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Σε κανονικούς ρυθμούς επιστρέφει από σήμερα η Pizza Fan, καθώς 107 από τα συνολικά 109 καταστήματα της αλυσίδας αναμένεται να επαναλειτουργήσουν το μεσημέρι, έπειτα από την αναστάτωση που προκάλεσε η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας και η προσωρινή διακοπή της δραστηριότητάς της.

Όπως γνωστοποίησε ο Μιχάλης Μαρκουλάκος, δικηγόρος της εταιρείας και του ιδιοκτήτη της, Κωνσταντίνου Αντάρα, οι τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν πλέον αποδεσμευτεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του δικτύου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν προχωρήσει οι απαραίτητες τεχνικές προετοιμασίες, μεταξύ των οποίων η δημιουργία του τεχνολογικού bypass που απαιτήθηκε για την επανεκκίνηση, καθώς και η επαναφορά του μηχανογραφικού συστήματος της εταιρείας.

Παράλληλα, η Viva, μέσω της οποίας διεκπεραιώνονται οι ηλεκτρονικές πληρωμές, είναι έτοιμη να υποστηρίξει τις συναλλαγές, ενώ η πλατφόρμα efood έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία.

Από το σύνολο των 109 σημείων της αλυσίδας, μόνο δύο θα παραμείνουν κλειστά, με τα υπόλοιπα 107 να επανέρχονται σήμερα στην εξυπηρέτηση των πελατών.

Τέλος στο δωρεάν κέρασμα των παραγγελιών

Η επιστροφή της Pizza Fan συνοδεύεται και από μία αλλαγή που θα διαπιστώσουν άμεσα οι καταναλωτές.

Το δωρεάν κέρασμα που προσφερόταν μέχρι πρότινος μαζί με τις παραγγελίες καταργείται, στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της αλυσίδας.

Η επαναλειτουργία των καταστημάτων ακολουθεί την προσωρινή δέσμευση των λογαριασμών από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία και για τους περίπου 2.500 εργαζομένους της εταιρείας, καθώς η αποκατάσταση των τραπεζικών και τεχνολογικών συστημάτων επιτρέπει την επανέναρξη των παραγγελιών, των εισπράξεων και της καθημερινής λειτουργίας του δικτύου.

Στο προσκήνιο δύο υποψήφιοι επενδυτές

Την ίδια στιγμή, εξελίξεις καταγράφονται και στο επενδυτικό πεδίο, καθώς δύο ενδιαφερόμενοι εξετάζουν το ενδεχόμενο επένδυσης στην Pizza Fan.

Πρόκειται για μία ελληνική επιχείρηση του κλάδου της εστίασης και έναν ευρωπαϊκό όμιλο πίτσας, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αλυσίδα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες από την εταιρεία, ο ένας από τους δύο έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία οικονομικού και επιχειρηματικού ελέγχου (due diligence), προκειμένου να αξιολογήσει τα δεδομένα και τις προοπτικές της επιχείρησης.

Έτσι, η επιστροφή των καταστημάτων σε λειτουργία συμπίπτει με τη διερεύνηση πιθανής επενδυτικής συμφωνίας, σε μια κρίσιμη περίοδο για την επόμενη ημέρα της Pizza Fan.