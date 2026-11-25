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Στη διάθεση των ιδιοκτητών οχημάτων συνεχίζουν να βρίσκονται τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myCar της ΑΑΔΕ. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφλησή τους εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ όσοι καθυστερήσουν να καταβάλουν τα οφειλόμενα ποσά θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Συγκεκριμένα, για την εκπρόθεσμη πληρωμή εφαρμόζεται κλιμακωτό σύστημα προστίμων, ανάλογα με το χρονικό διάστημα που θα παρέλθει μετά τη λήξη της κανονικής προθεσμίας.

Ειδικότερα:

– Έως τις 31 Ιανουαρίου 2027: Η πληρωμή συνοδεύεται από πρόστιμο ίσο με το 25% των οφειλόμενων τελών.

– Από την 1η έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027: Η επιβάρυνση αυξάνεται στο 50% του αρχικού ποσού.

– Από την 1η Μαρτίου 2027: Το πρόστιμο φτάνει στο 100% των τελών, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό που καλείται να καταβάλει ο ιδιοκτήτης να διπλασιάζεται.

Ψηφιακή ακινησία: Πώς αποφεύγεται η πληρωμή των τελών

Οι ιδιοκτήτες που δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους κατά τη διάρκεια του 2027 έχουν τη δυνατότητα να το θέσουν σε ψηφιακή ακινησία, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν κάποια υπηρεσία.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής myCar της ΑΑΔΕ. Εφόσον η δήλωση ακινησίας έχει ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη του νέου έτους, δηλαδή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, δεν δημιουργείται υποχρέωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας για το 2027, όσο το όχημα παραμένει νόμιμα σε ακινησία.

Ωστόσο, το καθεστώς αυτό συνοδεύεται από αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους σχετικούς περιορισμούς.

Ειδικότερα, εάν διαπιστωθεί ότι όχημα το οποίο έχει δηλωθεί σε ακινησία εξακολουθεί να κυκλοφορεί, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, το ποσό αυξάνεται στις 30.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται παράλληλα αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τρία χρόνια από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος.

Η ψηφιακή ακινησία παραμένει σε ισχύ μέχρι να ζητηθεί η άρση της. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να επαναφέρει το όχημα σε κυκλοφορία υποβάλλοντας ηλεκτρονικά αίτηση μέσω της ίδιας πλατφόρμας.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία απαιτείται η εξόφληση των προβλεπόμενων τελών κυκλοφορίας για το έτος άρσης της ακινησίας, καθώς και η ύπαρξη ενεργού ασφαλιστηρίου συμβολαίου.