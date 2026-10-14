Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

(last update 14:49)

Ένας άνδρας, ηλικίας 62 ετών ανασύρθηκε νεκρός από στελέχη του λιμενικού σώματος όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα, στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου, κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας που ήταν ξενοδοχοϋπάλληλος, πήγε να πάρει το αυτοκίνητο του από την περιοχή και παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Συνολικά τέσσερα οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα ενώ στις 10:44 το πρωί είχε εκδοθεί μήνυμα 112 για περιορισμό των μετακινήσεων για το νησί.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο στη θαλάσσια περιοχή των Στεγνών στη Ρόδο, όπου τέσσερα ΙΧ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Στο σημείο βρίσκονται στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ένα περιπολικό όχημα, αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ μεταβαίνει και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr