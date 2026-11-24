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Με στάσεις εργασίας στο Μετρό, κινητοποιήσεις στο Δημόσιο και προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες αναμένεται να κυλήσει η Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, λόγω της πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και της συμμετοχής δεκάδων εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Η κινητοποίηση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικό αριθμό εργαζομένων σε ολόκληρη τη χώρα, παρότι η ΓΣΕΕ δεν έχει ανακοινώσει συμμετοχή στην απεργία. Το εύρος των κινητοποιήσεων διαμορφώνεται από τη συμμετοχή του δημόσιου τομέα, καθώς και πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συνδικάτων.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται τα οικονομικά, εργασιακά και κοινωνικά προβλήματα, με τους εργαζομένους να ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Οι συγκεντρώσεις και οι εργαζόμενοι που απεργούν

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για το σύνολο του δημόσιου τομέα, καλώντας παράλληλα τους εργαζομένους να συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις.

Στην Αθήνα, το βασικό απεργιακό συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 το πρωί στα Προπύλαια, ενώ στη Θεσσαλονίκη έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου.

Συνολικά, αναμένονται περισσότερες από 60 τοπικές συγκεντρώσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει επίσης η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ), ενώ απεργία έχουν ανακοινώσει και οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της ΟΛΜΕ.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία σχολικών μονάδων. Για τον λόγο αυτό, γονείς και μαθητές καλούνται να επικοινωνούν με τα σχολεία τους, προκειμένου να ενημερώνονται για πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων.

Μετρό: Οι ώρες λειτουργίας στις γραμμές 1, 2 και 3

Αλλαγές προβλέπονται και στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις, οι γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 18:00 την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

Οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Για τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς αναμένονται ακόμη αποφάσεις σχετικά με ενδεχόμενη συμμετοχή στην απεργία ή πραγματοποίηση στάσεων εργασίας.

Επομένως, οι επιβάτες θα πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες ανακοινώσεις, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες αλλαγές στα δρομολόγια.

Πλοία: Ποια ναυτεργατικά σωματεία συμμετέχουν

Προβλήματα αναμένονται και στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, καθώς 24ωρη απεργία έχουν προκηρύξει τρία ναυτεργατικά σωματεία.

Πρόκειται για την ΠΕΜΕΝ, το σωματείο «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και την ΠΕΝΕΝ, ενώ στις κινητοποιήσεις συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ).

Η συμμετοχή των συγκεκριμένων σωματείων αναμένεται να προκαλέσει ακινητοποιήσεις πλοίων και προβλήματα στην εξυπηρέτηση επιβατών.

Πάντως, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής απεργία, γεγονός που σημαίνει ότι η έκταση των επιπτώσεων στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των πληρωμάτων και τις επιμέρους αποφάσεις.

Η Τετάρτη αναμένεται, συνεπώς, να αποτελέσει ημέρα σημαντικών ανατροπών στην καθημερινότητα, με τους πολίτες να χρειάζεται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις και τις υποχρεώσεις τους.