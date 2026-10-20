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Στους δρόμους βγαίνουν μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα και αύριο, με βασικά αιτήματα την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης, τις αυξήσεις στους μισθούς και τη βελτίωση των συνθηκών στα σχολεία.

Η αρχή γίνεται σήμερα, Τρίτη, στις 18:00, με συγκέντρωση στο Σύνταγμα, όπου προβλέπονται συναυλία και κατασκήνωση διαμαρτυρίας, σε συνέχεια αντίστοιχων δράσεων των προηγούμενων ημερών.

Το κύριο μέρος των κινητοποιήσεων έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τετάρτη, οπότε έχει προκηρυχθεί 24ωρη πανελλαδική εκπαιδευτική απεργία, με συμμετοχή και των καθηγητών της ΟΛΜΕ.

Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί τρίωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00, ενώ συλλαλητήρια θα πραγματοποιηθούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Πού και πότε θα γίνουν τα συλλαλητήρια

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των κινητοποιήσεων, οι συγκεντρώσεις της Τετάρτης θα πραγματοποιηθούν:

Στην Αθήνα , στις 12:00 το μεσημέρι, στα Προπύλαια.

, στις 12:00 το μεσημέρι, στα Προπύλαια. Στη Θεσσαλονίκη , στις 11:30, στο άγαλμα Βενιζέλου.

, στις 11:30, στο άγαλμα Βενιζέλου. Στην Πάτρα, στις 10:30 το πρωί, στην πλατεία Γεωργίου.

Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν μισθολογικές αυξήσεις, κάλυψη των κενών σε προσωπικό και ασφαλείς σχολικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, ζητούν ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, θέτοντας στο επίκεντρο τις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας και προληπτικοί έλεγχοι

Την ίδια ώρα, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία, με τον σχεδιασμό να περιλαμβάνει ενισχυμένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και ελέγχους σε επιλεγμένα σημεία.

Μιλώντας το πρωί στον ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέρθηκε σε εκτεταμένο σχέδιο αστυνόμευσης, με στόχο την πρόληψη επεισοδίων κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, προβλέπονται προληπτικοί έλεγχοι ακόμη και πριν από την προσέγγιση των χώρων συγκέντρωσης, προκειμένου να εντοπιστούν άτομα που ενδέχεται να μεταφέρουν επικίνδυνα αντικείμενα.

Η ίδια υποστήριξε ότι πρόκειται για πρακτική που εφαρμόζεται και σε άλλες μεγάλες διαδηλώσεις, επισημαίνοντας ότι έχει συμβάλει στην αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων.

Φύλαξη κτιρίων και πρεσβειών

Το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει επίσης αστυνομική παρουσία σε κτίρια, εγκαταστάσεις και οδικούς άξονες όπου εκτιμάται ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πρόκλησης φθορών ή επεισοδίων.

Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για τις πρεσβείες και άλλους χώρους που έχουν ενταχθεί στον σχεδιασμό ασφαλείας, πέραν της μόνιμης φύλαξης που ήδη διαθέτουν.

Η αστυνομική κινητοποίηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας, μετά τα επεισόδια που έχουν καταγραφεί σε διαδηλώσεις στη Γαλλία και την Αλβανία.

Με τις κινητοποιήσεις να κορυφώνονται αύριο, το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών όσο και στην ομαλή διεξαγωγή των συγκεντρώσεων, υπό τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ.