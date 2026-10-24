Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Παρά το γεγονός ότι η Pizza Fan δεν εμφανίζει εικόνα υπερδανεισμένης επιχείρησης, ο ισολογισμός της για το 2025 καταγράφει έναν σταθερό και επαρκή τραπεζικό δανεισμό ύψους 2 εκατ. ευρώ. Βεβαίως ένας τέτοιος δανεισμός δεν δημιουργεί πονοκέφαλο για τις τράπεζες.

Οι συνολικές υποχρεώσεις της ανέρχονται σε 17,13 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 60,44 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στα οικονομικά μεγέθη, αλλά επεκτείνεται και στα ερωτήματα που προκύπτουν από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών λογιστών, σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για φερόμενη φοροδιαφυγή μέσω ειδικού λογισμικού.

Η έκθεση του ορκωτού για τη χρήση του 2025 διατυπώνει γνώμη με επιφύλαξη. Οι επισημάνσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί αφορούν, μεταξύ άλλων, τη μη σχηματοποίηση πρόβλεψης περίπου 979.000 ευρώ για επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις, καθώς και πρόβλεψης περίπου 164.000 ευρώ για αποζημιώσεις προσωπικού. Οι παρατηρήσεις αυτές αφορούν συγκεκριμένα λογιστικά μεγέθη και δεν συνιστούν, από μόνες τους, διαπίστωση για το επίμαχο λογισμικό ή για την υπό διερεύνηση φορολογική υπόθεση.

Το κρίσιμο ερώτημα, επομένως, είναι διαφορετικό: τι μπορούσαν και τι όφειλαν να ελέγξουν οι ορκωτοί σε σχέση με τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας; Ο τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων δεν ισοδυναμεί με πλήρη τεχνικό έλεγχο του λογισμικού. Οι ελεγκτές οφείλουν, ωστόσο, να κατανοούν τα συστήματα και τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, να αξιολογούν τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος και να σχεδιάζουν ανάλογες ελεγκτικές διαδικασίες.

Στην περίπτωση μιας αλυσίδας με μεγάλο όγκο παραγγελιών, το ερώτημα είναι αν εξετάστηκαν επαρκώς οι διαδρομές των δεδομένων: από την καταχώριση μιας παραγγελίας και την έκδοση της απόδειξης έως τη μεταφορά των εσόδων στα λογιστικά βιβλία. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να γίνουν δειγματοληπτικές συμφωνίες παραγγελιών με αποδείξεις, έλεγχοι ακυρώσεων και επιστροφών, αναλύσεις ασυνήθιστων συναλλαγών και δοκιμές της πληρότητας των δεδομένων που διαβιβάζονται στα λογιστικά συστήματα. Αν υπήρχαν ενδείξεις ότι οι εγγραφές αλλοιώνονταν πριν φτάσουν στα βιβλία, θα απαιτούνταν ενδεχομένως εξειδικευμένος έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων.

Χωρίς να μπορεί να κρίνει κανένας αν οι ορκωτοί είχαν τα απαραίτητα στοιχεία για να διεξάγουν τους παραπάνω ελέγχους, το θέμα θα αξιολογηθεί στην πορεία των ερευνών αναφέρουν πηγές με γνώση της διαδικασία.