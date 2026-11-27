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Την ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη πληρωμή αγροτικών ενισχύσεων μέσω της νέας πλατφόρμας, μετά τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με επόμενο σταθμό την 30ή Δεκεμβρίου. Από το νέο έτος μάλιστα, οι πληρωμές αναμένεται να ξεκινούν νωρίτερα, καθώς το σύστημα θα είναι πλέον έτοιμο και υπό τον πλήρη έλεγχο του ελληνικού Δημοσίου. Αυτά γνωστοποίησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, στη συζήτησή του με την πρόεδρο του ΔΙΚΤΥΟΥ, πρώην επίτροπο της ΕΕ και πρώην υπουργό, Άννα Διαμαντοπούλου, στο πλαίσιο του επετειακού συνεδρίου για τα 20 χρόνια της Technopolis Θεσσαλονίκης και της ενότητας «Οι Ελληνικές Περιφέρειες και η Ευρωπαϊκή Εμπειρία».

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«Για πρώτη φορά από την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ, οι αγρότες θα πληρωθούν μέσω πλατφόρμας που θα βρίσκεται 100% στα χέρια της Ελληνικής Δημοκρατίας», ανέφερε, τονίζοντας ότι η μεταρρύθμιση έγινε εν μέσω της διαδικασίας πληρωμών. Όπως είπε, τον Νοέμβριο του περασμένου έτους η χώρα αντιμετώπισε τον κίνδυνο διακοπής του συνόλου των αγροτικών ενισχύσεων από τις Βρυξέλλες, λόγω των χρόνιων προβλημάτων στο σύστημα.

Οι ετήσιοι ευρωπαϊκοί πόροι για τις αγροτικές ενισχύσεις ανέρχονται σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ. Υπογράμμισε ότι η εξυγίανση των πληρωμών και η αποκατάσταση της αξιοπιστίας τους αποτελούν προϋπόθεση για να περάσει ο πρωτογενής τομέας στο επόμενο στάδιο.

Τράπεζα Γης και εθελοντικοί αναδασμοί στο επόμενο βήμα

Στην επόμενη ημέρα μετά την ομαλοποίηση των πληρωμών ενέταξε ο κ. Σχοινάς την αντιμετώπιση του κατακερματισμού της αγροτικής γης, προαναγγέλλοντας πρωτοβουλία για τη δημιουργία Τράπεζας Γης και την προώθηση εθελοντικών ιδιωτικών αναδασμών. Όπως είπε, έχει ήδη εισηγηθεί το θέμα στον Έλληνα πρωθυπουργό, εκτιμώντας ότι θα περιληφθεί στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για τον επόμενο κυβερνητικό κύκλο.

Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του μικρού και διάσπαρτου κλήρου, με αξιοποίηση πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία.

Οι αποφάσεις για τη νέα ΚΑΠ θα λαμβάνονται στην Αθήνα

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για τους πόρους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, σημείωσε ότι η οριστική έκβαση αναμένεται να κριθεί τον Δεκέμβριο και εκτίμησε, πάντως, ότι δεν θα υπάρξουν απώλειες για την Ελλάδα.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στον νέο κανονισμό της ΚΑΠ, ο οποίος, όπως είπε, δίνει για πρώτη φορά τόσο μεγάλη ευελιξία στις εθνικές κυβερνήσεις να καθορίζουν τις προτεραιότητες της αγροτικής πολιτικής. Μεταξύ των αποφάσεων που θα κληθεί να λάβει η Αθήνα είναι ποιοι θα έχουν την ιδιότητα του αγρότη και πώς θα κατανεμηθούν οι πόροι ανάμεσα στις άμεσες ενισχύσεις και στις επενδύσεις, όπως τα σχέδια βελτίωσης, τα συσκευαστήρια και οι υποδομές νερού.

Το ζητούμενο, όπως επισήμανε, είναι οι ευρωπαϊκοί πόροι να μη μένουν μόνο στις επιδοτήσεις, αλλά να δημιουργούν υπεραξία, ενισχύοντας την παραγωγή, τη μεταποίηση και την εξωστρέφεια της ελληνικής αγροδιατροφής.

«Οι παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικές»

Αναφερόμενος στην πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέφερε ότι τα προβλήματα του συστήματος πληρωμών συσσωρεύτηκαν επί δεκαετίες, απορρίπτοντας την απόδοση των ευθυνών αποκλειστικά στην περίοδο μετά το 2019. Επικαλέστηκε, μάλιστα, την αυτοκριτική του Έλληνα πρωθυπουργού για την καθυστέρηση στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η μεταφορά των πληρωμών στην ΑΑΔΕ συνιστά αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, καθώς, όπως είπε, αποσκοπεί στην εξυγίανση των διαδικασιών και στην καταβολή των ενισχύσεων στους πραγματικούς δικαιούχους, χωρίς περιθώρια για παράτυπες πρακτικές.

«Η Ευρώπη πρέπει να γίνεται κατανοητή στις περιφέρειες»

Υπογραμμίζοντας την ανάγκη οι ευρωπαϊκές αποφάσεις να επικοινωνούνται με απλό τρόπο και να συνδέονται με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών ο κ. Σχοινάς είπε:«Ό,τι κάνουμε, ό,τι αποφασίζουμε, ό,τι σκεφτόμαστε δεν έχει κανένα νόημα αν δεν γίνει αντιληπτό στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να εμφανίζεται ως κάτι απόμακρο ή ελιτίστικο.

Όπως είπε, η ίδια πρόκληση υπάρχει σήμερα και για τον ίδιο ως υπουργό, καθώς καλείται να εξηγεί τις αποφάσεις των Συμβουλίων Υπουργών Γεωργίας τόσο στη Βουλή και στο υπουργικό συμβούλιο όσο και στους εκπροσώπους των αγροτών.