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Ο ένας από τους δύο προστατευόμενος μάρτυρες της υπόθεσης των στημένων αγώνων του μπάσκετ, αποκαλύφθηκε στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού στον ΑΝΤ1 μιλώντας τηλεφωνικά στον «αέρα» και πρόκειται για τον πρώην ιδιοκτήτη του Ιωνικού, Βαγγέλη Τσάπα. Ο ίδιος, την ίδια περίπου εποχή, είχε γίνει γνωστός και ως ο «Έλληνας crypto» για υπόθεση κρυπτονομισμάτων που απασχόλησε τη δικαιοσύνη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Αποφάσισα να μιλήσω διότι όταν ήρθαν στα αυτιά μου κάποια πράγματα. Τον Κύριο Λιόλιο τον ξέρω από το 2014 και τον κύριο Μαυραγάνη από το 2018. Γνωριστήκαμε όταν ήμουν εγώ στον Φάρο. Ό, τι κατέθεσα, είναι πέρα για πέρα αληθινά κατά την άποψή μου», είπε αρχικά ο κ. Τσάπας στην εκπομπή εξηγώντας τον λόγο που θέλησε να αποκαλύψει ότι είναι ο ένας από τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες: «Γιατί να καταστρέφετε πέντε χρόνια η ζωή μου με τέτοια δημοσιεύματα. Επειδή αυτά έχουν εγκριθεί, έγραφαν τότε πως δήθεν εγώ εκμεταλλεύτηκα τον Σεΐχη του Κατάρ. Κανείς δεν έγραψε ότι εγώ αποζημιώθηκα από αυτή την ιστορία. Θα ήθελα σας παρακαλώ να αποκατασταθεί αυτό και για την ψυχική μου υγεία και για τα πάντα. Η απόφασή μου να βγω να μιλήσω, ήξερα πως δεχθώ πάλι τη λάσπη του 21. Ήξερα το ρίσκο».

Στη συνέχεια ο Βαγγέλης Τσάπας ξεκαθάρισε πως δε στηρίζει καμία ομάδα, ενώ αναφέρθηκε και στη σχέση που διατηρούσε με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από πέντε χρόνια.

«Δεν είμαι οπαδός καμίας ομάδας, μου είναι αδιάφορο. Όταν είσαι μέσα στα παιχνίδια αυτά δεν μπορείς να είσαι οπαδός. Δε με ενδιαφέρει από αυτή την ιστορία, καμία ομάδα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν είμαι οπαδός. Στο παρελθόν ήμουν ΠΑΟΚ. Τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής μου την έχω κάνει όμως κόντρα στον ΠΑΟΚ. Το γεγονός ότι έφτασαν στα αυτιά μου οι ιστορίες με τα παιδιά, κυκλοφορούν αυτά στον χώρο του μπάσκετ, όταν τα άκουσα, εξερράγην. Εγώ προσωπικά εναντίον του κυρίου Λίολιου γιατί να έχω; Η προσωπική σχέση μας τελείωσε τον Σεπτέμβριο του 2021. Γιατί να μου κάνει εμένα μήνυση ο Λιόλιος, από το 2022; Είναι δυνατόν να βρισκόμαστε στο 2026 και να μην ξέρω εγώ τίποτα για αυτή τη μήνυση. Με αδιάφορο τρόπο “χώρισα” με τον Λιόλιο. Τελευταία φορά βρεθήκαμε στο αεροδρόμιο της Γενεύης, εγώ με την οικογένειά μου και αυτός με τον κύριο Ζήση και τον κύριο Σβερκούνο για ένα παιχνίδι της FIBA. Είμαι στεναχωρημένος από τις εικόνες που βλέπω. Εγώ δεν έχω κανένα μίσος και καμία εκδίκηση μέσα μου. Δεν έχω μίσος σαν άνθρωπος. Για κανέναν. Αναλαμβάνω πλήρως όλα μου τα λάθη, διότι αυτές οι πράξεις που βγαίνουν είναι τελείως λανθασμένες, δεν το παίζω έξυπνος».

Παράλληλα αναφέρθηκε στις εμπειρίες του στο μπάσκετ και στα όσα έχει δει από το 2004 που βρίσκεται στον χώρο: «Είμαι από το 2004 στον αθλητισμό. Εγώ ξεκίνησα ένας από τους πιο καθαρούς ανθρώπους στον χώρο και τρώγαμε τη μια σφαγή μετά την άλλη. Όλα έχουν κατατεθεί πλήρως στον εισαγγελέα, για αυτό η έρευνα ξεκινάει από το 2016. Αν κρίνεται ότι είμαι αναξιόπιστος μάρτυρας, αυτό είναι δικαίωμά σας. Σε δική μου κατάσταση πριν το “16 δεν είχε πέσει κάτι στην αντίληψή μου. Δεν ήταν δική μου ομάδα ο Φάρος Λάρισας. Έπρεπε όμως να σωθεί η ομάδα για να πουληθεί μετά στη Λήμνο. Θα σας πω το εξής. Είπα κάτι για εκείνον τον αγώνα με τον Γιαννάκη. Βγήκε και ο κύριος Γιαννάκης να πάει να κάνει παράσταση κατηγορίας.

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