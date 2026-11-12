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Σημαντική οικονομική ενίσχυση συνολικού ύψους έως 53.773.996 ευρώ θεσπίζεται για την οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων που υποχρεώθηκαν να περιορίσουν τη βόσκηση και να διατηρούν τα ζώα τους σε σταβλικές εγκαταστάσεις, λόγω των υγειονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του αφθώδους πυρετού.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 6761/11.11.2026, ενεργοποιείται καθεστώς κρατικής οικονομικής ενίσχυσης για το έτος 2026, με στόχο την αντιστάθμιση της απώλειας εισοδήματος των παραγωγών εξαιτίας της αύξησης του κόστους διατροφής των ζώων, λόγω του υποχρεωτικού εγκλεισμού και της απαγόρευσης βόσκησης.

Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται ως εξής:

• 6 ευρώ ανά επιλέξιμο ενήλικο θηλυκό αιγοπρόβατο για τις Περιφερειακές Ενότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της απόφασης.

• 14 ευρώ ανά επιλέξιμο ενήλικο θηλυκό αιγοπρόβατο για τις Περιφερειακές Ενότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

• 20 ευρώ ανά επιλέξιμο βοοειδές ηλικίας κάτω των έξι μηνών.

• 120 ευρώ ανά επιλέξιμο βοοειδές ηλικίας έξι μηνών και άνω.

Η ενίσχυση καταβάλλεται απευθείας στους δικαιούχους παραγωγούς και είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, χωρίς συμψηφισμό με οφειλές προς το Δημόσιο και άλλους φορείς.

Δικαιούχοι είναι:

• Οι αιγοπροβατοτρόφοι των Περιφερειακών Ενοτήτων που αναφέρονται στην ΚΥΑ και εφάρμοσαν μέτρα εγκλεισμού των ζώων τους λόγω της ευλογιάς κατά το 2026.

• Οι αιγοπροβατοτρόφοι και βοοτρόφοι της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, οι οποίοι εφάρμοσαν μέτρα εγκλεισμού λόγω του αφθώδους πυρετού.

Για την επιλεξιμότητα προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η απογραφή του ζωικού κεφαλαίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ) για το 2025 και η υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το ίδιο έτος. Για τους αιγοπροβατοτρόφους προβλέπεται επιπλέον η παράδοση γάλακτος σε μεταποιητικές μονάδες κατά το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ.

Η προθεσμία υποβολής ορίζεται από 19 Νοεμβρίου έως και 3 Δεκεμβρίου 2026.

Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν δηλώσει τον τραπεζικό τους λογαριασμό (IBAN) στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία / Δήλωση Λογαριασμού IBAN».

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά από την ΑΑΔΕ, ενώ μέσω της πλατφόρμας θα μπορούν να πληροφορούνται για το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που δύναται να τους χορηγηθεί.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε:

«Με τη νέα ενίσχυση, συνολικού ύψους 53,77 εκατομμυρίων ευρώ, η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τους κτηνοτρόφους που υποχρεώθηκαν να περιορίσουν ή να διακόψουν τη βόσκηση των ζώων τους, με αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά το κόστος διατροφής τους. Γνωρίζουμε ότι οι δυσκολίες είναι μεγάλες και ότι πίσω από κάθε κτηνοτροφική εκμετάλλευση βρίσκονται άνθρωποι, οικογένειες και τοπικές οικονομίες.

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η εφαρμογή των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων θα συνοδεύεται από ουσιαστική στήριξη για όσους πλήττονται οικονομικά. Η προστασία του ζωικού κεφαλαίου είναι αδιαπραγμάτευτη. Το ίδιο αδιαπραγμάτευτη είναι και η υποχρέωσή μας να στεκόμαστε δίπλα στους παραγωγούς, με συγκεκριμένα μέτρα και διαθέσιμους πόρους».