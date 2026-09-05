Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι καλοκαιρινές διακοπές έχουν προσθέσει τα τελευταία χρόνια ακόμη ένα έξοδο στον οικογενειακό προϋπολογισμό για όσους δεν μπορούν να πάρουν μαζί το κατοικίδιό τους. Η αναζήτηση ενός ανθρώπου που θα αναλάβει βόλτες, καθημερινές επισκέψεις ή πολυήμερη φιλοξενία εξελίσσεται πλέον σε οργανωμένη αγορά υπηρεσιών και στην Ελλάδα, με το pet sitting να κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Εκεί όπου παλαιότερα η πρώτη επιλογή ήταν συνήθως κάποιος συγγενής, φίλος ή γείτονας, σήμερα ολοένα περισσότεροι κηδεμόνες στρέφονται σε επαγγελματίες και εξειδικευμένες πλατφόρμες, αναζητώντας εμπειρία, αξιολογήσεις και συγκεκριμένες παροχές.

Η ζήτηση έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα μετά την πανδημία, περίοδο κατά την οποία αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των ανθρώπων που απέκτησαν κατοικίδιο. Ταυτόχρονα, άλλαξε και η θέση του ζώου μέσα στο νοικοκυριό, με σκύλους και γάτες να αντιμετωπίζονται όλο και περισσότερο ως μέλη της οικογένειας.

Ο 39χρονος Νίκος, ο οποίος δραστηριοποιείται ως pet sitter στην πλατφόρμα Keeppet.gr εδώ και μία δεκαετία, διαπιστώνει σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια.

Η πίεση γίνεται ιδιαίτερα αισθητή κατά τη θερινή περίοδο. Όποιος αναζητά φιλοξενία για τον Αύγουστο και θέλει να έχει περισσότερες επιλογές ανάμεσα σε έμπειρους pet sitters με θετικές αξιολογήσεις, είναι προτιμότερο να πραγματοποιεί την κράτησή του τουλάχιστον έναν έως ενάμιση μήνα νωρίτερα.

Οι πρώτες αναζητήσεις για τις καλοκαιρινές διακοπές μπορούν, μάλιστα, να ξεκινήσουν ακόμη και αμέσως μετά το Πάσχα, καθώς οι πιο δημοφιλείς επαγγελματίες συμπληρώνουν σταδιακά τη διαθεσιμότητά τους.

Από 10 ευρώ η επίσκεψη – Πόσο κοστίζει η διανυκτέρευση

Οι τιμές δεν είναι ενιαίες, καθώς διαμορφώνονται ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας, την εμπειρία του pet sitter, την περιοχή, τη διάρκεια της φροντίδας και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ζώου.

Ενδεικτικά, μία επίσκεψη στο σπίτι ή μία βόλτα μπορεί να κοστίζει περίπου 10 ευρώ.

Για ολοήμερη φιλοξενία ή διανυκτέρευση στο σπίτι του pet sitter, το κόστος για έναν σκύλο κινείται περίπου στα 20-25 ευρώ, ενώ για μία γάτα η τιμή διαμορφώνεται συνήθως στα 12-16 ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Οι χρεώσεις έχουν αυξηθεί περίπου 15%-20% τα τελευταία χρόνια, εξέλιξη που αποδίδεται τόσο στην ενισχυμένη ζήτηση όσο και στη μεγαλύτερη αναγνώριση της ευθύνης που αναλαμβάνει κάποιος όταν καλείται να φροντίσει το κατοικίδιο μιας άλλης οικογένειας.

Παρά την άνοδο, οι ελληνικές τιμές παραμένουν αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με αγορές της Βόρειας Ευρώπης και των ΗΠΑ, όπου το κόστος για μία διανυκτέρευση μπορεί να ξεκινά ακόμη και από τα 60 ευρώ.

Το τελικό ποσό μπορεί φυσικά να αυξηθεί όταν απαιτείται ιδιαίτερη φροντίδα, περισσότερες επισκέψεις μέσα στην ημέρα ή όταν το ζώο έχει ανάγκη από συγκεκριμένο καθημερινό πρόγραμμα.

Φωτογραφίες, βίντεο και συνεχής ενημέρωση

Η μεγαλύτερη συναισθηματική σύνδεση των κηδεμόνων με τα κατοικίδιά τους έχει αλλάξει και τις απαιτήσεις από τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν τη φροντίδα τους.

Η καθημερινή αποστολή φωτογραφιών και βίντεο αποτελεί πλέον συνηθισμένη πρακτική. Κατά κανόνα υπάρχει τουλάχιστον μία επικοινωνία την ημέρα, ώστε ο ιδιοκτήτης να γνωρίζει πώς περνά το κατοικίδιό του, αν τρώει κανονικά και πώς έχει προσαρμοστεί.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες. Υπάρχουν κηδεμόνες που ζητούν πολλές ενημερώσεις μέσα στην ίδια ημέρα, ενώ άλλοι επιθυμούν ακόμη και βιντεοκλήσεις με το κατοικίδιό τους.

Η δεκαετής εμπειρία του Νίκου περιλαμβάνει και αρκετές περισσότερο ασυνήθιστες περιπτώσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσαν δύο λαμπραντόρ που φιλοξένησε για περίπου 20 ημέρες. Μαζί με τα προσωπικά αντικείμενα των ζώων, οι κηδεμόνες παρέδωσαν μία ολόκληρη βαλίτσα με σνακ και τέσσερις σελίδες Α4 με λεπτομερείς οδηγίες, οι οποίες περιλάμβαναν παιχνίδια εκπαίδευσης και ασκήσεις πειθαρχίας.

Σε άλλη περίπτωση χρειάστηκε να φροντίσει 15 γάτες μέσα στην ίδια κατοικία, ενώ έχει αναλάβει και σκύλο που είχε συνηθίσει να βγαίνει ελάχιστα από το σπίτι. Το ζώο χρησιμοποιούσε πάνα για τις ανάγκες του και όταν έβγαινε έξω οι κηδεμόνες του συνήθιζαν να το μεταφέρουν στην αγκαλιά.

Το πρώτο 24ωρο και η δύσκολη προσαρμογή

Για πολλούς ιδιοκτήτες, η βασικότερη ανησυχία πριν από τη φιλοξενία είναι το πώς θα αντιδράσει το κατοικίδιο στην απουσία τους και στο άγνωστο περιβάλλον.

Η εμπειρία δείχνει ότι περίπου το 60% των ζώων προσαρμόζεται σχεδόν αμέσως. Ένα επιπλέον 30% χρειάζεται μία έως δύο ημέρες, ενώ το υπόλοιπο περίπου 10% μπορεί να αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες ή ακόμη και να μην προσαρμοστεί καθόλου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πιθανό να εμφανιστούν συμπεριφορές που δεν υπήρχαν προηγουμένως, όπως έντονο γάβγισμα, καταστροφές μέσα στο σπίτι και, σε πολύ σπανιότερες περιπτώσεις, επιθετικότητα.

Ιδιαίτερα κρίσιμο θεωρείται το πρώτο 24ωρο της φιλοξενίας, καθώς τότε διαμορφώνεται η πρώτη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο ζώο και τον άνθρωπο που αναλαμβάνει τη φροντίδα του.

Ο pet sitter ενδέχεται να χρειαστεί να αφιερώσει πολλές ώρες αποκλειστικά στο νέο ζώο, ακόμη και να περιορίσει τον ύπνο του το πρώτο βράδυ, μέχρι να διαπιστώσει ότι έχει ηρεμήσει και αισθάνεται ασφαλές.

Πότε είναι καλύτερη η φροντίδα στο σπίτι

Η φιλοξενία στο σπίτι ενός pet sitter δεν αποτελεί πάντοτε την καταλληλότερη λύση.

Φοβικές γάτες, ηλικιωμένα κατοικίδια, ζώα με προβλήματα όρασης ή κινητικότητας, καθώς και σκύλοι που έχουν συνηθίσει να ζουν σε κήπο, ενδέχεται να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια παραμένοντας στο γνώριμο περιβάλλον τους.

Για τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει η υπηρεσία house visit, κατά την οποία ο pet sitter επισκέπτεται το σπίτι μία ή περισσότερες φορές ημερησίως, ανάλογα με τις ανάγκες του ζώου και τη συμφωνία με τον κηδεμόνα, χωρίς να απαιτείται διανυκτέρευση.

Μεγαλύτερη προσοχή μπορεί επίσης να χρειάζονται ζώα που έχουν υιοθετηθεί από τον δρόμο ή μέσω φιλοζωικών οργανώσεων, καθώς ορισμένα παρουσιάζουν εντονότερο άγχος αποχωρισμού.

Υπάρχουν, βέβαια, και περιπτώσεις στις οποίες ο επαγγελματίας μπορεί να αποφασίσει ότι δεν είναι ασφαλές να αναλάβει ένα συγκεκριμένο κατοικίδιο.

Στη δεκαετή εμπειρία του, ο Νίκος αναφέρει ότι έχει αρνηθεί μόλις έναν σκύλο εξαιτίας πραγματικά επιθετικής συμπεριφοράς. Κατά τη συνάντηση γνωριμίας, το ζώο τον δάγκωσε δύο φορές χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια εμφανής πρόκληση και ενώ βρισκόταν δίπλα ο κηδεμόνας του.

Τέτοιες περιπτώσεις θεωρούνται εξαιρετικά σπάνιες. Η απόφαση να μην αναληφθεί ένα ζώο συνδέεται συνήθως περισσότερο με το κατά πόσο οι συνθήκες φιλοξενίας μπορούν να καλύψουν με ασφάλεια τις ιδιαίτερες ανάγκες του παρά με έναν γενικό χαρακτηρισμό της συμπεριφοράς του.

Τα κατοικίδια ως μέλη της οικογένειας

Πίσω από την ανάπτυξη του pet sitting βρίσκεται τελικά μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα κατοικίδια στην καθημερινή ζωή.

Οι κηδεμόνες εμφανίζονται περισσότερο ενημερωμένοι και δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην πρόληψη, στη σωστή διατροφή, στον έλεγχο του βάρους, στους εμβολιασμούς και στους τακτικούς κτηνιατρικούς ελέγχους.

Ταυτόχρονα, αυξάνονται οι περιπτώσεις ανθρώπων που αποφασίζουν να υιοθετήσουν ζώα με αναπηρίες ή σοβαρά προβλήματα υγείας, αναλαμβάνοντας αυξημένες ανάγκες καθημερινής φροντίδας.

Η ίδια τάση εξηγεί και γιατί οι οργανωμένες υπηρεσίες pet sitting κερδίζουν έδαφος. Οι ιδιοκτήτες δεν αναζητούν πλέον απλώς κάποιον που θα «ρίξει μια ματιά» στο ζώο όσο λείπουν, αλλά ένα πρόσωπο στο οποίο μπορούν να εμπιστευθούν ένα μέλος της οικογένειάς τους.

Οι αξιολογήσεις, η προηγούμενη εμπειρία και η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω οργανωμένων πλατφορμών αποκτούν επομένως μεγαλύτερη βαρύτητα στην επιλογή.

Έτσι, το pet sitting μετατρέπεται σταδιακά και στην Ελλάδα από μια άτυπη εξυπηρέτηση μεταξύ γνωστών σε μια διακριτή αγορά υπηρεσιών φροντίδας κατοικιδίων, η οποία ακολουθεί τόσο την αύξηση του αριθμού των ζώων συντροφιάς όσο και τις μεγαλύτερες απαιτήσεις των ανθρώπων που ζουν μαζί τους.

Διαβάστε ακόμη

Συντάξεις: H Eυρώπη αυξάνει τα όρια, η Ελλάδα αντέχει… μέχρι νεωτέρας