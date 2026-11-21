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Αγώνα δρόμου με περιθώριο περίπου 40 ημερών δίνει η ΑΑΔΕ για να κλείσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 τους εκκρεμείς ελέγχους για τα εισοδήματα του 2020 και τις υποθέσεις ΦΠΑ και φορολογίας ακινήτων που συμπληρώνουν την πενταετία. Μέχρι το τέλος του έτους λήγει και η προθεσμία για τη βεβαίωση των απλήρωτων τελών κυκλοφορίας του 2021.

Στους ελέγχους που φτάνουν στην παραγραφή, οι οριστικές πράξεις για τους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί νόμιμα στους ελεγχόμενους έως το τέλος του έτους, κατά κανόνα μέσω του myAADE. Αν η προθεσμία εκπνεύσει χωρίς νόμιμη κοινοποίηση, το Δημόσιο χάνει το δικαίωμα καταλογισμού, ακόμη κι αν ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί και η πράξη έχει ήδη υπογραφεί.

Στους ανοιχτούς φακέλους περιλαμβάνονται υποθέσεις στις οποίες οι ελεγκτές εξετάζουν αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα, στις τραπεζικές κινήσεις και στις συναλλαγές. Εκκρεμότητες υπάρχουν και για αναδρομικά μισθών και συντάξεων. Εκεί η προθεσμία κρίνεται με βάση το έτος στο οποίο αντιστοιχούν οι αποδοχές, την προθεσμία υποβολής της σχετικής δήλωσης και τυχόν μεταγενέστερη τροποποιητική.

Ποιες υποθέσεις συμπληρώνουν την πενταετία

Για τον φόρο εισοδήματος η πενταετία μετρά από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο έληξε η προθεσμία υποβολής της δήλωσης. Για τα εισοδήματα του 2020, που δηλώνονταν το 2021, η κανονική προθεσμία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Στον ΦΠΑ, όπου υποβάλλονται περισσότερες δηλώσεις μέσα στη χρονιά, αφετηρία είναι το τέλος του έτους στο οποίο έληξε η προθεσμία υποβολής της δήλωσης για την τελευταία φορολογική περίοδο. Στη φορολογία ακινήτων, στο ίδιο όριο φτάνουν, μεταξύ άλλων, υποθέσεις φόρου μεταβίβασης για τις οποίες η προθεσμία της δήλωσης έληξε το 2021 και εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας της πενταετίας.

Στα τέλη κυκλοφορίας η πενταετία υπολογίζεται από το τέλος του έτους για το οποίο οφείλονται τα τέλη. Έτσι, για τα απλήρωτα τέλη του 2021 και τα αντίστοιχα πρόστιμα, το δικαίωμα βεβαίωσης εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Πότε η προθεσμία μετατίθεται στο 2027

Η υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης μέσα στο πέμπτο έτος της παραγραφής δίνει στην εφορία έναν ακόμη χρόνο. Για παράδειγμα, τροποποιητική δήλωση για τα εισοδήματα του 2020 που υποβλήθηκε μέσα στο 2026 μεταθέτει τη λήξη της προθεσμίας στις 31 Δεκεμβρίου 2027. Ετήσια παράταση προβλέπεται υπό προϋποθέσεις και όταν, μέσα στο πέμπτο έτος, φτάσουν στην εφορία στοιχεία ή πληροφορίες από τις οποίες προκύπτει φορολογική οφειλή. Στην περίπτωση αυτή, η παράταση αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα που αναδεικνύουν τα στοιχεία.

Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας προβλέπει δεκαετία σε ειδικές περιπτώσεις, όπως όταν δεν έχει υποβληθεί δήλωση μέσα στην πενταετία. Δεκαετία μπορεί επίσης να εφαρμοστεί όταν, μετά τη λήξη της πενταετίας, προκύψουν στοιχεία που η εφορία δεν μπορούσε να γνωρίζει νωρίτερα και δείχνουν μεγαλύτερη φορολογική οφειλή. Και εδώ το μεγαλύτερο περιθώριο αφορά μόνο το ζήτημα που προκύπτει από τα συγκεκριμένα στοιχεία.

Ποια ημερομηνία μετρά στο myAADE

Από την κοινοποίηση του σημειώματος διαπιστώσεων και του προσωρινού προσδιορισμού φόρου, ο ελεγχόμενος έχει 20 ημέρες για να υποβάλει γραπτώς τις απόψεις του. Για την παραγραφή μετρά η κοινοποίηση της οριστικής πράξης. Στην ψηφιακή διαδικασία η πράξη θεωρείται κατά κανόνα κοινοποιημένη αφού περάσουν δέκα ημέρες από την ανάρτηση και την ειδοποίηση με email, εκτός αν προκύπτει νωρίτερη παραλαβή. Από τη νόμιμη κοινοποίηση της οριστικής πράξης αρχίζει και η προθεσμία για προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία είναι κατά κανόνα 30 ημέρες για τους κατοίκους Ελλάδας και 60 για τους κατοίκους εξωτερικού.

Ποιους παλιούς φακέλους αφορά η απόφαση του ΣτΕ

Με την απόφαση 1246/2026, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε, σε υπόθεση της χρήσης 2013, αντισυνταγματική τη μεταβατική διάταξη που είχε παρατείνει αναδρομικά στα δέκα χρόνια την προθεσμία καταλογισμού για υποθέσεις φοροδιαφυγής. Έκρινε επίσης ανίσχυρη την παλαιότερη πρόβλεψη για εικοσαετή παραγραφή.

Η ΑΑΔΕ, με την εγκύκλιο Ε.2072/2026, διευκρίνισε ότι για τις χρήσεις 2012 και 2013 και το φορολογικό έτος 2014 είχε ήδη παραγραφεί το δικαίωμα κοινοποίησης πράξεων βάσει της συγκεκριμένης μεταβατικής διάταξης. Για τα έτη 2015 έως 2017 έδωσε οδηγίες να κλείσουν οι εκκρεμείς έλεγχοι που στηρίζονταν σε αυτήν και να ενημερωθούν οι ελεγχόμενοι με email. Η οδηγία καλύπτει και τις περιπτώσεις όπου είχε σταλεί προσωρινός καταλογισμός ή είχε εκδοθεί οριστική πράξη που δεν είχε κοινοποιηθεί.

Για τα ποσά που είχαν ήδη βεβαιωθεί ή καταβληθεί βάσει της ίδιας διάταξης, η διαγραφή ή η επιστροφή τους προϋποθέτει, σύμφωνα με την εγκύκλιο, απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των διοικητικών δικαστηρίων που ακυρώνει ή τροποποιεί τη σχετική πράξη.