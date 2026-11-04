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Περισσότερα χρήματα για τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αλλά και διεύρυνση του αριθμού των οικογενειών που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, προβλέπει το νέο πλαίσιο χορήγησης των vouchers για την περίοδο 2026-2027.

Οι αλλαγές φέρνουν αύξηση 10% στην αξία των επιταγών, αναπροσαρμογή των εισοδηματικών ορίων κατά 2.000 ευρώ και σημαντική ελάφρυνση των προϋποθέσεων για τις τρίτεκνες οικογένειες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η αναπροσαρμογή των ποσών αφορά και τα vouchers που έχουν ήδη εκδοθεί, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τους δικαιούχους.

Παράλληλα, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) θα προχωρήσει σε δεύτερη πρόσκληση, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε οικογένειες που αποκτούν πλέον δικαίωμα επιδότησης με βάση τα νέα κριτήρια.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνονται σε νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης περισσότερων παιδιών στις δομές προσχολικής φροντίδας.

Αυξήσεις 10% στα vouchers – Τα νέα ποσά

Η αύξηση εφαρμόζεται τόσο στις επιταγές πλήρους αξίας όσο και σε εκείνες της μειωμένης αξίας, ανάλογα με την κατηγορία της δομής και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ειδικότερα, για βρεφική θέση με σίτιση, η επιδότηση αυξάνεται από 3.239 ευρώ σε 3.563 ευρώ.

Για νηπιακή θέση με σίτιση, το ποσό αναπροσαρμόζεται από 2.612 ευρώ σε 2.873 ευρώ, ενώ η αξία του μειωμένου voucher ανεβαίνει από 2.178 ευρώ σε 2.396 ευρώ.

Η αναπροσαρμογή πραγματοποιείται αυτόματα για όσους έχουν ήδη λάβει voucher, χωρίς πρόσθετη διαδικασία ή υποβολή νέων δικαιολογητικών για την αύξηση.

Επιπλέον, όσες οικογένειες έχουν λάβει επιταγή μειωμένης αξίας και καλύπτονται πλέον από τα υψηλότερα εισοδηματικά όρια θα δουν το voucher τους να μετατρέπεται αυτοδικαίως σε πλήρους αξίας.

Τα νέα εισοδηματικά όρια ανά οικογένεια

Η δεύτερη σημαντική αλλαγή αφορά τα οικονομικά κριτήρια για τη χορήγηση voucher πλήρους αξίας.

Με τη νέα ΚΥΑ, τα σχετικά όρια αυξάνονται κατά 2.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας.

Συγκεκριμένα, διαμορφώνονται ως εξής:

29.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά.

για οικογένειες με έως δύο παιδιά. 32.000 ευρώ για τρίτεκνες οικογένειες.

για τρίτεκνες οικογένειες. 35.000 ευρώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά.

για οικογένειες με τέσσερα παιδιά. 38.000 ευρώ για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα παιδιά.

Η αύξηση των ορίων επιτρέπει σε περισσότερα νοικοκυριά να πληρούν τις εισοδηματικές προϋποθέσεις για την πλήρη επιδότηση της θέσης φιλοξενίας του παιδιού τους.

Χωρίς εισοδηματικό όριο οι τρίτεκνοι για τα μειωμένα vouchers

Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά τις τρίτεκνες οικογένειες, καθώς καταργείται ο εισοδηματικός περιορισμός που ίσχυε για τη χορήγηση voucher μειωμένης αξίας.

Μέχρι σήμερα, το σχετικό όριο ανερχόταν στις 38.000 ευρώ. Με το νέο καθεστώς, οι οικογένειες με τρία παιδιά θα μπορούν να διεκδικούν voucher μειωμένης αξίας ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Το ίδιο καθεστώς ισχύει ήδη για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Η κατάργηση του εισοδηματικού ορίου δεν σημαίνει, ωστόσο, αυτόματη ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τις υπόλοιπες προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Για τις οικογένειες με έως δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο για voucher μειωμένης αξίας αυξάνεται από 35.000 σε 37.000 ευρώ.

Δεύτερη πρόσκληση από την ΕΕΤΑΑ

Μετά την αναθεώρηση των κριτηρίων, η ΕΕΤΑΑ θα εκδώσει δεύτερη πρόσκληση για την περίοδο 2026-2027.

Ο νέος κύκλος θα αφορά οικογένειες που δεν έχουν ήδη λάβει voucher, αλλά πλέον εντάσσονται στις κατηγορίες δικαιούχων λόγω των αυξημένων εισοδηματικών ορίων ή των ευνοϊκότερων προβλέψεων για τους τρίτεκνους.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, επισήμανε ότι οι αλλαγές αποσκοπούν στη διεύρυνση της πρόσβασης των γονέων στις υπηρεσίες προσχολικής φροντίδας, με ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά.

Τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση συνυπογράφουν, εκτός από τη Δόμνα Μιχαηλίδου, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, η υφυπουργός Εσωτερικών Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Με το νέο πλαίσιο, η οικονομική ενίσχυση αυξάνεται για τους υφιστάμενους δικαιούχους, ενώ παράλληλα ανοίγει η δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερες οικογένειες που έως τώρα έμεναν εκτός προγράμματος λόγω εισοδήματος.