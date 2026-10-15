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Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση.
Η ηθοποιός που έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό ως «Λωξάντρα», στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ, έμενε εδώ και μερικά χρόνια στο «Σπίτι του Αγωνιστή».
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