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Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση.

Η ηθοποιός που έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό ως «Λωξάντρα», στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ, έμενε εδώ και μερικά χρόνια στο «Σπίτι του Αγωνιστή».

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