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Μία δεύτερη ευκαιρία για την εξασφάλιση θέσης σε βρεφικό, βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό έχουν χιλιάδες οικογένειες, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η νέα πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), με αυξημένα voucher και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, στις 15:00, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ, ενώ τα οριστικά αποτελέσματα προγραμματίζεται να ανακοινωθούν στις 11 Δεκεμβρίου.

Η δεύτερη πρόσκληση αφορά οικογένειες που δεν έλαβαν voucher κατά την πρώτη διαδικασία του προγράμματος για την περίοδο 2026-2027, ανεξάρτητα από το αν είχαν υποβάλει αίτηση ή δεν πληρούσαν τότε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι η αύξηση κατά 2.000 ευρώ των εισοδηματικών ορίων, ενώ τα voucher ενισχύονται κατά 10%.

Παράλληλα, καταργείται το εισοδηματικό όριο για τις τρίτεκνες οικογένειες που διεκδικούν voucher μειωμένης αξίας, όπως ήδη προβλέπεται για τις πολύτεκνες.

Ποια είναι τα νέα ποσά των voucher

Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, οι ανακοινωμένες αξίες των voucher αυξάνονται κατά 10% σε σύγκριση με το προηγούμενο καθεστώς.

Για βρεφική θέση με σίτιση, το ποσό αυξάνεται από 3.239 σε 3.563 ευρώ.

Για παιδική θέση με σίτιση, η αξία διαμορφώνεται σε 2.873 ευρώ, από 2.612 ευρώ προηγουμένως.

Αντίστοιχα, η αξία αναφοράς του voucher μειωμένης ενίσχυσης αυξάνεται από 2.178 σε 2.396 ευρώ.

Κατηγορία voucher Προηγούμενη αξία Νέα αξία Βρεφική θέση με σίτιση 3.239 € 3.563 € Παιδική θέση με σίτιση 2.612 € 2.873 € Voucher μειωμένης αξίας 2.178 € 2.396 €

Πρόκειται για τις ανακοινωμένες αξίες ανά κατηγορία θέσης και όχι για χρηματικό επίδομα που καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό των γονέων.

Η χρηματοδότηση χρησιμοποιείται για την κάλυψη της φιλοξενίας του παιδιού στην επιλέξιμη δομή.

Επιπλέον, επειδή η δεύτερη πρόσκληση αφορά το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2027, η κάλυψη και η αξία που θα αξιοποιηθεί συνδέονται με την προβλεπόμενη περίοδο φιλοξενίας και τους όρους ενεργοποίησης του συγκεκριμένου voucher.

Τα νέα εισοδηματικά όρια για πλήρες voucher

Με τις αλλαγές που τέθηκαν σε ισχύ, το ανώτατο οικογενειακό εισόδημα για τη χορήγηση voucher πλήρους αξίας αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Τα νέα όρια είναι:

Αριθμός παιδιών Ανώτατο οικογενειακό εισόδημα Ένα ή δύο παιδιά 29.000 € Τρία παιδιά 32.000 € Τέσσερα παιδιά 35.000 € Πέντε παιδιά και άνω 38.000 €

Τα όρια αφορούν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2025, όπως προκύπτει από τις εκκαθαρισμένες φορολογικές δηλώσεις.

Για παράδειγμα, μία οικογένεια με δύο παιδιά και ετήσιο εισόδημα 28.000 ευρώ καλύπτει το εισοδηματικό κριτήριο για πλήρες voucher.

Αντίστοιχα, μία τρίτεκνη οικογένεια με ετήσιο εισόδημα 31.000 ευρώ μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία για πλήρη ενίσχυση, εφόσον πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Η κάλυψη του εισοδηματικού κριτηρίου, ωστόσο, δεν σημαίνει αυτόματη χορήγηση voucher, καθώς εφαρμόζεται σύστημα μοριοδότησης και υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι ανά κατηγορία.

Ποιοι μπορούν να λάβουν voucher μειωμένης αξίας

Ακόμη μεγαλύτερη διεύρυνση προβλέπεται για τα voucher μειωμένης αξίας.

Για οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά, το ανώτατο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται στις 37.000 ευρώ.

Επομένως, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά και εισόδημα 35.000 ευρώ, το οποίο υπερβαίνει το όριο των 29.000 ευρώ για πλήρες voucher, μπορεί να εξετάσει τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα μειωμένης αξίας.

Η ουσιαστικότερη αλλαγή αφορά τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Για αυτές καταργείται το εισοδηματικό όριο συμμετοχής όταν διεκδικούν voucher μειωμένης αξίας στις προβλεπόμενες κατηγορίες βρεφικών και παιδικών σταθμών.

Έτσι, μία τρίτεκνη οικογένεια με ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ δεν αποκλείεται λόγω εισοδήματος από τη διαδικασία χορήγησης voucher μειωμένης αξίας.

Το ίδιο ισχύει και για πολύτεκνη οικογένεια με υψηλότερο εισόδημα, εφόσον πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις.

Η εξαίρεση δεν σημαίνει ότι όλες οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες λαμβάνουν αυτομάτως πλήρες voucher ή ότι εξαιρούνται από τη διαδικασία αξιολόγησης.

Ποιες οικογένειες έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Η δεύτερη πρόσκληση απευθύνεται σε γονείς, αναδόχους γονείς και πρόσωπα που έχουν νόμιμα τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Βασική προϋπόθεση είναι το παιδί για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση να μην έχει λάβει voucher κατά την πρώτη πρόσκληση του ίδιου κύκλου.

Η πρόσκληση καλύπτει τις κατηγορίες Α1, Α2, Β1, Β2 και Β3, δηλαδή βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας.

Στις επιλέξιμες κατηγορίες περιλαμβάνονται:

Βρέφη ηλικίας από δύο μηνών έως δυόμισι ετών για τις αντίστοιχες βρεφικές δομές.

Βρέφη από οκτώ μηνών έως δυόμισι ετών για τις σχετικές θέσεις σταθμών ολοκληρωμένης φροντίδας.

Παιδιά προσχολικής ηλικίας από δυόμισι έως τεσσάρων ετών.

Παιδιά με αναπηρία έως έξι ετών και έξι μηνών, για τις αντίστοιχες ειδικές θέσεις.

Η ηλικιακή κατηγορία καθορίζει και τον τύπο δομής στην οποία μπορεί να τοποθετηθεί κάθε παιδί.

Ειδικά για παιδιά με αναπηρία, αλλά και για περιπτώσεις όπου ο ίδιος ο αιτών έχει αναπηρία άνω του 67%, προβλέπονται εξαιρέσεις από τα γενικά εισοδηματικά όρια, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.eetaa.gr, όπου λειτουργεί η ειδική εφαρμογή της δεύτερης πρόσκλησης.

Ο γονέας ή νόμιμος εκπρόσωπος εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Στη συνέχεια συμπληρώνει ή επιβεβαιώνει τα στοιχεία που ζητούνται για την οικογενειακή κατάσταση, τα παιδιά και την επιλέξιμη κατηγορία συμμετοχής.

Η ΕΕΤΑΑ αντλεί αυτόματα μεγάλο μέρος των απαραίτητων στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

Όπου η αυτόματη διασταύρωση δεν είναι εφικτή, οι αιτούντες καλούνται να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης, απαιτείται οριστική ηλεκτρονική υποβολή.

Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί δεν εξετάζεται και δεν μοριοδοτείται.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται να υπάρχει εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025.

Η υποχρέωση αφορά τόσο τον αιτούντα όσο και το έτερο μέλος της οικογένειας, όπου απαιτείται.

Στα βασικά στοιχεία που ελέγχονται περιλαμβάνονται επίσης το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και οι ΑΜΚΑ των παιδιών.

Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον έγγραφα, όπως:

Δικαστική απόφαση επιμέλειας ή συνεπιμέλειας.

Αποδεικτικά αναδοχής.

Πιστοποιητικά αναπηρίας.

Έγγραφα νόμιμης διαμονής για τις προβλεπόμενες περιπτώσεις αλλοδαπών.

Πρόσθετα αποδεικτικά όταν δεν ολοκληρώνεται αυτόματα κάποια διασταύρωση.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του παιδιού, ενώ σε περιπτώσεις συνεπιμέλειας εφαρμόζονται οι ειδικοί κανόνες της πρόσκλησης.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα

Η ΕΕΤΑΑ έχει δημοσιοποιήσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Διαδικασία Ημερομηνία Έναρξη αιτήσεων 18 Νοεμβρίου 2026 Λήξη αιτήσεων 26 Νοεμβρίου, 15:00 Προσωρινοί πίνακες 3 Δεκεμβρίου Υποβολή ενστάσεων 4-8 Δεκεμβρίου Οριστικά αποτελέσματα 11 Δεκεμβρίου Έναρξη επιλέξιμης φιλοξενίας 1 Ιανουαρίου 2027 Λήξη περιόδου προγράμματος 31 Ιουλίου 2027

Μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι που διαπιστώνουν ότι υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις θα μπορούν να αξιοποιήσουν τη διαδικασία ενστάσεων που προβλέπει η ΕΕΤΑΑ.

Οι τελικοί πίνακες θα καθορίσουν ποιοι αποκτούν δικαίωμα χρήσης voucher.

Τι γίνεται μετά την έγκριση

Οι δικαιούχοι που θα λάβουν voucher θα μπορούν να αναζητήσουν θέση σε επιλέξιμο βρεφικό, βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό, ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες του παιδιού τους.

Η χορήγηση voucher δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έχει εξασφαλιστεί συγκεκριμένη θέση σε σταθμό της επιλογής τους.

Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη θέση και να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες εγγραφής, σύναψης σύμβασης και ενεργοποίησης της αξίας τοποθέτησης.

Η νέα πρόσκληση καλύπτει περίοδο έως επτά μηνών, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Ιουλίου 2027.

Για τις οικογένειες που δεν είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα κατά την πρώτη διαδικασία, η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι μπορούν πλέον να αξιολογηθούν με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Το κρίσιμο είναι να ελέγξουν αν καλύπτουν τις νέες προϋποθέσεις και να ολοκληρώσουν την αίτησή τους πριν από τις 15:00 της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου.