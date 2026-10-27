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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο Κωνσταντίνος Αντάρας, ιδιοκτήτης της Pizza Fan και βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση της μεγάλης απάτης και φοροδιαφυγής μέσω των καταστημάτων της αλυσίδας.

Αντίθετα, ο κατηγορούμενος ως υπαρχηγός της οργάνωσης, Δημήτρης Ηλιόπουλος, τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, ενώ έξι ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με εγγύηση που φτάνει τις 6.000 ευρώ.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται, καθώς εκκρεμούν ακόμη πέντε απολογίες, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες. Μέχρι στιγμής, ενώπιον των αρχών έχουν απολογηθεί 18 κατηγορούμενοι.

Από αυτούς, μόνο ο Κωνσταντίνος Αντάρας οδηγείται στη φυλακή, ενώ ο φερόμενος ως υπαρχηγός θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι». Οι υπόλοιποι 16 κατηγορούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

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