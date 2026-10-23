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Σοβαρές κακουργηματικές κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι 23 συλληφθέντες για την υπόθεση που συνδέεται με την αλυσίδα καταστημάτων Pizza Fan, καθώς σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για σειρά αδικημάτων.

Σύμφωνα με το protothema.gr, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, ανάλογα με τον βαθμό εμπλοκής κάθε προσώπου, αδικήματα που σχετίζονται με τη σύσταση, συμμετοχή και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και με φοροδιαφυγή που υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, μέσω μη καταβολής ΦΠΑ και κατάθεσης ανακριβών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Παράλληλα, οι διώξεις επεκτείνονται σε πράξεις άμεσης συνέργειας στα παραπάνω αδικήματα, αλλά και στην ιδιαίτερα διακεκριμένη μορφή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.