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Μια καταγγελία για μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές αποτέλεσε την αφετηρία της έρευνας που οδήγησε στην αποκάλυψη της απάτης των 25 εκατ. ευρώ μέσω του δικτύου καταστημάτων Pizza Fan. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται ένας ειδικός αλγόριθμος που επέτρεπε την απόκρυψη συναλλαγών και μια μυστική κρύπτη με περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα, κρυμμένη πίσω από παπουτσοθήκη σε βίλα στην Εκάλη, όπως αποκάλυψε το protothema.gr.

Ο καταγγέλλων πέρασε το κατώφλι της Οικονομικής Εισαγγελίας πριν μερικούς μήνες και ανέφερε ότι το σύνολο των καταστημάτων franchise, αλλά και τα εταιρικά καταστήματα της εταιρείας, δήλωναν τους εργαζόμενους για λιγότερες ώρες από τις πραγματικές, προκειμένου να καταβάλλουν μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές.

Ακολούθησε έρευνα στο πλαίσιο της οποίας εξετάστηκε και η μη απόδοση ΦΠΑ μέσω ειδικού λογισμικού. Τα αποτελέσματα ήταν συγκλονιστικά.

Ο «χρυσός» αλγόριθμος

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία που συνέλλεξαν οι αστυνομικοί, στο σύστημα παραγγελιοληψίας (τηλεφωνικά και μέσω ιστοσελίδας) υπήρχε η δυνατότητα εκτέλεσης παραγγελιών χωρίς την έκδοση της νόμιμης απόδειξης, με τη χρήση ειδικού αλγορίθμου. Μάλιστα, το ποσοστό των ανείσπρακτων αποδείξεων άγγιζε το 20%, ενώ την επίβλεψη του συστήματος αυτού είχε το λογιστήριο της εταιρείας στο Χαλάνδρι.

Ειδικότερα, η κεντρική εταιρεία προωθούσε τις παραγγελίες στα κατά τόπους καταστήματα. Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας στο ταμείο, εκτός από τις επιλογές «Μετρητά», «Κάρτα» και «Ακύρωση», εμφανιζόταν σε επιλεγμένες περιπτώσεις η δυνατότητα «κέρασμα-απόδειξη».

Ο αλγόριθμος ενεργοποιούσε αυτή τη δυνατότητα μόνο αν η παραγγελία ήταν μέχρι 40 ευρώ, αν η πληρωμή θα γινόταν με μετρητά και αν η παραγγελία θα παραδιδόταν με delivery ή take away. Οι παραγγελίες αυτές δεν εξέδιδαν απόδειξη, αλλά καταγράφονταν στο κεντρικό σύστημα για να παρακολουθούν τα μέλη της οργάνωσης τον πραγματικό τζίρο και να διανέμουν τα παράνομα κέρδη.

Μέχρι στιγμής για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 22 άτομα, ενώ οι κατηγορούμενοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία ανέρχονται συνολικά σε 126.

Η μυστική κρύπτη με το ένα εκατομμύριο ευρώ

Σε έφοδο που έκαναν οι αστυνομικοί στη βίλα του Κωνσταντίνου Αντάρα, ιδιοκτήτη της Pizza Fan στην Εκάλη εντόπισαν ένα κρυφό δωμάτιο μέσα στο οποίο βρήκαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Ο χώρος αυτός βρισκόταν πίσω από το βεστιάριο μέσα στο οποίο ήταν τοποθετημένα πουκάμισα και παντελόνια. Πιο μέσα, και πίσω από δεκάδες ζευγάρια παπούτσια, βρισκόταν η κρύπτη με τον «θησαυρό».

Πιο συγκεκριμένα, μέρος της παπουτσοθήκης είχε διαμορφωθεί σε μυστική είσοδο που οδηγούσε σε ένα μικρό δωμάτιο μέσα στο οποίο βρέθηκε ένα μπαούλο με τσάντες ταξιδιού γεμάτες χαρτονομίσματα. Οι τσάντες ήταν μέσα σε χαρτοσακούλες και, πάνω στην κάθε σακούλα, αναγραφόταν το ακριβές ποσό