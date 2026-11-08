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Στη διάθεση των ιδιοκτητών οχημάτων βρίσκονται πλέον τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027, τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι υπόχρεοι μπορούν να εισέλθουν στην εφαρμογή, να αναζητήσουν το ποσό που αντιστοιχεί στο όχημά τους και να κατεβάσουν το σχετικό ειδοποιητήριο, προκειμένου να προχωρήσουν στην εξόφλησή του.

Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη καταβολή είναι η 31η Δεκεμβρίου 2026, εκτός εάν αποφασιστεί παράταση. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να τακτοποιήσουν την υποχρέωσή τους έως το τέλος του έτους, ώστε να αποφύγουν τις πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Πώς γίνεται η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας

Η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε τραπεζικό κατάστημα.

Αρχικά, ο ιδιοκτήτης κατεβάζει το ειδοποιητήριο από την πλατφόρμα myCAR και στη συνέχεια χρησιμοποιεί τον κωδικό πληρωμής RF, ο οποίος αναγράφεται στο έντυπο, για να ολοκληρώσει τη συναλλαγή μέσω της τράπεζάς του.

Εναλλακτικά, εφόσον η εφαρμογή ηλεκτρονικής τραπεζικής παρέχει τη συγκεκριμένη δυνατότητα, η πληρωμή μπορεί να γίνει με σάρωση του QR Code που υπάρχει στο ειδοποιητήριο. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η χειροκίνητη πληκτρολόγηση του κωδικού και περιορίζεται ο κίνδυνος λάθους.

Πριν από την οριστική επιβεβαίωση της συναλλαγής, οι υπόχρεοι καλό είναι να ελέγχουν προσεκτικά το ποσό και τα στοιχεία πληρωμής. Παράλληλα, συνιστάται να διατηρούν το αποδεικτικό εξόφλησης, ώστε να είναι διαθέσιμο σε περίπτωση που χρειαστεί μεταγενέστερα.

Πρόστιμα έως 100% για εκπρόθεσμη πληρωμή

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις προθεσμίες, καθώς η καθυστέρηση στην καταβολή των τελών κυκλοφορίας συνοδεύεται από κλιμακωτά πρόστιμα, τα οποία αυξάνονται ανάλογα με τον χρόνο εξόφλησης.

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τις μοτοσικλέτες, οι επιβαρύνσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Έως 31 Δεκεμβρίου 2026: Η πληρωμή πραγματοποιείται χωρίς πρόστιμο.

Εντός Ιανουαρίου 2027: Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 25% των ετήσιων τελών.

Εντός Φεβρουαρίου 2027: Το πρόστιμο αυξάνεται στο 50% των τελών.

Από την 1η Μαρτίου 2027: Η επιβάρυνση φτάνει στο 100% των ετήσιων τελών.

Στην πράξη, όποιος αφήσει την πληρωμή για τον Μάρτιο θα κληθεί να καταβάλει το διπλάσιο ποσό από εκείνο που αρχικά όφειλε.

Πρόστιμο ίσο με το συνολικό ύψος των τελών προβλέπεται επίσης για περιπτώσεις στις οποίες ο ιδιοκτήτης δεν καταβάλει το οφειλόμενο ποσό ή προχωρήσει, με δική του υπαιτιότητα, μόνο σε μερική εξόφληση.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για οχήματα με ετήσια τέλη κυκλοφορίας μικρότερα των 30 ευρώ, καθώς στις περιπτώσεις αυτές το πρόστιμο ορίζεται στα 30 ευρώ, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ. Για άλλες κατηγορίες οχημάτων εφαρμόζονται διαφορετικές, ειδικότερες διατάξεις.

Ψηφιακή ακινησία: Πώς αποφεύγεται η καταβολή τελών

Οι ιδιοκτήτες που δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητο ή τη μοτοσικλέτα τους κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την ψηφιακή ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCAR.

Πρόκειται για διαδικασία που επιτρέπει τη δήλωση ακινησίας του οχήματος ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται η φυσική κατάθεση πινακίδων στις αρμόδιες υπηρεσίες, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ωστόσο, υπάρχει μια βασική προϋπόθεση που πρέπει να τηρηθεί: Για να μην προκύψει υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για το 2027, το όχημα θα πρέπει να έχει τεθεί νόμιμα σε ακινησία πριν από την έναρξη του νέου έτους.

Επομένως, όσοι σχεδιάζουν να αφήσουν το όχημά τους εκτός κυκλοφορίας θα πρέπει να φροντίσουν εγκαίρως για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα: Ποιοι μπορούν να πληρώσουν αναλογικά

Εκτός από την ετήσια καταβολή, το ισχύον πλαίσιο παρέχει και τη δυνατότητα πληρωμής αναλογικών τελών κυκλοφορίας, ανάλογα με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το όχημά του.

Η συγκεκριμένη επιλογή αφορά επιβατικά Ι.Χ. και μοτοσικλέτες που έχουν ήδη τεθεί σε ακινησία και ενεργοποιείται από την 1η Απριλίου κάθε έτους.

Με τη διαδικασία αυτή, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προχωρήσει σε άρση της ακινησίας για συγκεκριμένο αριθμό μηνών, καταβάλλοντας μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο διάστημα.

Η εξόφληση των αναλογικών τελών γίνεται εφάπαξ και αφορά αποκλειστικά τους μήνες κατά τους οποίους το όχημα πρόκειται να κυκλοφορήσει.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα να βρίσκεται ήδη σε καθεστώς ακινησίας. Εάν δεν έχει προηγηθεί δήλωση ακινησίας, δεν μπορεί να εφαρμοστεί η αναλογική καταβολή και ο ιδιοκτήτης οφείλει το σύνολο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Πώς υπολογίζονται τα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα ετήσια τέλη του οχήματος, τα οποία διαιρούνται διά του 12 και πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό των μηνών κυκλοφορίας.

Ο σχετικός τύπος είναι:

(Ετήσια τέλη κυκλοφορίας / 12) × αριθμός μηνών

Επομένως:

Για έναν μήνα: Καταβάλλεται το 1/12 των ετήσιων τελών.

Για δύο μήνες: Καταβάλλονται τα 2/12 των ετήσιων τελών.

Για έξι μήνες: Καταβάλλονται τα 6/12 των ετήσιων τελών.

Αντίστοιχα γίνεται ο υπολογισμός και για οποιοδήποτε άλλο χρονικό διάστημα επιλέξει ο ιδιοκτήτης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Με τον τρόπο αυτό, όσοι χρησιμοποιούν το όχημά τους μόνο για περιορισμένο διάστημα μέσα στο έτος μπορούν να μειώσουν το σχετικό κόστος, αντί να επιβαρύνονται με ολόκληρο το ετήσιο ποσό.

Οι δύο παγίδες στην άρση ακινησίας

Υπάρχουν, πάντως, δύο σημαντικές λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζουν όσοι επιλέξουν την πληρωμή τελών κυκλοφορίας με τον μήνα.

Η πρώτη αφορά τον τρόπο υπολογισμού του χρονικού διαστήματος. Ο μήνας κατά τον οποίο πραγματοποιείται η άρση ακινησίας υπολογίζεται ολόκληρος, ανεξάρτητα από την ακριβή ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

Για παράδειγμα, εάν κάποιος προχωρήσει σε άρση ακινησίας στις 25 Ιουνίου και καταβάλει αναλογικά τέλη για δύο μήνες, το όχημά του θα μπορεί να κυκλοφορεί έως τις 31 Ιουλίου. Δηλαδή, παρότι η διαδικασία πραγματοποιήθηκε προς το τέλος Ιουνίου, ο συγκεκριμένος μήνας προσμετράται κανονικά.

Η δεύτερη λεπτομέρεια σχετίζεται με την ημερομηνία από την οποία ξεκινά η περίοδος κυκλοφορίας. Ο χρόνος υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος άρσης ακινησίας και όχι από την ημερομηνία καταβολής των τελών.

Αυτό σημαίνει ότι τυχόν καθυστέρηση στην πληρωμή μπορεί να περιορίσει το πραγματικό διάστημα αξιοποίησης των μηνών που έχουν δηλωθεί.

Για τον λόγο αυτό, οι ιδιοκτήτες που επιλέγουν την αναλογική καταβολή θα πρέπει να προγραμματίζουν προσεκτικά την ημερομηνία άρσης ακινησίας και να ολοκληρώνουν έγκαιρα την πληρωμή, ώστε να μην χάνουν μέρος του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν ήδη επιβαρυνθεί.