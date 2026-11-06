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Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά την απολογία τους στον ανακριτή, τρεις από τους συνολικά έντεκα συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος Πολεοδομίας της Κατερίνης, που αποκάλυψε η έρευνα των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ.

Πρόκειται για τον 62χρονο διευθυντή της υπηρεσίας, τον 67χρονο προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δόμησης και τη 49χρονη υπάλληλο της Πολεοδομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι που πέρασαν σήμερα το «κατώφλι» του ανακριτή αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Ο 62χρονος φέρεται να είπε ότι ποτέ δεν έλαβε χρηματικό ποσό προκειμένου να εκδοθεί κάποια παράνομη διοικητική πράξη. «Πράγματι έγιναν κάποιες ιδιωτικές δουλειές όσον αφορά στατικές μελέτες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την υπηρεσία μου», υποστήριξε.

Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δόμησης ισχυρίστηκε ότι «τα χρήματα που ακούγονται αφορούσαν ιδιωτικές δουλειές της κόρης μου. Πήγαινα σπάνια στο γραφείο της, ενώ οι επισκέψεις που έκανα στο συγκεκριμένο κτίριο ήταν για το ιατρείο του καρδιολόγου μου, που βρίσκεται στο ίδιο κτίριο».

Τέλος, η 49χρονη φαίνεται να παραδέχθηκε ότι, εκτός από τα υπηρεσιακά της καθήκοντα, έκανε και ιδιωτικό έργο, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν επηρέασε την εργασία της. «Σε καμία περίπτωση δεν πήρα χρήματα ως αντάλλαγμα για εξυπηρετήσεις. Τα μόνα χρήματα που έλαβα αφορούσαν το ιδιωτικό μου έργο», είπε.

Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα αρνήθηκαν επίσης τις κατηγορίες που τους αποδόθηκαν, καθώς και το ότι έλαβαν χρήματα που δεν έπρεπε.

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