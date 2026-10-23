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Προφυλακιστέος κρίθηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο κατηγορούμενος διαιτητής επιχείρησε να δικαιολογήσει τη νόμιμη απόκτηση των χρημάτων που βρέθηκαν στο σπίτι του, ενώ αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξή του σε χειραγώγηση παιχνιδιών.

Ο Πέτρος Παπαπέτρου, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν μετρητά που ξεπερνούν τις 820.000 ευρώ, κατά την απολογία του, προσκόμισε στοιχεία των ετών από το 2001 έως και το 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, τα χρήματα αποτελούν αποταμιεύσεις από τις πολυετείς αμοιβές του ως διαιτητής, καθώς είχε εισοδήματα που αγγίζουν το 1,5 εκατ. ευρώ από την εργασία του ως διαιτητή, καθώς και στο δασαρχείο και από οικογενειακά εισοδήματα.

Οι 820.000 ευρώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στην κατοικία του κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών.

Όπως είπε, ζει στην Κατερίνη σε ιδιόκτητο σπίτι, δεν έχει πολλά έξοδα και όντως ήθελε ένα μέρος των χρημάτων αυτών να τα έχει στο σπίτι σε μετρητά. Μέσα στα χρόνια συγκέντρωσε αυτό το ποσό, το οποίο υποστηρίζει ότι δικαιολογείται απολύτως.

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