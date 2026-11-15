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Τρεις παρεμβάσεις αναμένεται να ενισχύσουν τις αποδοχές των εργαζομένων το 2027, με ορισμένες κατηγορίες μισθωτών να έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν συνδυαστικά από τις αλλαγές, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη συνολική αύξηση στο εισόδημά τους. Η πρώτη παρέμβαση συνδέεται με την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2027, ενώ η δεύτερη αφορά τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, η οποία προγραμματίζεται για την ίδια ημερομηνία.

Ο τρίτος παράγοντας είναι η συμπλήρωση της πρώτης αναγνωρισμένης τριετίας για όσους άρχισαν να συγκεντρώνουν χρόνο προϋπηρεσίας μετά την επανενεργοποίηση των μισθολογικών ωριμάνσεων, την 1η Ιανουαρίου 2024.

Το τελικό ύψος του νέου κατώτατου μισθού παραμένει ανοιχτό. Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι προβλέπουν αύξησή του στην περιοχή των 960 έως 970 ευρώ μικτά, έναντι 920 ευρώ σήμερα. Η οριστική απόφαση αναμένεται να ληφθεί τους επόμενους μήνες, αφού ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης.

Εκείνο που έχει ήδη ανακοινωθεί είναι ότι η επόμενη αναπροσαρμογή θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Απριλίου 2027, με τον κυβερνητικό σχεδιασμό να προβλέπει ότι ο κατώτατος μισθός θα φθάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.

Κατώτατος μισθός: Τα δύο σενάρια για τα 960 και 970 ευρώ

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, δύο είναι τα βασικά ενδεχόμενα για τη διαμόρφωση του νέου κατώτατου μισθού, χωρίς κανένα από αυτά να αποτελεί μέχρι στιγμής ειλημμένη κυβερνητική απόφαση. Στην περίπτωση που εγκριθεί αύξηση 40 ευρώ, ο κατώτατος θα ανέλθει στα 960 ευρώ μικτά, καταγράφοντας άνοδο 4,35% σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

Εάν επιλεγεί μεγαλύτερη αύξηση, της τάξης των 50 ευρώ, οι κατώτατες μικτές αποδοχές θα διαμορφωθούν στα 970 ευρώ, σημειώνοντας ενίσχυση περίπου 5,4%. Για την τελική αναπροσαρμογή θα συνεκτιμηθούν κρίσιμες οικονομικές παράμετροι, όπως η αναπτυξιακή δυναμική, η εξέλιξη της παραγωγικότητας, οι πληθωριστικές πιέσεις και οι οικονομικές δυνατότητες των επιχειρήσεων.

Το προσχέδιο του κρατικού Προϋπολογισμού προβλέπει ότι η οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται το 2027, δημιουργώντας περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης των εισοδημάτων. Ειδικότερα, οι αμοιβές ανά εργαζόμενο εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 3,9% το 2027, έναντι 3,7% το 2026. Την ίδια στιγμή, η επίσημη πρόβλεψη τοποθετεί τον πληθωρισμό στο 2,6%.

Εφόσον οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν, η αύξηση των ονομαστικών αποδοχών θα μπορούσε να μεταφραστεί και σε πραγματική ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων.

Ασφαλιστικές εισφορές: Περισσότερα χρήματα μετά τις κρατήσεις από τον Απρίλιο

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού δεν θα είναι η μοναδική μεταβολή που θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου. Την ίδια ημέρα προγραμματίζεται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα, με το σύνολο της ελάφρυνσης να αφορά αποκλειστικά την πλευρά του εργαζομένου.

Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, το ποσοστό ασφαλιστικών κρατήσεων που επιβαρύνει τους μισθωτούς θα μειωθεί από 13,37% σε 12,87%, αφήνοντας μεγαλύτερο μέρος των μικτών αποδοχών μετά την αφαίρεση των εισφορών. Αντίθετα, οι εργοδοτικές εισφορές δεν επηρεάζονται από τη νέα μείωση.

Το οικονομικό όφελος διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος του μισθού. Για εργαζόμενο με μικτές μηνιαίες αποδοχές 1.000 ευρώ, η ελάφρυνση αντιστοιχεί σε περίπου 5 ευρώ τον μήνα. Στην περίπτωση μισθού 1.600 ευρώ, το μηνιαίο όφελος αυξάνεται στα 8 ευρώ, ενώ για μικτές αποδοχές 2.000 ευρώ διαμορφώνεται στα 10 ευρώ, πριν συνυπολογιστεί η επίδραση της φορολογίας.

Παρότι τα ποσά δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά σε μηνιαία βάση, η μείωση των εισφορών προστίθεται σε ενδεχόμενες μισθολογικές αυξήσεις που θα προκύψουν είτε από επιχειρησιακές αποφάσεις είτε από τη νέα διαμόρφωση του κατώτατου μισθού.

Μετά την εφαρμογή της παρέμβασης, οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα θα έχουν περιοριστεί στο 34,66% το 2027, από 40,56% το 2019.

Τριετίες: Ποιοι αποκτούν δικαίωμα σε νέα προσαύξηση το 2027

Σημαντικότερη μπορεί να αποδειχθεί η αύξηση για όσους εργαζομένους αμείβονται με τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό και συμπληρώνουν το απαιτούμενο διάστημα αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας. Οι μισθολογικές ωριμάνσεις επανήλθαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024, έπειτα από σχεδόν 12 χρόνια κατά τα οποία παρέμεναν σε αναστολή.

Για εργαζομένους που δεν διέθεταν αναγνωρίσιμο χρόνο προϋπηρεσίας πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012, η προσμέτρηση του χρόνου για τη συμπλήρωση τριετίας ξεκίνησε εκ νέου από την αρχή του 2024. Κατά συνέπεια, από την 1η Ιανουαρίου 2027 αρχίζουν να συμπληρώνονται οι πρώτες νέες τριετίες μετά την πολυετή περίοδο αναστολής, ενεργοποιώντας τα αντίστοιχα δικαιώματα μισθολογικής προσαύξησης.

Για τους υπαλλήλους που υπάγονται στον κατώτατο μισθό, κάθε συμπληρωμένη τριετία προβλέπει προσαύξηση 10%, με ανώτατο όριο τις τρεις τριετίες και συνολική αύξηση 30%. Για τους εργατοτεχνίτες, η προσαύξηση διαμορφώνεται στο 5% ανά τριετία, με δυνατότητα αναγνώρισης έως έξι τριετιών.

Από τα 920 στα 1.012 ευρώ – Πώς διαμορφώνονται οι αποδοχές

Με τον σημερινό κατώτατο μισθό των 920 ευρώ, ένας υπάλληλος που συμπληρώνει την πρώτη αναγνωρισμένη τριετία αποκτά δικαίωμα σε ελάχιστες μικτές μηνιαίες αποδοχές 1.012 ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 92 ευρώ τον μήνα, η οποία προκύπτει από την προσαύξηση 10% λόγω προϋπηρεσίας. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμοστεί εκ νέου από τον Απρίλιο του 2027, εφόσον τεθεί σε ισχύ η προγραμματισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού.

Εάν ο νέος κατώτατος καθοριστεί στα 960 ευρώ, η προσαύξηση της πρώτης τριετίας θα αντιστοιχεί σε 96 ευρώ και οι ελάχιστες νόμιμες μικτές αποδοχές θα ανέλθουν στα 1.056 ευρώ. Στο εναλλακτικό σενάριο των 970 ευρώ, η προσαύξηση θα διαμορφωθεί στα 97 ευρώ, ανεβάζοντας τις συνολικές ελάχιστες αποδοχές στα 1.067 ευρώ μικτά.

Αντίστοιχα, όσοι διαθέτουν δύο ή τρεις αναγνωρισμένες τριετίες δικαιούνται προσαύξηση 20% ή 30% επί του εκάστοτε κατώτατου μισθού.

Υπάρχει, ωστόσο, μια ουσιαστική παράμετρος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Η συμπλήρωση τριετίας δεν σημαίνει αυτομάτως ότι κάθε εργαζόμενος θα λάβει πρόσθετη αύξηση 10% στον μισθό που ήδη εισπράττει.

Η προϋπηρεσία διαμορφώνει το αντίστοιχο ελάχιστο νόμιμο επίπεδο αμοιβής. Επομένως, όταν οι ήδη καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές υπερβαίνουν το νέο κατώτατο όριο μαζί με την προσαύξηση, δεν προκύπτει υποχρεωτικά επιπλέον αύξηση ίση με το ποσό της τριετίας.

Ποιοι εργαζόμενοι μπορούν να επωφεληθούν από τρεις αυξήσεις

Οι μεγαλύτεροι ωφελημένοι των αλλαγών του 2027 αναμένεται να είναι οι μισθωτοί που βρίσκονται κοντά στα κατώτατα μισθολογικά επίπεδα, συμπληρώνουν αναγνωρισμένη τριετία και παράλληλα επωφελούνται από τις χαμηλότερες ασφαλιστικές κρατήσεις.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα εργαζομένου χωρίς προηγούμενη αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, για τον οποίο ο χρόνος συμπλήρωσης τριετίας άρχισε να υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2024. Με τη συμπλήρωση της πρώτης τριετίας, τον Ιανουάριο του 2027, οι ελάχιστες μικτές μηνιαίες αποδοχές του μπορούν να αυξηθούν από τα 920 στα 1.012 ευρώ.

Στη συνέχεια, από την 1η Απριλίου, εάν επιβεβαιωθεί το σενάριο για κατώτατο μισθό 960 ευρώ, το νέο ελάχιστο επίπεδο αμοιβής με μία τριετία θα διαμορφωθεί στα 1.056 ευρώ μικτά. Ταυτόχρονα, ο εργαζόμενος θα ωφεληθεί από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, γεγονός που θα ενισχύσει περαιτέρω το ποσό που απομένει μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις.

Συνεπώς, για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων, το 2027 μπορεί να συνδυάζει τρεις διαφορετικές πηγές εισοδηματικής ενίσχυσης: την αναγνώριση της προϋπηρεσίας, την αύξηση του κατώτατου μισθού και τη μείωση των εισφορών.

Μέσος μισθός: Οι προβλέψεις για το 2027

Οι εισοδηματικές μεταβολές που αναμένονται για το επόμενο έτος δεν αφορούν αποκλειστικά όσους λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα διαμορφώνεται σήμερα κοντά στα 1.550 ευρώ μικτά, ενώ εκτιμήσεις της αγοράς τοποθετούν το αντίστοιχο επίπεδο στην περιοχή των 1.580 ευρώ μέσα στο 2027.

Στην εξέλιξη αυτή αναμένεται να συμβάλει και η τάση των νέων προσλήψεων, καθώς ολοένα περισσότερες θέσεις εργασίας προσφέρουν αμοιβές που υπερβαίνουν το νομοθετημένο κατώτατο όριο. Οι επίσημες δημοσιονομικές προβλέψεις αποτυπώνουν μια ευρύτερη ανοδική τάση στις αποδοχές της μισθωτής εργασίας.

Συγκεκριμένα, για το 2027 προβλέπεται αύξηση των συνολικών αμοιβών εξαρτημένης εργασίας κατά 4,6%, ενώ η ενίσχυση των αποδοχών ανά εργαζόμενο εκτιμάται σε 3,9%. Η τελική επίδραση στο διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών θα εξαρτηθεί από το ύψος των αυξήσεων, την εφαρμογή των νέων ασφαλιστικών συντελεστών και την πορεία του πληθωρισμού.