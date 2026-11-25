Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μετ’ εμποδίων θα γίνουν σήμερα οι μετακινήσεις του επιβατικού κοινού λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και το ΕΚΑ.

Οι γραμμές 2 και 3 του Μετρό, ο Ηλεκτρικός και το τραμ θα λειτουργήσουν μόνο μεταξύ 09:00 και 18:00, ενώ κανονικά θα γίνουν τα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ. Οι επιβάτες θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρχει αυξημένη κίνηση κατά τις ώρες λειτουργίας, καθώς οι μετακινήσεις θα περιοριστούν σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

Το ακριβές πρόγραμμα των πρώτων και τελευταίων συρμών, καθώς και τυχόν ειδικές ρυθμίσεις στη σύνδεση με το αεροδρόμιο, θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από τη ΣΤΑΣΥ.

Δεμένα πλοία στα περισσότερα λιμάνια

Τα ναυτεργατικά σωματεία συμμετέχουν με 24ωρη απεργία, προκαλώντας πιθανές ακυρώσεις ή τροποποιήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια όλης της χώρας, ενώ στην κινητοποίηση συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τη διεξαγωγή μαθημάτων σε σχολικές μονάδες.

Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» έχουν ανακοινώσει πανελλαδική κινητοποίηση σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, από τις 00:01 έως τις 24:00 της Τετάρτης.

Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία στα λιμάνια της Αττικής, καθώς και στα πλοία της Αδριατικής που συνδέονται με την Πάτρα και την Ηγουμενίτσα. Πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί ενιαία απεργιακή απόφαση από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), γεγονός που καθιστά αναγκαία την επιβεβαίωση της κατάστασης για κάθε ακτοπλοϊκή σύνδεση.

Τι θα γίνει με τις πτήσεις

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας (Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας) πραγματοποιούν 24ωρη κινητοποίηση από τις 00:00 έως τις 23:59 της Τετάρτης, διατηρώντας προσωπικό ασφαλείας για πτήσεις έκτακτης ανάγκης και ανθρωπιστικές αποστολές.

Οι πτήσεις δεν αναμένεται να επηρεαστούν στο μεγαλύτερο μέρος τους. Ωστόσο, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους μέσω της αεροπορικής εταιρείας και του αεροδρομίου αναχώρησης, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στον προγραμματισμό.

Τι θα γίνει με τα σχολεία

Στην απεργία της 25ης Νοεμβρίου συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί, με την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) να έχει απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στους καθηγητές των γυμνασίων και λυκείων.

Η ΟΛΜΕ έχει ανακοινώσει τη συμμετοχή της στην πανελλαδική κινητοποίηση, ζητώντας, μεταξύ άλλων, την κάλυψη των κενών στη Γενική και Ειδική Αγωγή, αυξήσεις στις αποδοχές και μεγαλύτερη χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση.

Ποιοι συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία

Σε γενικές γραμμές, λόγω της απεργίας της ΑΔΕΔΥ, με προβλήματα θα λειτουργήσουν δημόσιες υπηρεσίες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και δήμοι.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι αυξήσεις στους μισθούς, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο. Επίσης, διεκδικούν μέτρα για τη στέγη και πλαφόν στα ενοίκια.

Πού θα γίνουν συγκεντρώσεις

Η ΑΔΕΔΥ έχει προγραμματίσει απεργιακή συγκέντρωση στις 10:30 στην πλατεία Κλαυθμώνος. Την ίδια ώρα το ΠΑΜΕ θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στα Προπύλαια, ενώ στις 11:00 θα γίνει στα Χαυτεία προσυγκέντρωση εργατικών σωματείων. Απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.