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Αγώνες της Basket League, αναμετρήσεις μικρότερων εθνικών κατηγοριών, αλλά και παιχνίδια παιδικών, εφηβικών και σχολικών πρωταθλημάτων περιλαμβάνονται σύμφωνα με πληροφορίες στη λίστα που απέστειλε ο ανακριτής του Πρωτοδικείου Αθηνών στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση φερόμενης χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Protothema.gr ο ανακριτής ζητά να πληροφορηθεί αν οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις, που καλύπτουν τη δεκαετία 2016–2026, προσφέρονταν για στοιχηματισμό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Η λίστα των 49 αγώνων που ελέγχονται ως στημένοι

Η λίστα περιλαμβάνει 49 αριθμημένες εγγραφές, με μία από αυτές να αφορά περισσότερους αγώνες: τις αναμετρήσεις του Προμηθέα Πατρών στις τελικές φάσεις των πανελλήνιων πρωταθλημάτων Παίδων και Εφήβων το καλοκαίρι του 2020.