παρατάθηκε, γεγονός που μεταφράστηκε σε άμεσες αυξήσεις στις αντλίες από την Τετάρτη. Και παρ ‘ότι η Τζόρτζια Μελόνι δηλώνει έτοιμη για ευέλικτους φόρους, αναμένει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 15-16 Οκτωβρίου για τη στάση και των άλλων κρατών.

Από πλευράς της η γαλλική κυβέρνηση, προσπαθεί να αντισταθεί στο κύμα ακρίβειας στα καύσιμα, διαθέτοντας στην αγορά 10 εκατ. βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα, με στόχο τη μείωση των τιμών έως 18 λεπτά το λίτρο.

Υπενθυμίζεται, ότι προ ολίγων ημερών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε για 15 ημέρες αύξηση της επιδότησης στην αντλία για το ντίζελ κίνησης από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο, που σε συνδυασμό με την έκπτωση από τα διυλιστήρια θα έφτανε τα 20 λεπτά. Οι επόμενες κυβερνητικές κινήσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο.

Το μεγάλο χτύπημα βέβαια ήρθε χθες, όπου το ράλι στις ευρωπαϊκές τιμές ντίζελ έφτασε έως και το 8%, μετά την ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) ότι τα κράτη-μέλη του δεν πρόκειται να διαθέσουν πρόσθετες ποσότητες πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων πέραν των 400 εκατ. βαρελιών που είχαν δεσμευτεί να αποδεσμεύσουν τον περασμένο Μάρτιο.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά την έκτακτη συνάντηση των ηγετών της G7 την Παρασκευή, κατά την οποία είχε επιτευχθεί συμφωνία για τη διάθεση 100 εκατ. βαρελιών πετρελαίου στην αγορά μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες, με προτεραιότητα στην αποδέσμευση ποσοτήτων ντίζελ κατά τις πρώτες 20 ημέρες.

Ωστόσο, μετά τη συνεδρίαση των μελών του την Τετάρτη, ο ΔΟΕ διευκρίνισε ότι τα συγκεκριμένα 100 εκατ. βαρέλια περιλαμβάνονται ήδη στη συμφωνία του Μαρτίου για την αποδέσμευση συνολικά 400 εκατ. βαρελιών και επομένως δεν συνιστούν πρόσθετη προσφορά στην αγορά.

Η απουσία πρόσθετων ποσοτήτων ντίζελ προκάλεσε άμεση αντίδραση στις ευρωπαϊκές αγορές καυσίμων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αναφοράς για το ευρωπαϊκό ντίζελ ενισχύθηκαν έως και 8%, αγγίζοντας τα 1.435,25 δολάρια ανά τόνο. Στη συνέχεια, οι τιμές περιόρισαν μέρος των κερδών τους, υποχωρώντας στα 1.389,50 δολάρια ανά τόνο, επίπεδο που εξακολουθούσε να αντιστοιχεί σε ημερήσια άνοδο 4,5%.

Η εξέλιξη αναδεικνύει την ένταση που επικρατεί στην ευρωπαϊκή αγορά ντίζελ, καθώς οι προσπάθειες ενίσχυσης της προσφοράς δεν έχουν καταφέρει να περιορίσουν τις πιέσεις στις τιμές.

Ντίζελ: Παραμένουν στα ύψη οι τιμές στα πρατήρια

Ο λογαριασμός στα πρατήρια εξακολουθεί να παραμένει «τσουχτερός» για οδηγούς, επαγγελματίες και μη.

Με βάση τα στοιχεία του Weekly Oil Bulletin της Κομισιόν που κυκλοφόρησαν σήμερα, με ημερομηνία αναφοράς την 5η Οκτωβρίου, η μέση τιμή για ντίζελ κίνησης στην ΕΕ διαμορφώθηκε στα 2,146 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα στα 2,166 ευρώ. Την περασμένη εβδομάδα, ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν 2,23 ευρώ ενώ της Ελλάδας 2,21.

Πρωταθλήτριες στην ακρίβεια αναδεικνύονται και αυτή την εβδομάδα η Δανία (2,49), η Φινλανδία (2,55), το Βέλγιο (2,35), η Ολλανδία (2,5), ενώ και η Γαλλία με τη Γερμανία βρίσκονται στο 2,35 και 2,24 αντίστοιχα.

Αντίστοιχα, με βάση τα χθεσινά στοιχεία (7/10) του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων, η τιμή του ντίζελ κίνησης στη χώρα μας διαμορφώθηκε στα 2,14 ευρώ, η αμόλυβδη 95 οκτ. στα 2,2 ευρώ, η αμόλυβδη 100 οκτ. στα 2,45 ευρώ και το υγραέριο κίνησης στο 1,07 ευρώ.

Η μάχη σε Eurogroup και Ecofin

Πλέον, η μάχη περνάει σήμερα και αύριο σε Eurogroup και Ecofin, όπου θα εξεταστεί ο αντίκτυπος της αναταραχής των αγορών ενέργειας στην οικονομία της Ευρωζώνης. Ευρωπαίοι ηγέτες, έχουν ήδη ζητήσει από τις Βρυξέλλες δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να μπορέσουν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για παράδειγμα, είχε ξεκαθαρίσει στην πρόσφατη συνέντευξή του στο Bloomberg, ότι μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, μπορεί να γίνει μόνο με εξαίρεση από την Ευρώπη.

Ο ίδιος, στο αίτημα του προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την καλεί ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, να εξετάσει προτάσεις για ανάληψη ευρωπαϊκής δράσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης.

Η ελληνική πρόταση περιλαμβάνει ευελιξία για περαιτέρω μέτρα στήριξης στον τομέα της ενέργειας, με εξαίρεση από τους κανόνες αύξησης δαπανών των κρατικών εσόδων από τις ανατιμήσεις καυσίμων, ώστε να μπορούν εκτάκτως να διατεθούν για κάλυψη στοχευμένων ενεργειακών αναγκών του χειμώνα.

Στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών στο Λουξεμβούργο θα δοθεί και η πρώτη μάχη μεταξύ χωρών που ζητούν μεγαλύτερο χώρο στα ελλείμματα λόγω ενεργειακού κόστους και εκείνων που επιμένουν σε αυστηρή τήρηση των κανόνων.

Ένας συνασπισμός χωρών του Νότου – Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Κύπρος – πιέζει για προσωρινή αύξηση των δημοσιονομικών αποκλίσεων, ώστε να χρηματοδοτηθούν μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται ορισμένες πρωτεύουσες της Βόρειας Ευρώπης, όπως η Ολλανδία, που απορρίπτουν οποιαδήποτε «χαλάρωση» του πλαισίου δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πάντως στην προχθεσινή της ομιλία στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, διεμήνυσε ότι χρειάζεται μεν άμεση δράση απέναντι στην ενεργειακή κρίση, όμως τα μέτρα τόνισε πως θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα, προς εκείνους που τα έχουν πραγματική ανάγκη. Τάχθηκε δε απέναντι στις οριζόντιες παρχοχες.

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