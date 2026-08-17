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Τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά την συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου, δίπλα από το ελικοδρόμιο της Σίφνοου, στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για τον χειριστή του ελικοπτέρου και τους δύο επιβάτες που επέβαιναν στο ιδιωτικό ελικόπτερο της εταιρείας Belavia που συνετρίβη λίγο μετά τις έξι το απόγευμα στην περιοχή Θόλος της Σίφνου, δίπλα στο ελικοδρόμιο.

Αμέσως μετά τη συντριβή εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Στον τόπο της τραγωδίας έσπευσαν σωστικά συνεργεία και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που αντιμετώπισαν άμεσα τη φωτιά.

Το ελικόπτερο κατέπεσε κοντά σε σπίτια. Είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και κατέπεσε ενώ προσγειωνόταν στo νησί.

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