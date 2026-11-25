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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας συνθέτουν την εικόνα σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση εργαζομένων του δημόσιου τομέα και συνδικαλιστικών οργανώσεων. Οι συγκεντρώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ η πορεία από τα Προπύλαια έχει τεθεί σε κίνηση, προκαλώντας σημαντικές αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν η ΑΔΕΔΥ, Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Συνδικάτα, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που πραγματοποιείται σε ολόκληρη τη χώρα.

Η συμμετοχή επεκτείνεται και στις μεταφορές, με εργαζομένους σε Μετρό και Τραμ, ναυτεργάτες και εκπαιδευτικούς να λαμβάνουν μέρος στις κινητοποιήσεις. Παράλληλα, έχουν ανακοινωθεί στάσεις εργασίας στον Προαστιακό της Αθήνας.

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για το σύνολο του δημόσιου τομέα, ενώ συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε δεκάδες ακόμη πόλεις.

Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας

Η συγκέντρωση στα Προπύλαια είχε προγραμματιστεί για τις 10:30 το πρωί, ενώ την ίδια ώρα είχε δοθεί κάλεσμα και στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Με την έναρξη της πορείας από τα Προπύλαια, τέθηκαν σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με την εικόνα που καταγράφεται κατά την εξέλιξη της κινητοποίησης, κλειστές είναι η Πανεπιστημίου, η Σταδίου και η Ακαδημίας.

Η κίνηση των διαδηλωτών επηρεάζει την πρόσβαση στην ευρύτερη περιοχή, ενώ οι οδηγοί που πρόκειται να μετακινηθούν προς το κέντρο θα πρέπει να υπολογίζουν ενδεχόμενες καθυστερήσεις και εκτροπές της κυκλοφορίας.

Οι περιορισμοί ενδέχεται να μεταβάλλονται ανάλογα με την πορεία των συγκεντρώσεων και τις ανάγκες διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Συγκεντρώσεις σε Θεσσαλονίκη και περισσότερες από 60 πόλεις

Η σημερινή απεργιακή κινητοποίηση έχει πανελλαδικό χαρακτήρα, με συλλαλητήρια σε περισσότερες από 60 πόλεις και δεκάδες τοπικές συγκεντρώσεις.

Στη Θεσσαλονίκη, η κεντρική συγκέντρωση ξεκίνησε στις 10:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου, με τη συμμετοχή εργαζομένων και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Στον Πειραιά, το κάλεσμα είχε δοθεί για τις 10:00 στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, ενώ στην Πάτρα η συγκέντρωση είχε προγραμματιστεί για τις 10:30 στο Εργατικό Κέντρο.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων το Ηράκλειο, η Λάρισα, ο Βόλος, τα Ιωάννινα, τα Χανιά και η Καλαμάτα.

Τα βασικά σημεία και οι ώρες των συγκεντρώσεων είναι τα ακόλουθα:

Αθήνα: 10:30, Προπύλαια και πλατεία Κλαυθμώνος.

10:30, Προπύλαια και πλατεία Κλαυθμώνος. Θεσσαλονίκη: 10:30, Άγαλμα Βενιζέλου.

10:30, Άγαλμα Βενιζέλου. Πειραιάς: 10:00, πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

10:00, πλατεία Δημοτικού Θεάτρου. Πάτρα: 10:30, Εργατικό Κέντρο.

10:30, Εργατικό Κέντρο. Ηράκλειο: 10:00, πλατεία Ελευθερίας.

10:00, πλατεία Ελευθερίας. Λάρισα: 10:30, κεντρική πλατεία.

10:30, κεντρική πλατεία. Βόλος: 10:30, πλατεία Ελευθερίας.

10:30, πλατεία Ελευθερίας. Ιωάννινα: 10:00, Εργατικό Κέντρο.

10:00, Εργατικό Κέντρο. Χανιά: 10:00, Δημοτική Αγορά.

10:00, Δημοτική Αγορά. Καλαμάτα: 10:30, πεζόδρομος Αριστομένους.

Οι απεργιακές συγκεντρώσεις εξελίσσονται παράλληλα με τις κινητοποιήσεις στους χώρους εργασίας, ενώ οι μεγαλύτερες επιπτώσεις στις μετακινήσεις εντοπίζονται στο κέντρο της Αθήνας και στις υπηρεσίες μεταφορών που επηρεάζονται από την απεργία.