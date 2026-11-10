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Καταθέσεις μετρητών ύψους 1.287.155 ευρώ, μέσα σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών, εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας που διενήργησε για την υπόθεση της Pizza Fan.

Το συγκεκριμένο ποσό αποτυπώνεται στη νέα, εννιασέλιδη διάταξη δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, με αριθμό 72/2026 και ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2026, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Σύμφωνα με το έγγραφο, από την περαιτέρω διενεργηθείσα έρευνα της Αρχής προέκυψε ότι στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» πραγματοποιήθηκαν, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις 20 Οκτωβρίου 2026, καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους 1.287.155 ευρώ. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί ένα από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη νέα διάταξη, με την οποία η Αρχή προχωρά στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εννέα φυσικών προσώπων και δύο εταιρειών που περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία.

Παράλληλα, προσδιορίζονται πέντε ακίνητα τα οποία τίθενται υπό δέσμευση, ενώ το συνολικό εγκληματικό προϊόν που φέρονται να αποκόμισαν οι εμπλεκόμενοι από τις ερευνώμενες δραστηριότητες εκτιμάται, με βάση την αστυνομική έρευνα, ότι ανέρχεται σε τουλάχιστον 35 εκατομμύρια ευρώ.

Τα εννέα πρόσωπα και οι δύο εταιρείες

Η διάταξη κατονομάζει εννέα φυσικά πρόσωπα σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία, καθώς και δύο νομικά πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση.

Πρόκειται για την εταιρεία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» και την αλλοδαπή εταιρεία «FANATICS PIZZA DELIVERIES AND FOOD SERVICES LIMITED», η οποία, σύμφωνα με το έγγραφο, δραστηριοποιείται αποκλειστικά εκτός Ελλάδας. Τα ερευνώμενα αδικήματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, τη φοροδιαφυγή, την απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

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