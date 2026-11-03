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Νέες αποκαλύψεις για τη μεγαλύτερη κυβερνοκλοπή στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων έφερε στο φως σήμερα η Binance, παρουσιάζοντας την πιο αναλυτική μέχρι σήμερα περιγραφή της επίθεσης που οδήγησε στην αφαίρεση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας 6,3 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι χάκερ, τους οποίους συνδέει με τη Βόρεια Κορέα, αξιοποίησαν εξελιγμένες τεχνικές κοινωνικής μηχανικής (social engineering), μεταξύ των οποίων εικονικές συνεντεύξεις για θέσεις εργασίας, αλλά και κακόβουλο λογισμικό, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα συστήματά της.

Η Binance περιγράφει την επιχείρηση ως μια «εξελιγμένη εκστρατεία πολλαπλών σταδίων», η οποία δεν βασίστηκε σε ένα μεμονωμένο κενό ασφαλείας, αλλά σε μια αλληλουχία ενεργειών που εκτυλίχθηκαν σε βάθος μηνών.

Η παγίδα με την ψεύτικη συνέντευξη εργασίας

Όπως προκύπτει από την έκθεση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, η επίθεση ξεκίνησε όταν ένας μηχανικός λογισμικού της Binance δέχθηκε επικοινωνία μέσω πλατφόρμας αναζήτησης εργασίας από άτομο που παρουσιαζόταν ως διευθυντής έργου.

Στη συνέχεια, ο εργαζόμενος συμμετείχε σε συνέντευξη μέσω εφαρμογής διαδικτυακής επικοινωνίας με κάποιον που ισχυριζόταν ότι ήταν διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας η οποία, στην πραγματικότητα, δεν υπήρχε.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, του ζητήθηκε να κατεβάσει μια δοκιμαστική εργασία, η οποία περιείχε αποθετήριο κακόβουλου κώδικα. Η ενέργεια αυτή ενεργοποίησε μια σειρά μη εξουσιοδοτημένων δραστηριοτήτων, ανοίγοντας τον δρόμο για την παραβίαση.

«Δεν επρόκειτο για ένα μεμονωμένο λάθος ή μία και μοναδική παραβίαση. Ήταν μια εκστρατεία που είχε σχεδιαστεί και αναπτυχθεί επί πολλούς μήνες», δήλωσε ο Richard Teng, συνδιευθύνων σύμβουλος της Binance.

Όπως εξήγησε, οι επιτιθέμενοι συνδύασαν εικονικές συνεντεύξεις πρόσληψης, κακόβουλο λογισμικό μεταμφιεσμένο σε νόμιμα εργαλεία προγραμματιστών, παραβιασμένες συσκευές και τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης.

Από τον υπολογιστή ενός μηχανικού στην κλοπή δισεκατομμυρίων

Τις πρώτες ώρες μετά την αποκάλυψη της επίθεσης, στις 29 Οκτωβρίου, η Binance είχε ανακοινώσει ότι οι δράστες ενδεχομένως είχαν καταφέρει να παραβιάσουν τον φορητό υπολογιστή ενός μηχανικού λογισμικού, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να αποσύρουν κρυπτονομίσματα από την πλατφόρμα.

Σε μεταγενέστερη ενημέρωσή της, η εταιρεία χαρακτήρισε την επίθεση «σύνθετη», αναφέροντας ότι είχαν εντοπιστεί πρόσθετα σημεία παραβίασης, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η νέα έκθεση αποκαλύπτει πλέον πώς οι χάκερ κατάφεραν να αποσπάσουν δισεκατομμύρια δολάρια, την ώρα που τόσο η Binance όσο και συνολικά ο κλάδος των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων επιχειρούν να ανακάμψουν από ένα πρωτοφανές πλήγμα.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, η κλοπή επιδείνωσε την ήδη αυξανόμενη κρίση κυβερνοασφάλειας στην αγορά κρυπτονομισμάτων, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με διαδοχικές κυβερνοεπιθέσεις.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς προσφέρει στους κυβερνοεγκληματίες νέα εργαλεία για τον εντοπισμό αδυναμιών και την εξαπάτηση εργαζομένων, αυξάνοντας τους κινδύνους για πλατφόρμες που διαχειρίζονται ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πώς μπλοκαρίστηκαν σχεδόν 3 δισ. δολάρια

Αμέσως μετά την επίθεση, επενδυτές, ειδικοί κυβερνοασφάλειας και εκδότες ψηφιακών νομισμάτων κινητοποιήθηκαν για να περιορίσουν τις συνέπειες.

Οι κολοσσοί των stablecoins Tether και Circle Internet Group, μαζί με άλλους φορείς, προχώρησαν γρήγορα σε δεσμεύσεις κεφαλαίων ή παρεμπόδισαν τη μεταφορά χρημάτων από τους χάκερ, αποτρέποντας τη διακίνηση ποσών που πλησίαζαν συνολικά τα 3 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, εταιρείες ανάλυσης δεδομένων blockchain επιδόθηκαν στην παρακολούθηση των διαδρομών που ακολουθούσαν τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα.

Οι έρευνες οδήγησαν τελικά στην απόδοση της επίθεσης στη Βόρεια Κορέα, κατηγορία την οποία η Πιονγκγιάνγκ έχει αρνηθεί.

Την ίδια στιγμή, ορισμένοι επενδυτές εκμεταλλεύτηκαν τις έντονες διακυμάνσεις της αγοράς που προκάλεσε η κυβερνοεπίθεση.

Οι εκροές δισεκατομμυρίων και η αποκατάσταση των αναλήψεων

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, η Binance επιχείρησε να καθησυχάσει τους πελάτες της, διαβεβαιώνοντας ότι θα αναλάβει η ίδια το οικονομικό κόστος της επίθεσης. Ωστόσο, η πλατφόρμα αναγκάστηκε να αναστείλει τις αναλήψεις για σχεδόν δύο ημέρες μετά το περιστατικό.

Νωρίς την Κυριακή ξεκίνησε η σταδιακή επαναφορά της δυνατότητας ανάληψης κεφαλαίων από τους χρήστες.

Αρχικά, η Binance βρέθηκε αντιμέτωπη με εκροές δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς οι επενδυτές απέσυραν χρήματα από την πλατφόρμα.

Στη συνέχεια, ωστόσο, η κατάσταση φάνηκε να σταθεροποιείται. Μέχρι την Τρίτη, η εταιρεία ανέφερε ότι οι ωριαίες καταθέσεις είχαν αρχίσει να ξεπερνούν τις αντίστοιχες αναλήψεις, στοιχείο που υποδηλώνει σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των χρηστών.

Η Binance ανακοίνωσε επίσης ότι έχει σχεδόν αναπληρώσει το σύνολο των κρυπτονομισμάτων που αφαιρέθηκαν από τους χάκερ.

Για τον σκοπό αυτό αξιοποιεί συνδυασμό κεφαλαίων από τα εταιρικά της διαθέσιμα και δύο ασφαλιστικά ταμεία.

Στην έρευνα FBI, Secret Service και υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη Binance να συνεργάζεται στενά με τις αμερικανικές διωκτικές αρχές. Στην προσπάθεια εντοπισμού των δραστών συμμετέχουν το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI), η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ (Secret Service) και το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το FBI, το οποίο παρενέβη για να συνδράμει την Binance λίγο μετά την επίθεση, έχει επίσης αποδώσει την παραβίαση σε χάκερ που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα.

Παρά το ιστορικό μέγεθος της κλοπής, οι επιπτώσεις στην ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων παραμένουν μέχρι στιγμής σχετικά περιορισμένες.

Αμέσως μετά την επίθεση, το Bitcoin υποχώρησε περισσότερο από 4%, πλησιάζοντας τα 76.000 δολάρια. Στη συνέχεια, ωστόσο, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο ανέκτησε μέρος των απωλειών του και σήμερα διαπραγματευόταν κοντά στα 77.400 δολάρια.