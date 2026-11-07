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Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, με την αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή των αιτήσεων να έχει ξεκινήσει. Η δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ανοίγει τον δρόμο για την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας οι δικαιούχοι θα διεκδικήσουν την οικονομική ενίσχυση για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις λήγει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, ενώ η προκαταβολή, επίσης ενισχυμένη κατά 30%, προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026. Το συνολικό ποσό της επιδότησης ξεκινά από τα 100 ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 1.560 ευρώ για νοικοκυριά που κατοικούν σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Ποια καύσιμα επιδοτούνται

Η οικονομική ενίσχυση αφορά την κύρια κατοικία, ανεξάρτητα από το εάν ο δικαιούχος είναι ιδιοκτήτης, ενοικιαστής ή διαμένει σε ακίνητο που του έχει παραχωρηθεί δωρεάν.

Κάθε νοικοκυριό μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος θέρμανσης, επιλέγοντας μεταξύ πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, υγραερίου, μπλε κηροζίνης, καυσόξυλων, πέλετ και τηλεθέρμανσης.

Για τα καυσόξυλα προβλέπεται επιδότηση σε οικισμούς έως 10.000 κατοίκους, ενώ για τα πέλετ το πληθυσμιακό όριο ανέρχεται στους 25.000 κατοίκους, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται και τα σχετικά κλιματικά κριτήρια.

Όσοι επιλέξουν την ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να διαθέτουν ενεργή παροχή ρεύματος στην κύρια κατοικία τους. Από τη συγκεκριμένη κατηγορία εξαιρούνται όσοι είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Τα ποσά και οι προσαυξήσεις

Τα ποσά αναφοράς καθορίζονται ανάλογα με την πηγή θέρμανσης. Για το ηλεκτρικό ρεύμα ορίζονται στα 380 ευρώ, για τα πέλετ στα 360 ευρώ, για τα καυσόξυλα και την τηλεθέρμανση στα 350 ευρώ, για το φυσικό αέριο στα 325 ευρώ και για πετρέλαιο, υγραέριο και μπλε κηροζίνη στα 300 ευρώ.

Στα παραπάνω ποσά εφαρμόζεται προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί, καθώς και η φετινή αύξηση κατά 30%.

Το τελικό ύψος της ενίσχυσης συνδέεται με τον κλιματικό συντελεστή κάθε περιοχής. Το βασικό ανώτατο όριο φτάνει τα 1.040 ευρώ, αυξάνεται στα 1.300 ευρώ σε ψυχρότερες περιοχές και αγγίζει τα 1.560 ευρώ στους οικισμούς με τις μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Οι προϋποθέσεις χορήγησης παραμένουν αμετάβλητες. Το ετήσιο εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 16.000 ευρώ για άγαμους και στις 24.000 ευρώ για έγγαμους, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανέρχεται στις 29.000 ευρώ, αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες. Προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί.

Όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να έχουν συνολικά οικογενειακά ακαθάριστα έσοδα έως 80.000 ευρώ.

Αποκλείονται, μεταξύ άλλων, οι φιλοξενούμενοι, τα εξαρτώμενα μέλη, όσοι διαθέτουν περισσότερα από δύο ΙΧ, καθώς και όσοι επιβαρύνονται με φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

Αιτήσεις και διαδικασία για τις πολυκατοικίες

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Απαιτούνται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τα στοιχεία της κύριας κατοικίας, το είδος θέρμανσης και δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός IBAN στο myAADE.

Για τις πολυκατοικίες με κοινόχρηστη θέρμανση, ο διαχειριστής δημιουργεί προηγουμένως προφίλ, καταχωρίζοντας τα διαμερίσματα και τα χιλιοστά συμμετοχής στις δαπάνες. Στη συνέχεια, οι δικαιούχοι υποβάλλουν ατομικά τις αιτήσεις τους.

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Οι παλαιοί δικαιούχοι θα λάβουν προκαταβολή ίση με το 60% του περσινού επιδόματος, προσαυξημένη κατά 30%. Για τους νέους δικαιούχους προβλέπεται προκαταβολή 50% του υπολογιζόμενου ποσού, επίσης αυξημένη κατά 30%, με ελάχιστη καταβολή τα 80 ευρώ.

Μετά την πρώτη πληρωμή της 23ης Δεκεμβρίου 2026, θα ακολουθήσει δεύτερη έως τις 28 Μαΐου 2027. Για φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια προβλέπεται επιπλέον εκκαθάριση έως τις 30 Ιουλίου 2027. Βασική προϋπόθεση για την πλήρη καταβολή είναι οι επιλέξιμες δαπάνες θέρμανσης να έχουν αξία τουλάχιστον διπλάσια από το ποσό της επιδότησης.